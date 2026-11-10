1С, CRM и Excel: почему автоматизация не избавляет от ручной работы

Самое главное:
Автоматизация «есть» не значит, что данные доступны для принятия решений: системы не связаны между собой, и сотрудники снова сводят цифры вручную.
Лоскутная автоматизация приводит к «посмертной» аналитике: данные устаревают, пока их консолидируют, а ошибки при переносе искажают картину.
Причина конфликта — в разных приоритетах: ИТ отвечает за безопасность и централизацию, бизнесу нужна скорость и самостоятельность.
Low-Code дает бизнесу проверенные ИТ-командой «кубики» для самостоятельной сборки аналитики, не разрушая управляемость системы.
ИТ-служба при этом сохраняет контроль, а бизнес перестает зависеть от очереди заявок и ТЗ.
Почему автоматизация в компании становится лоскутной
Представьте: вам нужен отчет по продажам, расходам и прибыли. Данные есть, но часть хранится в 1С, часть — в CRM, а комиссии маркетплейсов приходится выгружать отдельно. Чтобы увидеть реальную прибыль, вы сводите продажи, расходы и комиссии в Excel — ни одна из систем по отдельности такого отчета не дает.
Возникает вопрос: зачем тогда компания вложилась в автоматизацию, если для общего отчета по-прежнему нужны таблицы?
В крупных организациях и в СМБ причины разные, но результат один: системы автоматизации не покрывают все потребности бизнеса.
Крупный бизнес. Любую доработку вы согласовываете с ИТ и информационной безопасностью. Внутренние регламенты и несколько уровней согласований ограничивают скорость изменений в ИТ-системах.
СМБ. Внедрено только самое основное, без чего процессы остановятся (учет, CRM, ЭДО). ИТ-отдел перегружен, а нанимать дополнительных специалистов ради новых отчетов и интеграций не всегда позволяет бюджет.
Пока вы автоматизировались, процессы в компании поменялись не один раз. Вы запускаете новые направления, меняете поставщиков, выходите на новые площадки, а спрос, предпочтения клиентов, цены и условия поставок продолжают меняться. Каждое изменение добавляет данные и операции, которых не было при первоначальной настройке автоматизации.
Кроме того, вы наверняка используете специализированные решения, заточенные под отдельные подразделения, дивизионы, направления, которые не очень плотно связаны между собой:
отдельно ERP-система на 1С;
отдельно CRM в Битрикс24;
сервис-деск и портал для работы с поставщиками — тоже отдельные сервисы;
личные кабинеты на маркетплейсах и производственные системы;
почта, файловые хранилища, внутренние базы.
Даже если бизнес кажется полностью автоматизированным, на деле автоматизация остается лоскутной. И это логично: найти систему, которая будет удобна каждому подразделению и при этом закроет все потребности бизнеса, невозможно.
Как лоскутная автоматизация мешает аналитике
Итог лоскутной автоматизации — «посмертная» аналитика. Цифры показывают, что произошло, но корректировать работу компании по ним уже поздно. Пока таблицы собирают вручную, данные устаревают, а при переносе информации из учетных систем легко ошибиться и исказить результат. Неделя за неделей, месяц за месяцем вы снова и снова сводите данные, вместо того чтобы анализировать и принимать решения.
Отдельная проблема — расхождения в данных. В 1С и CRM могут различаться справочники и правила расчета показателей, поэтому суммы в отчетах иногда не совпадают. История расчетов часто хранится в отдельных Excel-файлах: если нужная версия не сохранилась, сравнить текущий период с прошлым сложно.
Однако у таблиц есть очевидные преимущества:
Excel дает свободу: взяли данные, добавили формулу и получили результат — без заявки в ИТ и ожидания доработок.
Выгруженную таблицу можно сразу загрузить в ИИ и попросить найти закономерности, рассчитать показатели или сформулировать выводы.
Но если данные распределены по нескольким системам, задача уже не сводится к доработке отдельного отчета или 1С.
В компании, как правило, ситуация следующая:
Есть множество разрозненных систем с важными, но разными данными.
Данные нужны совместно, в консолидированном виде — только так видна картина бизнеса целиком.
Информацию необходимо извлекать автоматически, а не вручную.
Каждый раз приходится объяснять ИТ-команде и программистам, что извлечь, как очистить, как соединить, что означает то или иное поле и как считать показатель — это долго и трудозатратно.
С одной стороны — необходимость быстро и самостоятельно получать данные. С другой — требования безопасности и централизация управления ИТ-службой. Это классический конфликт между бизнесом и ИТ.
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Конфликт ИТ-службы и бизнеса: в чем причина
Посмотрим на этот конфликт со стороны ИТ. Управляемая история выглядит так:
Централизация управления всей инфраструктурой.
Избегание «теневой» автоматизации.
Единая точка правды для всех подразделений.
Сохранение управляемости и полномочий.
Комплексный контроль информационной безопасности (данные не «утекут»).
Уверенность, что система не деградирует при росте объема данных.
А вот как выглядит положение дел со стороны бизнеса, рядовых исполнителей:
Ждать инициатив от ИТ долго и неуместно.
Описать и согласовать требования, а тем более подготовить техническое задание, сложно.
Даже если ТЗ написано, не факт, что его реализуют вовремя и оно останется востребованным.
Далеко не каждый сотрудник может сформулировать мысль или гипотезу так, чтобы она была понятна ИТ.
Получается замкнутый круг: аналитик не может самостоятельно изменить процесс работы с информацией, а ИТ тратит время на задачи, которые бизнес хотел бы решать без программистов.
Решение лежит на поверхности: ИТ-служба должна дать бизнесу инструмент, с которым сотрудники могли бы самостоятельно работать с данными в рамках выданных разрешений, не привлекая программистов к каждой задаче и не опасаясь уронить систему.
Инструмент этот называется Low-Code.
Low-Code: как бизнес самостоятельно собирает аналитику, а ИТ сохраняет контроль
Причина существования ИТ-службы, программистов, системных администраторов в любой компании очень проста: это профессионалы своего дела, которые потратили огромное количество времени на профессиональную подготовку. Это узкие специалисты в области безопасности, программной разработки, дата-инженерии и т. д.
Вы нанимаете их не потому, что вам так хочется, а потому, что именно они должны заниматься своей работой: программированием, внедрением и поддержкой ИТ-систем, ИТ-безопасностью.
Low-Code — это шаг от сложных систем, которые понимают лишь узкие специалисты, к простым пользователям. Это подход к разработке сложных программных решений простыми «кубиками». Он разрешает конфликт «ИТ vs Пользователь»:
ИТ-команда — дает «кубики» Low-Сode бизнесу.
Бизнес, а точнее рядовые пользователи, строят из этих «кубиков» нужные им аналитические системы для сбора, консолидации и анализа данных.
Каждый «кубик» — это отлаженная и верифицированная ИТ-командой атомарная операция.
Например, вы хотите понять, почему заказы на одном из маркетплейсов стали приносить меньше прибыли. В Low-Code вы собираете сценарий анализа: один «кубик» получает из 1С данные о себестоимости, другой — из личного кабинета маркетплейса данные о продажах и комиссиях, третий — информацию о возвратах, четвертый объединяет их в общий датасет. Вы быстро видите, где именно теряется прибыль, и принимаете решение — без отдельной разработки и нового ТЗ для ИТ.
Что Low-Code дает ИТ-службе и бизнесу
Смысл Low-Code не в том, чтобы заменить программистов аналитиками, а в том, чтобы каждая команда занималась своими задачами.
Сторона
Что получает
ИТ-служба
Сохраняет централизацию, безопасность и управляемость; снижает поток мелких заявок; предлагает бизнесу проверенные «кубики», а не разрозненные выгрузки; контролирует, какие данные и операции доступны пользователям.
Бизнес и сотрудники
Быстро собирают аналитику из готовых блоков без ожидания ИТ и без ТЗ; меньше ручной работы в Excel; получают консолидированные данные из 1С, CRM, маркетплейсов и других источников в одном сценарии; могут оперативно проверять гипотезы и принимать решения.
Такие инструменты есть и для 1С, и для Битрикс24, и для других систем.
В Denvic Visual Transformer (DVT) от Денвик Аналитика можно собрать весь процесс подготовки данных в одной визуальной схеме: получить информацию из 1С, Битрикс24 и других источников, очистить ее, сопоставить поля и объединить таблицы. Затем настроить обновление по расписанию, чтобы не повторять одни и те же выгрузки перед каждым отчетом. А если показатели разошлись, можно проверить промежуточные результаты и выяснить, на каком этапе возникла ошибка.
Low-Code или обычная доработка: с чего начать
Посмотрите, что происходит с отчетами в вашей компании — есть ли у вас такие проблемы:
Сотрудники регулярно сводят данные из 1С, CRM и других систем в Excel или Google Sheets.
Отчеты для руководства готовятся вручную и устаревают к моменту готовности.
Бизнес ждет доработок от ИТ неделями, а задачи теряют актуальность.
ИТ-отдел перегружен мелкими запросами на выгрузки и отчеты.
Данные из разных подразделений противоречат друг другу, и единой картины нет.
Хочется дать бизнесу самостоятельность, но не за счет управляемости и безопасности.
Даже если проблем из списка несколько, начинать с большого проекта необязательно. Возьмите один отчет, который каждый месяц готовят вручную, и посмотрите: откуда поступают данные, какие операции повторяются и где возникают расхождения. Если на подготовку уходит больше часа — это и есть первый кандидат на Low-Code. Попробуйте собрать отчет в рамках небольшого пилота и сравните результат с ручной подготовкой: сколько времени удалось сэкономить и какие операции все еще требуют участия команды.
Трансформер — визуальная low-code платформа для трансформации данных
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