Налоговое планирование и безопасность бизнеса. Чего ожидать в 2022 году?

В условиях существенной экономической неопределённости, мы подготовили для вас несколько ответов на важные вопросы, связанные с налоговым планированием и безопасностью бизнеса.

Отменят ли выездные налоговые проверки?

Нет. До конца 2022 года будет действовать мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса (на внеплановые проверки, ограничение не распространяется), но выездные налоговые проверки не отменяются и не приостанавливаются.

Более того, с учетом статистики 2021 года и сложившейся ситуации, количество ВНП в 2022 году скорее всего даже увеличиться.

Можно ли считать существующую ситуацию форс-мажором?

Признать ситуацию форс-мажором будет очень сложно (но в некоторых ситуациях — можно). В соответствии с п. 3 ст. 401 ГК, не исполнившее обязательство лицо освобождается от ответственности если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

Для оценки возможно признания ситуации форс-мажором требуется проанализировать условия договоров, а также причинно-следственную связь между неисполнением обязательств и, например, санкциями.

Что будет с лимитами по ПСН и УСН?

Коэффициент-дефлятор для УСН устанавливается ежегодно и в 2022 году составляет 1,096, следовательно, предельный размер дохода для применения УСН в 2022 году составляет 219,2 млн руб.

Коэффициент-дефлятор для ПСН отменен с 2021, таким образом, в 2022 году лимит для применения ПСН сохраниться в размере 60 млн руб. Изменение лимитов в течение года, законодательством не предусмотрено.

С учетом роста инфляции применение специальных налоговых режимов в 2022 году для многих организаций и ИП станет невозможным, что может привести к регистрации в 3-4 кв. 2022 года новых организаций и ИП для сохранения права на УСН и ПСН и, следовательно, рискам признания структуры дроблением.

Какие последствия у роста ставки рефинансирования для налогов?

Рост ключевой ставки приведет как минимум к двум последствиям, которые следует учитывать большинству налогоплательщиков:

при выдаче займов работникам под ставку менее 13,3%, у них возникает материальная налоговая выгода от экономии на процентах; после первого месяца просрочки уплаты налогов, пени составляют 1/150 ключевой ставки рефинансирования за каждый день просрочки, то есть более 48% годовых. Таким образом, требуется реально оценивать перспективы налогового спора.

Налоги вырастут?

Вероятнее всего — да. Скорее всего будет продолжено развитие прогрессивной шкалы налогообложения по НДФЛ. Если это случится, то нелогичным будут выглядеть пониженные ставки взносов при достижении предельной базы (актуально не для субъектов МСП).

Реально ли воспользоваться льготами для IT-компаний?

Да, если вы занимаетесь IT-деятельностью. Для отрасли подготовлены дополнительные льготы (помимо уже существующих): налог на прибыль 0%, освобождение от уплаты НДФЛ, освобождение от проверок на 3 года и др.

Между тем, положения ст.54.1 НК универсальны, то есть подведение под IT-услуги иной деятельности будет расцениваться, как получение необоснованной налоговой выгоды.

Стоит ли приобретать активы?

Ответ зависит от многих факторов, но важными являются следующие вопросы:

Кто будет собственником активов?

Какую систему налогообложения он будет применять?

На основании каких договоров будет передавать активы в пользование?

Будут ли активы защищены и какими способами?

Как извлечь выгоду от сложившейся ситуации?

Как это не цинично звучит, но в сложившейся ситуации часть бизнеса извлечет выгоду.

Например, закрытие 850 ресторанов Макдональдс освободит значительную нишу для фаст-фуда, а 64 тысячи безработных сотрудников могут снизить зарплатные ожидания работников отрасли.

Отметим, что существуют и предложения, которые могут положительно повлиять на налогообложение бизнеса: уменьшение ставки УСН во всех субъектах, увеличение лимитов для применения УСН, рассрочка и отсрочка уплаты налогов (но не освобождение от них и не касается НДС), ограничение размера пеней и др.

В сложившейся ситуации имеет смысл переоценить существующие налоговые риски как прошлых, так и следующих периодов, риски неисполнения обязательств, перспективы оспаривания сделок и неисполнения обязательств.