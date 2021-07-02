Крупный общепит освободили от НДС и дали льготы по тарифам страховых взносов

Владимир Путин подписал большой закон с поправками в Налоговый кодекс и иные законы, дающий новые льготы для крупных компаний общественного питания.
Поправки вносены с статью 149 НК. От НДС освободили рестораны, кафе, бары, предприятия быстрого обслуживания, буфеты, кафетерии, столовые, закусочные и оказание услуг общепита при выездном обслуживании.
Для получения льгот организации и ИП должны соответствовать нескольким условиям:
- доход за год, предшествующий году освобождения от НДС, не должен превышать 2 млрд руб.;
- удельный вес доходов от услуг общепита в общей сумме доходов должен быть не менее 70%;
- среднемесячный размер выплат, начисленных работникам, должен быть не ниже размера среднемесячной начисленной зарплаты в регионе.
Среднемесячную зарплату будут считать по РСВ.Если компания создана или ИП зарегистрирован в 2022 или в 2023 году, то можно льготу применять без ограничения по выручке 2 млрд.
Если организация создана в 2024 году, то ограничения по выручке не будет, но будет условие по заработной плате.
Еще одна поправка дает льготу по страховым взносам — уплачивать взносы по пониженной ставке 15% с выплат работника, превышающим МРОТ смогут не только компании общепита, попадающие в реестр МСП, но и те, у кого работников более 250 человек. Условия те же, что и для освобождения от НДС.
250 человек — это максимум работников для отнесения компании к среднему бизнесу. При превышении этой планки организацию исключают из реестра МСП.Одновременно внесены поправки и в закон о малом и среднем предпринимательстве. Для предприятий общепита установлен лимит в 1500 человек для отнесения их к среднему бизнесу.
Федеральный закон от 02.07.2021 № 305-ФЗ официально опубликован и вступит в силу с 1 августа 2021 года.