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Трудовые отношения

Привлечение к дисциплинарной ответственности

Если работник совершил дисциплинарный проступок, его можно привлечь к нематериальной — дисциплинарной ответственности. Однако и ТК, и судебная практика ориентируется на защиту трудящихся, поэтому работодатель, который нарушает процедуру применения этих санкций, рискует сам оказаться виноватым, получить штрафы от ГИТ или судебное решение.
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Привлечение к дисциплинарной ответственности
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Значение подписи в реестре ознакомления

Подпись работника, которая подтверждает его ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка и должностной инструкцией, имеет ключевое значение в случае возникновения спора. Когда сотрудник проставляет свою визу, он подтверждает, что:

  • ознакомлен с содержанием этих документов;

  • согласен выполнять их.

Таким образом не может возникать сомнений в том, что нарушителю были известны правила, которые он нарушил. Причем если положения этих документов прямо не нарушают трудовое законодательство, сотрудник проставил свою подпись и не выполнил данные положения, то привлечение к дисциплинарной ответственности будет законным. Например, Минтруд разъяснял, что если:

  • правила внутреннего трудового распорядка;

  • локальные нормативные акты;

  • трудовой договор

устанавливают, что сотрудник не вправе допускать грубость, резкость по отношению к коллегам, то применение к нему мер дисциплинарного воздействия за подобные поступки правомерно (письмо Минтруда от 16.09.2016 № 14-2/В-888).

Какие виды дисциплинарных взысканий возможны

Ст. 192 ТК устанавливает три вида:

  • замечание;

  • выговор;

  • увольнение.

Подчеркнем: в этом списке нет, например, штрафов за опоздания с обеда, за частые перекуры, урезание зарплаты и т.п. Столь любимые многими работодателями строгие выговоры законно можно применить лишь к отдельным категориям — военнослужащим, полицейским, сотрудникам ФСИН и т.п. Не стоит объявлять их произвольно, все выговоры именуя «строгими».

Чтобы избежать конфликтов, штрафов и судебных разбирательств применяются только те виды взысканий, которые установлены ст. 192 ТК.

Нередко возникает вопрос: чем замечание отличается от выговора? По логике, если замечание идет первым, значит, это более мягкое взыскание, выговор, который идет далее, — более суровое. Чтобы избежать разночтений, лучше закрепить разницу между замечанием и выговором непосредственно в локальном нормативном акте, прописав основания для применения замечания и выговора.

Профессионалы DAS Group подробно проконсультируют, как избежать или свести к минимуму риски, которые связаны с процедурой дисциплинарного воздействия.

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Общие основания для увольнения

Согласно ст. 81 ТК, увольнение может последовать, если работник:

  • неоднократно, без уважительных причин не исполняет трудовые обязанности — при условии, что у сотрудника имеются неснятое замечание или выговор (п. 5 ст. 81 ТК);

  • однократно грубо нарушил трудовые обязанности — совершил прогул, хищение, появился на работе в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического) (см. п. 6 ст. 81 ТК).

Это основания для увольнения, которые применимы ко всем трудящимся.

Специальные основания для увольнения некоторых категорий работников приведены в таблице.

Категория работников

Основания для увольнения

Необходимые условия

Руководители, замы, и главбухи

Принятие необоснованного решения, из-за которого:

  • нарушена сохранность имущества организации;

  • допущено его неправомерное использование;

  • причинен иной ущерб имуществу (п. 9 ст. 81 ТК).

Сотрудник, непосредственно обслуживающий денежные средства или ТМЦ

Совершение виновных действий, которые послужили основанием для утраты доверия работодателя (п. 7 ст. 81 ТК).

Проступки должны быть совершены по месту работы и в связи с исполнением трудовых обязанностей

Лицо, выполняющее воспитательные функции

Совершение аморального поступка

Сторона конфликта интересов

Непринятие мер по предотвращению или урегулированию этого конфликта (п. 7.1 ст. 81 ТК).

Если указанные действия дают основание для утраты доверия работодателя.

Спортсмен

Нарушение антидопинговых правил или его дисквалификация (ст. 348.11 ТК).

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Какие проступки можно считать дисциплинарными

В широком смысле это — неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей (ст. 81 ТК). ВС расшифровывает этот вопрос так (п. 35 постановления Пленума ВС от 17.03.2004 № 2). Неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей — это неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей. В том числе:

  • Отсутствие работника без уважительных причин на работе либо рабочем месте (т.е. место, где он должен находиться или куда необходимо прибыть в связи с работой, которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя, ст. 209 ТК).

  • Отказ работника без уважительных причин от выполнения трудовых обязанностей в связи с изменением в установленном порядке норм труда (ст. 162 ТК).

  • Отказ (или уклонение) без уважительных причин от медосвидетельствования работников некоторых профессий.

  • Отказ работника от прохождения в рабочее время специального обучения и сдачи экзаменов по охране труда, технике безопасности и правилам эксплуатации, если это является обязательным условием допуска к работе.

Стоит подчеркнуть, что если сотрудник отказался продолжать работу в связи с изменением ранее определенных условий трудового договора, то это не нарушение трудовой дисциплины, а основание для прекращения трудового договора по п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК.

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Соблюдайте порядок, не нарушайте сроки

За один проступок можно применять только одно дисциплинарное взыскание. Можно вообще не применять: налагать дисциплинарное взыскание или нет — решать работодателю.

Чтобы запустить процесс привлечения к дисциплинарной ответственности, необходимо зафиксировать основание для него. В целом процедура выглядит так (ст. 193 ТК):

  1. Составьте акт по нарушению за подписью трех свидетелей или же можно подать докладную непосредственному руководителю провинившегося. Не возбраняется составлять несколько документов на один проступок — это как раз можно (и нужно). Даже если в приказе нет подробного описания проступка, это не делает его неправомерным — если детали есть в служебных записках (определение 1 КСОЮ от 14.08.2023 № 88-21035/2023).

  2. Получите от работника письменные объяснения. На это отводится два рабочих дня. Нередко провинившийся отказывается от этого права — этот факт актируется.

  3. Утвердите приказ о взыскании.

  4. Не позднее трех рабочих дней ознакомьте работника с ним. Отказ также нужно зафиксировать документально.

Дисциплинарные взыскания применяются не позднее месяца со дня обнаружения проступка (исключая периоды пребывания на больничном, в отпуске, получения и учета мнения представительного органа), и не позднее полугода со дня совершения проступка.

Например, если прогул совершен восемь месяцев назад, причем работодатель знал о проступке, но по каким-то причинам решил уволить только сейчас, то это недопустимо (определение ВС рес. Саха от 29.04.2013 № 33-1515/2013).

Если основанием для взыскания были результаты ревизии, аудиторской проверки, то привлечение возможно не позднее двух лет со дня совершения.

Не забывайте о том, что нужно учитывать тяжесть совершенного проступка, отношение к работе, личность работника, предыдущее отношение к труду, стаж и опыт работы у ответчика, иначе приказ будет отменен (определение ВС от 05.06.2023 № 5-КГ23-29-К2, от 30.01.2023 № 5-КГ22-138-К2 и т.п.)

Разумеется, работник вправе обжаловать дисциплинарное взыскание в ГИТ (при условии, что работодатель нарушил порядок наложения взыскания) или в суде (если работник не согласен с проступком) (постановление ВС от 02.10.2017 № 58-АД17-15).

Если выяснится, что нарушена процедура или оснований для взыскания вообще не было, то приказ о его наложении может быть отменен. Также работодателя могут обязать публично опровергнуть сведения о совершении работником дисциплинарного проступка, возместить убытки и (или) компенсировать моральный вред (см. постановление КС от 21.07.2023 № 44-П).

По общему же правилу замечание или выговор снимаются, если (ст. 194 ТК) истек год со дня наложения и все это время новых проступков не зафиксировано.

Оформлять снятие взыскания в связи с истечением срока не нужно, все происходит автоматически, или по инициативе (ходатайству) самого работника, его начальника, трудового коллектива или по приказу руководителя.

В заключение напомним, что сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся — исключая увольнение (ст. 66 ТК).

Нужна срочная консультация по вопросам процедуры дисциплинарного воздействия — эксперты DAS Group всегда готовы оказать поддержку с тем, чтобы защитить интересы работодателя и исключить риски.

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Привлечение к дисциплинарной ответственности

Если работник совершил дисциплинарный проступок, его можно привлечь к нематериальной — дисциплинарной ответственности. Однако и ТК, и судебная практика ориентируется на защиту трудящихся, поэтому работодатель, который нарушает процедуру применения этих санкций, рискует сам оказаться виноватым, получить штрафы от ГИТ или судебное решение.

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