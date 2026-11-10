1С, CRM и Excel: почему автоматизация не избавляет от ручной работы

Почему автоматизация в компании становится лоскутной

Представьте: вам нужен отчет по продажам, расходам и прибыли. Данные есть, но часть хранится в 1С, часть — в CRM, а комиссии маркетплейсов приходится выгружать отдельно. Чтобы увидеть реальную прибыль, вы сводите продажи, расходы и комиссии в Excel — ни одна из систем по отдельности такого отчета не дает.

Возникает вопрос: зачем тогда компания вложилась в автоматизацию, если для общего отчета по-прежнему нужны таблицы?

В крупных организациях и в СМБ причины разные, но результат один: системы автоматизации не покрывают все потребности бизнеса.

Крупный бизнес. Любую доработку вы согласовываете с ИТ и информационной безопасностью. Внутренние регламенты и несколько уровней согласований ограничивают скорость изменений в ИТ-системах.

СМБ. Внедрено только самое основное, без чего процессы остановятся (учет, CRM, ЭДО). ИТ-отдел перегружен, а нанимать дополнительных специалистов ради новых отчетов и интеграций не всегда позволяет бюджет.

Пока вы автоматизировались, процессы в компании поменялись не один раз. Вы запускаете новые направления, меняете поставщиков, выходите на новые площадки, а спрос, предпочтения клиентов, цены и условия поставок продолжают меняться. Каждое изменение добавляет данные и операции, которых не было при первоначальной настройке автоматизации.

Кроме того, вы наверняка используете специализированные решения, заточенные под отдельные подразделения, дивизионы, направления, которые не очень плотно связаны между собой:

отдельно ERP-система на 1С;

отдельно CRM в Битрикс24;

сервис-деск и портал для работы с поставщиками — тоже отдельные сервисы;

личные кабинеты на маркетплейсах и производственные системы;

почта, файловые хранилища, внутренние базы.