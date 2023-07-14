SWOT-анализ делегирования: поможет ли вашему бизнесу аутсорсинг

Передача отдельных процессов в бизнесе на аутсорсинг позволяет эффективно распределить задачи, получить качественный результат и сэкономить деньги. Но не все компании осмеливаются на этот шаг. Стоит ли пользоваться услугами сторонних исполнителей и зачем нужен SWOT-анализ делегирования, разберем на примере аутсорсинга линейного персонала.

Что такое SWOT-анализ, и зачем он нужен бизнесу рассказали здесь.

Какие задачи в бизнесе можно отдать на аутсорсинг

Сегодня практически любую задачу компании можно отдать на аутсорсинг.

В чем удобство передачи части функционала внешним исполнителям:

разгрузка бизнеса от второстепенных операций и возможность сосредоточиться только на тех, которые приносят доход;

гибкая работа с исполнителями — можно привлекать такое их количество, которое необходимо «здесь и сейчас»;

минимизация ошибок в тех задачах, которые не терпят неточностей и поверхностной работы.

Чаще всего проблемы с подбором и управлением линейным персоналом возникают в компаниях, работающих в области ритейла, логистики, гостиничного бизнеса или у тех, кто ведет собственное производство. Но воспользоваться аутсорсингом для оптимизации нагрузки на бизнес может любая организация.

Линейный персонал — это грузчики, мерчендайзеры, водители, уборщики, комплектовщики, разнорабочие и другие подобные профессии. Для таких рабочих мест характерна высокая текучка и массовость найма. При этом в организации может наблюдаться сезонность.

К примеру, в сфере гостиничного бизнеса в летние месяцы нагрузка выше, но если нанять в это время большое количество персонала, то осенью с большей его частью придется расстаться. Это отнимет много рабочих ресурсов, силы и время у менеджмента, даст большую нагрузку на бухгалтерию и HR-службу.

Кроме того, возрастают риски претензий со стороны сотрудников. Процедура увольнения может затянуться, а недовольные работники будут жаловаться в трудовую и налоговую инспекцию.

Что произойдет, если те же текущие задачи передать на аутсорсинг, т.е. привлечь внешних исполнителей:

Компания сэкономит деньги на оплату труда, страховые взносы и оснащение рабочих мест специалистов. Это не означает, что вы замените штатных сотрудников на внешних, например, самозанятых. На аутсорсинг перейдут задачи, которые носят временный характер, сезонность, разовые проекты и т.п. функции.

Сохранится численность работников , при которой бизнес вправе применять специальные налоговые режимы. В число таких работников включают только штатный персонал, совместителей, но не аутсорсеров.

Если сотрудники компании выполняли функции, которые не относятся к их профессиональной сфере, то они наконец смогут сосредоточиться на своих прямых обязанностях (например, продавец перестанет выполнять функции мерчендайзера и отвлекаться на выкладку товара).

Решается проблема поиска замены сотрудника на время больничного или отпуска, если этот фронт работы закреплен только за одним человеком.

Положительный эффект аутсорсинг даёт только в том случае, если компания передала внешним исполнителям второстепенные, сопутствующие основной деятельности, задачи.

Не стоит делегировать такие функции компании, как менеджмент-контроль, управление рисками, финансами и другие. Передача этих задач:

приведет к упущению важных деталей и, возможно, конфиденциальной информации;

не даст полностью погрузиться в специфику бизнеса и построение эффективных производственных процессов;

будет тормозить масштабирование бизнеса.

Аутсорсинг линейного персонала как пример передачи части функций компании

Компании стоит прибегнуть к аутсорсингу линейного персонала, если:

Срочно требуется найти большое количество однотипных исполнителей , например, грузчиков, на сезон или под конкретную задачу (например, компания занимается строительством и нужно разгрузить большое количество материалов на новом объекте).

В компании большая текучесть кадров и требуется пересмотреть систему подбора и управления работниками.

Штатный персонал временно не может выполнять свои обязанности (например, направлен на обучение).

HR-служба компании ограничена в ресурсах: финансовых и человеческих.

К аутсорсингу линейного персонала часто прибегают логистические компании, производства (где необходимо привлекать неквалифицированный или низкоквалифицированный персонал — обработка древесины, сборка мебели, разделка мяса и пр.) и сфера HoReCa для привлечения рабочей силы по мере необходимости.

Сезонность спроса или неравномерность производственного цикла приводят к тому, что руководство не хочет раздувать штат за счёт сотрудников, занятых неполное время (которым приходится оплачивать даже время простоя).

Таким образом, аутсорсинг линейного персонала помогает оптимизировать расходы и бизнес-процессы.

Давайте проведем SWOT-анализ аутсорсинга линейного персонала. Рассмотрим плюсы и минусы такого подхода и выявим возможные риски.

Узнайте сильные и слабые стороны вашей компании, определите ее возможности и угрозы со стороны внешней среды.

SWOT-анализ аутсорсинга линейного персонала

Преимущества (strengths) Недостатки (weaknesses) Сотрудники на аутсорсе имеют практический опыт работы в разных компаниях и готовы приступать к выполнению обязанностей незамедлительно. Исполнителю со стороны проще найти замену, если не устроит качество его работы или цена услуг. Снижение административных расходов — подбор исполнителя можно осуществлять через специализированные платформы, не прибегая к помощи дорогостоящих рекрутеров. Снижение нагрузки на HR-отдел компании, кадры и бухгалтерию. Нужно тщательно подходить к выбору исполнителя. обращать внимание на его репутацию, отзывы, а также следить за его статусом. Если вы привлечете для работы самозанятого, то нужно быть уверенными,что он точно не перестанет им быть в период сотрудничества. Заказчику не всегда понятно, как сформировалась цена на услугу аутсорсера. Приходится искать компромисс между возможностями заказчика и финансовыми запросами исполнителя. Работа с внештатными исполнителями требует контроля. Необходимо выделять сотрудника, который будет отслеживать поступление документов, заключение договоров, статусы исполнителей и др. Возможности (opportunities) Угрозы (threats) Возможность экстренно выводить персонал на смену. Внедрение ЭДО и систем (сервисов) автоматизации учёта. Оптимизация затрат на налогообложение — взносы и НДФЛ, что дает экономию минимум в 30% по сравнению с приемом персонала по срочным трудовым договорам. Риск утраты исполнителем его статуса (статуса самозанятого или ИП), что приведет к повышению налоговой нагрузки. При неверном оформлении документов и построении работы с внештатными исполнителями — риск переквалификации договоров, доначислений налогов и проверок со стороны ФНС. Риск недобросовестности исполнителя, если предварительная работа по его проверке и изучению репутации была проведена поверхностно.

Угрозы, которые перечислены выше, нивелируются работой с исполнителями на специализированных площадках, например, на Цифровой HR платформе.

Все операции (поиск исполнителя, оценка репутации и проверка, выдача задания, документооборот, получение чеков, оплата за услугу / работу) совершаются в одном месте. Платформа автоматизирует процессы, благодаря чему не нужно выделять специалиста для рутинной работы.

Выводы

Принимая решение, переходить или не переходить на аутсорсинг линейного персонала, компания должна взвесить все «за» и «против». В этом отлично поможет SWOT-анализ, учитывающий специфику деятельности. Если в компании принятие каких-либо управленческих решений завязано на оперативном получении информации от сотрудников и компания не готова делегировать отдельные задачи, стоит рассмотреть вариант передачи той части функций, от которых бизнес не зависит. Например, привлечь для уборки профессионального клинера можно без ущерба для деятельности. Если бизнес столкнулся с необходимостью выполнения дополнительных задач, например, таких, как обслуживание крупного мероприятия (HoReCa, общепит), выполнение крупного контракта (строительство, производство) и т.п., то привлечение внештатных специалистов (самозанятых, ИП или физлиц по договору ГПХ) позволит закрыть все оперативные задачи, получить желаемый результат и договориться об оптимальной цене.

На аутсорсинг Цифровой HR платформе бизнес может передать поиск и управление внештатным линейным персоналом.

Онлайн-платформа обеспечит привлечение любого количества самозанятых, как под конкретный проект, так и на регулярно возникающие задачи, а также:

проверку исполнителей, их контроль;

электронный документооборот (компания-заказчик получит полный комплект грамотно составленных юридических документов и чек от самозанятого для принятия расходов).

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