Управление персоналом

Самые распространенные проблемы бизнеса при массовом подборе персонала и как их решить

С какими проблемами сталкивается компания, практикующая массовый подбор персонала? Рассказываем в статье.

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Самые распространенные проблемы бизнеса при массовом подборе персонала и как их решить
Иллюстрация: Цифровая HR платформа

Давайте по порядку…

Массовый подбор – это поиск большого количества сотрудников на линейные позиции, например, курьеров, грузчиков, комплектовщиков, официантов, уборщиков, поваров, мерчендайзеров и тд.

С какими проблемами сталкивается компания, практикующая массовый подбор персонала?

Ручные операции и человеческий фактор

Если потребность в линейном персонале большая, то и усилий на её закрытие понадобится много, так как для этого сотрудников вручную придётся найти, проверить, оформить, проконтролировать, выплатить деньги. Для этого нужно подключить как минимум три отдела: бухгалтерию, кадры, службу безопасности.

Чтобы качественно выполнить такие рутинные задачи сотрудникам требуется не только время, но также внимание и аккуратность. Однако, людям свойственно уставать и допускать ошибки, особенно если дело касается монотонных ручных операций, из-за чего рабочее время сильно растягивается, а результаты оставляют желать лучшего.

Раздутый фонд оплаты труда

Компании необходим бюджет на работу трёх отделов: помимо зарплат, требуется уплата налогов, страховых взносов, больничных, отпусков и переработок. А если оформлять линейный персонал в штат, то ФОТ увеличивается ещё больше, т. к. эти сотрудники нуждаются в аналогичных выплатах.

При этом нагрузка на работников будет всегда неравномерной, в зависимости от уровня загруженности и потребностей компании.

Пиковые нагрузки

Ситуация обостряется, когда наступает «горячая пора». Например, к распродаже компания нанимает дополнительный линейный персонал. Но когда пик активности падает, объём работ нанятых на это время кладовщиков, мерчендайзеров и грузчиков резко снижается.

А бизнес при этом продолжает держать в штате этих сотрудников и оплачивать их простой.

Большая текучка кадров

Временный персонал обычно не привязан к конкретному месту работы и готов её поменять, если предложат ставку повыше или локацию удобнее. Из этого следует, что цикл подбора персонала нужно регулярно начинать заново: искать проверять, оформлять, контролировать... Круг замыкается.

Низкая мотивация

Линейные исполнители чаще других сотрудников берут больничные и опаздывают на работу, потому что они не так сильно боятся её потерять, ведь можно легко найти новую.

Из этого следует постоянная текучка персонала, круг снова замыкается.

Как исправить ситуацию

Но решение есть – можно воспользоваться услугами самозанятых.

Самозанятые работают по особому налоговому режиму, введенному в России с 2019 года. Это льготный режим, при котором бизнес может легко и легально привлекать временных исполнителей на конкретные задания.

За таких сотрудников работодатель не платит страховые взносы и НДФЛ (налог на доход физических лиц). Самозанятые сами оплачивают государству НПД (налог на профессиональный доход) в размере 4-6% от дохода.

В нашей стране сегодня их уже более 6 миллионов, и с каждым днём их число увеличивается в среднем на 8,5 тысяч человек.

Вывод

Если компании нужен линейный персонал в больших количествах, будет оптимальнее привлекать самозанятых. Это сэкономит деньги и позволит оптимизировать время заказчика. Больше подробностей о преимуществах работы с самозанятыми в наших следующих постах.

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