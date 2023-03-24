Как HR-специалисту решить проблему нехватки персонала и сократить операционные издержки

В периоды экономической турбулентности бизнес старается контролировать и сокращать расходы. Значительную часть расходов компании составляют затраты на содержание работников.

Поэтому перед HR-отделом встает вопрос: как закрыть потребности компании в персонале, и при этом, оптимизировать издержки?

Часть должностных обязанностей можно перераспределить между штатными сотрудниками. Еще какую-то часть – отдать работникам на неполную ставку.

Но найти персонал на неполную ставку часто бывает сложно и, в итоге, неэффективно. Тогда стоит подумать о том, чтобы передать какие-то задачи на аутсорс.

Особенно актуально это может быть тогда, когда задачи краткосрочные: например, это проектная работа. Оптимальным решением здесь будет привлечение самозанятых.

Почему это выгодно?

Оформить сотрудничество с ними проще, чем нанимать человека в штат.

Можно привлечь нужное количество исполнителей под конкретные задачи на определенный срок.

Исполнители сами уплачивают налог с полученного вознаграждения.

Заказчику не нужно удерживать и переводить в бюджет НДФЛ и платить страховые взносы с выплат исполнителю.

Главное – правильно оформить сотрудничество с исполнителями, чтобы избежать нареканий и штрафов от ФНС.

Пример: как справиться с нехваткой персонала в периоды пиковой нагрузки

В сфере торговли бывают периоды, когда не хватает рабочих рук: сезонные акции, повышенный спрос перед праздниками, расширение бизнеса.

Но эти периоды обычно короткие: несколько дней, две недели и т.д. Нанимать штатных сотрудников на такой срок дорого и неэффективно. Выгоднее привлечь под конкретные задачи самозанятых исполнителей.

Сделать это можно как собственными силами компании, так и с участием посредников.

План действий HR-отдела

Если компания решила самостоятельно справиться с задачей по привлечению исполнителей, то HR-отдел должен предпринять следующие шаги:

Определить потребности компании: какие специалисты ей нужны, в каком количестве и для каких заданий.

Заняться поиском, отбором, проверкой, оформлением и подготовкой временных исполнителей. Организовать контроль работ, проведение выплат, своевременное получение закрывающих документов.

Если исполнителей нужно много, резко вырастет нагрузка на бухгалтерию, кадры и отдел безопасности предприятия. Сотрудников придётся отвлечь от основных обязанностей, что может негативно отразиться на деятельности всей компании.

В такой ситуации будет оптимальным обратиться к платформенным работодателям, которые возьмут на себя процессы по поиску и управлению временным персоналом.

Цифровая HR платформа – комплексное решение для бизнеса, обеспечивающее активное взаимодействие с внештатными исполнителями. Сервис подберёт для вашей компании любое количество специалистов и в нужное время выведет их на объект.

Как происходит взаимодействие с Цифровой HR платформой

Компания оставляет заявку на регистрацию.

Получает доступ в личный кабинет (ЛК).

Добавляет ответственных сотрудников и сведения о юридическом лице.

Загружает заказ: адрес объекта, количество людей, специализацию, время выхода, ставку и другие требования.

Пополняет баланс.

Публикует задания.

Далее исполнители начинают записываться на задания через мобильное приложение.

Система автоматически проверяет статус самозанятости, паспорт, а также личную медицинскую книжку исполнителей, которые откликаются на задание.

Исполнитель выходит на задание и выполняет его.

Исполнитель загружает лист выполненных работ, его проверяет платформа, если нареканий нет, подписывает акт в приложении.

Заказчик подписывает акт в ЛК.

Деньги автоматически списываются со счета заказчика и поступают на счёт в приложении соискателя.

Исполнитель в любой момент может вывести деньги на свой банковский счёт.

Подведем итоги

Сотрудничество с внештатными исполнителями позволяет компаниям решить проблему острой нехватки специалистов на короткий срок.

Организовать процесс поможет Цифровая HR платформа, которая возьмет на себя всю рутину по подбору, ведению документооборота и расчётам с исполнителями.

Платформе можно полностью делегировать процедуру привлечения внештатных исполнителей, организацию выплат и формирование закрывающих документов.

Реклама: ООО «ПРОЕКТ», ИНН 7733354684, erid: