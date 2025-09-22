Обезличивание персональных данных: новые правила с 1 сентября 2025 года

Что значит «обезличивание»

Термин «обезличивание» закреплен в п. 9 ст. 3 закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ о персданных. Это процесс, при котором персональные данные (ПДн) преобразуются таким образом, что идентифицировать по ним человека напрямую или косвенно без дополнительной информации становится невозможным.

В результате данные теряют связь с конкретной личностью, но сохраняют пользу для анализа и обработки. Например, их можно использовать в статистических исследованиях, маркетинге, машинном обучении искусственного интеллекта, научных работах и т. д. Кроме того, обезличенная информация может пригодиться для государственного планирования, создания социальных программ

Зачем государству обезличенные данные. Например, в Москве проходит эксперимент по анализу транспортных потоков, загруженности общественных пространств, эффективности работы служб. Для обучения искусственного интеллекта нужны реальные данные, при этом важно не нарушить права граждан. Поэтому государство обращается к операторам связи, транспортным сервисам, городским системам с запросом: обезличить и передать соответствующие данные.