Самозанятые

Экосистема цифровых сервисов с полной автоматизацией HR и финансовых процессов при работе с внештатным линейным персоналом

Когда в России появился специальный налоговый режим для самозанятых, немногие компании понимали, как с ними работать, а некоторые опасаются до сих пор. Именно тогда родилась концепция платформы, которая будет помогать бизнесу взаимодействовать с внештатными исполнителями.

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Экосистема цифровых сервисов с полной автоматизацией HR и финансовых процессов при работе с внештатным линейным персоналом
Иллюстрация: Цифровая HR платформа

Мы разработали целую экосистему цифровых сервисов, которая обеспечивает полный цикл взаимодействия бизнеса с внештатниками, оптимизируя работу.

Оптимизация происходит за счёт автоматизации классических ручных процессов:

  • подбора и вывода на объекты любого количества внештатных исполнителей;

  • автоматической проверки документов;

  • подписания договоров и актов в один клик;

  • проведения выплат и формирования чеков за исполнителей.

И это только начало максимальной экономии ресурсов наших клиентов – Цифровая HR платформа умеет намного больше.

В блоге мы будем рассказывать о нашем сервисе, его функционале, особенностях работы бизнеса с внештатными исполнителями, рынке труда, законодательстве и технологиях в HR.

А ещё поделимся реальными кейсами наших клиентов, чей опыт поможет повысить эффективность вашего бизнеса.

Реклама: ООО «ПРОЕКТ», ИНН 7733354684, erid: LjN8KPYVe

Цифровая HR платформа
Цифровая HR платформа
Помогаем бизнесу в поиске и управлении внештатными исполнителями

Расчеты с работниками

При выдаче займа нельзя использовать выручку, которую получили от покупателей или заказчиков

Выручку можно расходовать на строго определенные цели. Если нужно выдать заем работнику наличными, то выдавайте только за счет денег, которые сняли с банковского счета и внесли в кассу.

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