Крупный общепит освободили от НДС и дали льготы по тарифам страховых взносов

Владимир Путин подписал большой закон с поправками в Налоговый кодекс и иные законы, дающий новые льготы для крупных компаний общественного питания.

Поправки вносены с статью 149 НК. От НДС освободили рестораны, кафе, бары, предприятия быстрого обслуживания, буфеты, кафетерии, столовые, закусочные и оказание услуг общепита при выездном обслуживании.

Для получения льгот организации и ИП должны соответствовать нескольким условиям:

доход за год, предшествующий году освобождения от НДС, не должен превышать 2 млрд руб .;

.; удельный вес доходов от услуг общепита в общей сумме доходов должен быть не менее 70% ;

; среднемесячный размер выплат, начисленных работникам, должен быть не ниже размера среднемесячной начисленной зарплаты в регионе.

Среднемесячную зарплату будут считать по РСВ.

Если компания создана или ИП зарегистрирован в 2022 или в 2023 году, то можно льготу применять без ограничения по выручке 2 млрд.

Если организация создана в 2024 году, то ограничения по выручке не будет, но будет условие по заработной плате.

Еще одна поправка дает льготу по страховым взносам — уплачивать взносы по пониженной ставке 15% с выплат работника, превышающим МРОТ смогут не только компании общепита, попадающие в реестр МСП, но и те, у кого работников более 250 человек. Условия те же, что и для освобождения от НДС.

250 человек — это максимум работников для отнесения компании к среднему бизнесу. При превышении этой планки организацию исключают из реестра МСП.

Одновременно внесены поправки и в закон о малом и среднем предпринимательстве. Для предприятий общепита установлен лимитдля отнесения их к среднему бизнесу.

Федеральный закон от 02.07.2021 № 305-ФЗ официально опубликован и вступит в силу с 1 августа 2021 года.