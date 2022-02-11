Отмена НДС для общепита. Почему это важно для всех?

Многие уже, наверное, слышали, что с 2022 года ряд предприятий общественного питания освободили от НДС. Но, к сожалению, до, так сказать, массового зрителя эта новость не дошла. Крупные рестораны, которые не вписывались в лимиты по УСН (и тем более по патенту) тихонько порадовались, а малый бизнес пропустил информацию мимо ушей, ведь они и так НДС никогда не платили.

Мы считаем, что эта новость значительно интересней, чем кажется на первый взгляд, особенно для ресторанов, которые сейчас работают на УСН.

Почему меня это должно волновать?

Если вы работаете в сфере общественного питания, то неважно, какую систему налогообложения вы применяете, отмена НДС в общепите может сэкономить вам налоги. А может и не сэкономить. Надо считать. Давайте разберемся, почему это так.

Какие системы налогообложения сейчас используются в общепите? Если не говорить про крупных игроков, которые вынужденно применяют общую систему, то их всего две — патент и УСН (доходы минус расходы). Есть, конечно, еще УСН (доходы) и НПД, но это скорей для домашней пекарни или чего-то в этом духе. Полноценный ресторан не может себе позволить считать налоги без учета расходов.

Поговорим про патент. Это идеальная система, если у вас не более 15 сотрудников, годовой оборот не превышает 60 миллионов рублей и вы работаете не в самом жадном регионе, который устанавливает адекватные ставки по ПСН.

Те, кто вписывается в эти условия, работают на патенте и горя не знают. Остальные же вынуждены идти на УСН (д-р). Там можно и сотрудников побольше нанимать (130 человек), и лимит по доходам выше (200 миллионов). Но у упрощенки есть одна противная особенность — меньше 1% от оборота налог быть не может. Т. е. если вы сработали в ноль (ничего не заработали), то из своего кармана придется заплатить 1% от всех входящих денег.

Особенности патента: Лимит по сотрудникам 15 человек.

Лимит по доходам 60 миллионов.

Есть ограничение на площадь заведения.

Может стоить неадекватно дорого.

Только для ИП. Особенности УСН (д-р): Лимит по сотрудникам 130.

Лимит по доходам 200 миллионов.

Минимальный налог — 1% от оборота.

А теперь, зная все это, давайте посмотрим, какие налоги платятся на общей системе (ОСН). Это НДС и либо НДФЛ 13% (для ИП), либо налог на прибыль 20% (для организаций). Общепит попадает под освобождение от НДС, из этого делаем вывод:

В случае применения освобождения от НДС для общепита, налоговая нагрузка: Для ИП — 13% (от разницы между доходом и расходом).

(от разницы между доходом и расходом). Для ООО — 20% (от разницы между доходом и расходом).

Некорректно говорить, что методики расчета УСН 15% и НДФЛ (а также налога на прибыль) аналогичны, но для общепита результаты будут очень близки. Поэтому мы, допустив такую оговорку, заметим, что для ИП на УСН (д-р) ставка налога на 2% выше, чем для ИП на ОСН (13% против 15%). Соответственно, как минимум на эти два процента общая система может быть интересней для предпринимателей.

В ответ на это кто-то заметит, что упрощенцы платят 15% не во всех регионах, например, в Петербурге ставка 7%. Это так, но в отличие от УСН, у НДФЛ нет минимальной суммы налога. И если по итогам года вы ничего не заработаете, то ничего и не заплатите. А на УСН в аналогичной ситуации надо отдать государству 1% от оборота.

Точно такая же история и с налогом на прибыль. У него нет минимальной суммы. Поэтому хоть ставка на 5% выше стандартной ставки по УСН, но как минимум тем ООО, у кого налог по итогам года выходит как 1% от оборота, переход на общую систему может сэкономить деньги.

Но давайте вернемся к индивидуальным предпринимателям. Представьте себе ситуацию. Вы ИП, всю жизнь работали сначала на ЕНВД, потом на патенте, теперь перешли на УСН. В один прекрасный момент ваш сотрудник покупает квартиру и возвращает себе от государства кругленькую сумму. Вы тоже так хотите. Но не можете, т. к. вы всю жизнь платили налоги по спецрежимам. Но если вы перейдете на ОСН, то вы станете плательщиком НДФЛ, а значит сможете пользоваться теми же имущественными и социальными вычетами, которыми пользуются ваши сотрудники.

Задача этого раздела статьи убедить читателя, что общая система — это не только наказание для крупных предпринимателей за то, что они такие крупные, но это еще и инструмент, которым можно пользоваться для оптимизации своей работы. Совсем не обязательно, что этот инструмент в итоге окажется вам полезен, но, как минимум, просчитать такой вариант стоит.

Условия применения освобождения

Если вы все еще с нами, значит, вас заинтересовала возможность работы на Общей системе без НДС. Давайте разберемся, кто может претендовать на такую работу.

НК, статья 149, пункт 3:

«Не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) на территории Российской Федерации следующие операции:

38. оказание услуг общественного питания через объекты общественного питания (рестораны, кафе, бары, предприятия быстрого обслуживания, буфеты, кафетерии, столовые, закусочные, отделы кулинарии при указанных объектах и иные аналогичные объекты общественного питания), а также услуг общественного питания вне объектов общественного питания по месту, выбранному заказчиком (выездное обслуживание)».

В переводе с бюрократического тут сказано, что освобождение от НДС получают услуги общественного питания, которые оказываются в подходящих для этого местах (рестораны, кафе, бары и так далее). И кроме того сюда же попадает выездное обслуживание (например, сторонние столовые на крупных предприятиях). Разобрались, читаем дальше.

НК, статья 149, пункт 3, пп. 38:

«Услугами общественного питания в целях настоящего подпункта не признается реализация:

продукции общественного питания отделами кулинарии организаций и индивидуальных предпринимателей розничной торговли ;

и индивидуальных предпринимателей ; продукции общественного питания организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими заготовочную и иную аналогичную деятельность, организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги общественного питания, предусмотренные настоящим подпунктом, либо занимающимся розничной торговлей».

Тут сказано, что если у вас магазин, в котором есть уголок с кулинарией, где вы продаете собственные блюда, то это не относится к общепиту. Но в то же время, если подобный уголок организовать в ресторане, то это будет считаться общепитом (см. предыдущую цитату). Ну и, разумеется, под общепит не попадает продажа заготовок блюд сторонним организациям.

Это мы обсудили, какой деятельностью надо заниматься, чтобы получить право на освобождение от НДС. Теперь поговорим об условиях, которые необходимо соблюсти. С вашего позволения, тут мы не будем цитировать налоговый кодекс, дальше идут довольно объемные формулировки. Любопытный читатель всегда может открыть первоисточник (НК) и свериться с нашей трактовкой.

Прямо сейчас условий всего два: Доход за прошлый год должен быть не больше двух миллиардов рублей.

Не менее 70% этого прошлогоднего дохода должно быть получено от услуг общепита. С 1 января 2024 добавляется ещё одно условие: Среднемесячная зарплата за прошлый год должна быть не ниже средней зарплаты в общепите за соответствующий год в вашем регионе.

По первым двум пунктам, скорее всего, вопросов быть не должно. Единственное пояснение, что два миллиарда — это две тысячи миллионов.

Ну и обратите внимание, что данные берутся за прошлый год, соответственно, если в течение текущего года вы нарушите ограничения, то до конца года можно спокойно работать, а право на льготу вы потеряете только со следующего года. В этом существенное отличие от УСН и патента, где работа идет по правилам золотого гола (как только превысил лимит, игра заканчивается — ты теряешь право на льготу).

А вот условие о зарплате — это тема для дискуссии. Для начала разберемся, как посчитать среднемесячную зарплату.

Для этого надо сложить всю начисленную за данный месяц зарплату (и иные вознаграждения в рамках трудовых договоров) и поделить на количество физлиц. При этом даже если человек работал в месяце один час, он участвует в расчете как целая единица. Далее полученные цифры за каждый месяц складываются и делятся на количество месяцев, в которых начислялась зарплата. Небольшая цитата:

«Величина средних выплат и иных вознаграждений за каждый календарный месяц определяется путем деления суммы выплат и иных вознаграждений по трудовым договорам за каждый календарный месяц на количество физических лиц, которым эти выплаты начислялись в соответствующем месяце» (абз. 10 пп. 38 п. 3 ст. 149 НК).

Мы видим тут две глобальные проблемы.

1.Расчет средней зарплаты за месяц не учитывает отработанное время.

Соответственно, если вы примите себе сотрудника, в середине месяца, то вы заплатите ему только половину его зарплаты, соответственно, в числитель дроби при расчете средней за месяц попадет половина от вашей обычной зарплаты, но в знаменатель человек попадет полностью.

2.Предприниматель заранеене знает, какую ему нужно платить зарплату, чтобы не потерять право на освобождение от НДС.

На данный момент это саморегулируемая система, т. е. бизнес платит какую-то зарплату своим сотрудникам, а по итогу государственные мужи из отделов статистики подводят итог средней зарплаты за год и часть предпринимателей, которые показали результаты ниже, теряют право на применение льготы. А статистика работает так, что всегда будет кто-то ниже средней величины (на то она и средняя).

Мы не исключаем, что к 2024 году эту формулировку подправят, т. к. закон писался в спешке, могли не доглядеть. Его даже через полноценную процедуру согласования в Думе не провели, просто добавили как поправку к закону, который уже был на рассмотрении. Но если ничего не поменять, то эффект может быть обратный ожидаемому.

Предприниматели еще больше сотрудников уведут в тень, а оставят на официальной зарплате только самых надежных, которые точно не уволятся в середине месяца, и которым можно платить большую зарплату, чтобы случайно не проиграть в этой ежегодной лотерее с подведением средних результатов. А те, кто будут работать честно, принимать всех сотрудников, платить всем нормальную для своего региона зарплату, скорее всего, через год перестанут заниматься этими глупостями.

Какие условия для вновь зарегистрированых?

Если вы внимательно читали прошлую главу, то вы в курсе, что все лимиты для применения освобождения от НДС основываются на данных за прошлый год. У вас мог возникнуть вопрос — а что делать только что открытым предпринимателям, неужели надо сначала отработать год, соблюдая все условия?

Отвечаем. Нет, не надо. Правила для тех, кто только зарегистрировался, прописаны в том же пункте налогового кодекса.

Если вы открываетесь в 2022 или 2023 году, то применять освобождение можно сразу, прямо с первого дня. Если регистрация произошла в 2024 и позже, то сначала необходимо один квартал отработать, поддерживая зарплату не ниже средней по отрасли в вашем регионе за этот квартал. И уже со следующего квартала можно работать без НДС.

Как перейти? Как работать?

Чтобы начать работать на общей системе без НДС, для начала необходимо на этой самой общей системе оказаться и выполнить все условия, про которые мы говорили выше.

Если вы ранее переходили на УСН, то отказаться от УСН (и, соответственно, оказаться на ОСН) можно только со следующего года. Для этого до 15 января надо подать Уведомление об отказе.

Если у вас есть еще и патент, то надо дождаться, когда срок действия патента истечет. Досрочно закрыть патент можно только в случае прекращения деятельности по этому патенту. А это не про нас.

Каких-то уведомлений подавать никуда не нужно, если вы соответствуете требованиям — просто начинайте работать без НДС. А дальше задача налоговой самостоятельно понять правомерно вы это делаете или нет.

Очень важный момент. Под освобождение от НДС попадаете не вы целиком как предприниматель, а только деятельность, связанная с общепитом. Если у вас есть еще какая-то деятельность (например, вы осуществляете доставку еды или поставляете еду в другие рестораны), то с этих доходов НДС платить придется.

Обойти этот момент можно двумя способами:

Перевести дополнительную деятельность на патент. Если вы ИП, и если для этой деятельности есть патент. Вывести её на другое юрлицо. Обязательно проконсультируйтесь с экспертами перед тем, как пользоваться такой возможностью. Есть серьезный риск получить от налоговой обвинения в дроблении бизнеса с целью ухода от налогов.

Освобождение от НДС не освобождает от необходимости сдавать декларацию. Каждый квартал и ООО, и ИП должны будут сдавать НДС с заполненным разделом номер 7. Кроме того, ООО должны будут раз в квартал сдавать декларацию по налогу на прибыль, а ИП раз в год декларацию 3-НДФЛ.

НДС и доставка еды

Вы должны были заметить, что за пару абзацев до этой главы мы привели пример доставки еды как услугу, на которую не распространяется освобождение общепита от НДС. Возможно, нужны небольшие пояснения.

Мы считаем, что доставка не попадает в освобождение от НДС. В интернете есть другое мнение, но никаких официальных разъяснений от налоговой для широкого круга лиц по этому поводу мы не нашли. А то, что инспектор говорит или пишет конкретному налогоплательщику, относится только к конкретному налогоплательщику.

Мы отталкиваемся от того, что от НДС освобождены услуги общепита через объекты общепита. Доставка еды — это никак не «услуга общественного питания через ресторан, бар и так далее». Эта тема рассмотрена уже со всех сторон с точки зрения отнесения доставки еды к патенту или ЕНВД. Конечно, если вдруг наши чиновники придут к другому выводу и будут ему следовать, то мы только за. Но пока иная трактовка крайне опасна.

В качестве заключения

Если вдруг, читая всё это безобразие, вы почувствовали себя Остапом Бендером, и вам в голову пришла мысль о том, что вы сможете, работая без НДС, принимать к вычету все свои НДС-ные расходы, а затем каждый квартал возвращать деньги от государства, то спускаем вас на землю.

К вычету по НДС можно принимать только покупки по деятельности облагаемой НДС (пусть даже и по ставке 0%). У вас же деятельность «Без НДС», т. е. к вычету ничего не принимаем, всё в себестоимость. Извините за плохие новости.

Мы рассказали свои основные мысли по поводу освобождения общепита от НДС. Главная мораль этого текста — считайте и сравнивайте. Отдельного разговора заслуживает условие про среднюю зарплату. Но это как-нибудь в другой раз. Спасибо всем, кто дочитал эту простыню, надеемся, информация была вам полезна.