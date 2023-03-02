Экосистема цифровых сервисов с полной автоматизацией HR и финансовых процессов при работе с внештатным линейным персоналом

Мы разработали целую экосистему цифровых сервисов, которая обеспечивает полный цикл взаимодействия бизнеса с внештатниками, оптимизируя работу.
Оптимизация происходит за счёт автоматизации классических ручных процессов:
подбора и вывода на объекты любого количества внештатных исполнителей;
автоматической проверки документов;
подписания договоров и актов в один клик;
проведения выплат и формирования чеков за исполнителей.
И это только начало максимальной экономии ресурсов наших клиентов – Цифровая HR платформа умеет намного больше.
В блоге мы будем рассказывать о нашем сервисе, его функционале, особенностях работы бизнеса с внештатными исполнителями, рынке труда, законодательстве и технологиях в HR.
А ещё поделимся реальными кейсами наших клиентов, чей опыт поможет повысить эффективность вашего бизнеса.
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