Утверждение графика отпусков

До 17 декабря 2023 года, за две недели до наступления календарного года, в соответствии с ч. 1 ст. 123 ТК, нужно успеть утвердить график отпусков на 2024 год.

Лучше не откладывать это хлопотное мероприятие на последние дни декабря, чтобы оставить время на приятную предновогоднюю суету: выбрать подарки, написать поздравления и участвовать в праздничных корпоративных мероприятиях.

Нервная система за предусмотрительность и грамотное распределение времени скажет вам только спасибо, а компанию избавите от штрафных санкций, которые предусмотрены ст. 5.27 КоАП — за нарушение прав работника на отдых.

Чтобы ничего не забыть, предлагаем воспользоваться чек-листом:

Издайте приказ о формировании графика отпусков. При необходимости закрепите ответственных лиц по подразделениям за сбор информации.

Составьте список сотрудников предприятия, кого необходимо включить в график. Мобилизованных сотрудников включать в график отпусков не нужно (ч. 3 ст. 351.7 ТК).

Проанализируйте остатки дней отпуска, накопленные за предыдущие периоды для включения в график. В соответствии со ст. 115 ТК продолжительность ежегодного основного отпуска составляет 28 календарных дней, но в график можно включить дополнительные дни, например, предусмотренные ст.116 ТК или дни отпуска, не использованные за прошлый год.

Запросите у сотрудников информацию по желаемым датам отпуска. Можно пожелания коллег собрать в устной форме, а можно по электронной почте или КЭДО. Не забудьте учесть, что, если отпуск будет разбит на несколько частей, одна из них не может быть менее 14 дней (ст. 125 ТК).

Подготовьте проект графика отпусков . Он может быть оформлен как по унифицированной форме Т-7, так и по форме, которую организация разработала самостоятельно.

Утвердите график отпусков. Чтобы избежать возможных претензий со стороны работников или проверяющих органов, ознакомьте сотрудников с графиком отпусков под подпись.

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