Что такое SWOT-анализ, и зачем он нужен бизнесу

SWOT-анализ — это метод стратегического планирования, который заключается в оценке сильных и слабых сторон бизнеса с учетом влияния внешних факторов. Анализ заключается в построении специальной матрицы, на основании которой формируются выводы и разрабатывается план действий.

Результаты анализа помогают руководителям принимать ключевые решения в отношении развития нового продукта или направления, адаптироваться к ситуации на рынке, и превратить слабости в преимущества.

Что такое SWOT-анализ

SWOT — это аббревиатура, где каждая буква означает:

S(strengths) — преимущества компании перед конкурентами.

W (weaknesses) — недостатки.

O (opportunities) — внешние обстоятельства, которые положительно влияют на перспективы развития компании.

Т (threats) — внешние негативные факторы, которые не зависят от решений, принимаемых в компании.

Поэтому SWOT-анализ бизнеса с учетом его конкурентных преимуществ и недостатков, влияния внешних негативных и позитивных факторов позволяет оценить перспективы развития действующих или новых продуктов и разработать эффективные стратегии роста.

Зачем бизнесу нужен SWOT-анализ

С помощью SWOT-анализа бизнес может:

Выявить плюсы и минусы отдельных направлений деятельности компании или ее конкретных проектов, как действующих, так и тех, которые запланированы на будущее.

Оценить, насколько исследуемый продукт подвержен влиянию внешних факторов , и как их можно выгодно использовать.

При запуске нового продукта понять, как возможные риски повлияют на его конкурентоспособность и прибыльность.

Эти знания помогут бизнесу адаптироваться к изменениям конъюнктуры рынка, своевременно перестроиться и извлечь выгоду.

Где применяют SWOT-анализ

SWOT-анализ — универсальный инструмент.

Его применяют как для изучения всего бизнеса так и для оценки отдельных регионов, стран, профессий.

Например, можно провести SWOT-анализ:

системы управления персоналом;

аутсорсинга бухгалтерских услуг;

бизнес идеи;

конкурентов;

личности человека — для разбора текущей ситуации в жизни человека или составления плана для дальнейшего саморазвития.

Как провести SWOT-анализ

Проведение SWOT-анализа состоит из двух этапов. На первом рисуют таблицу, которая состоит из двух строк и двух столбцов. Получившиеся ячейки соответствуют аббревиатуре SWOT, в них записывают значения показателей.

На втором этапе готовят матрицу решений и составляют план мероприятий, которые необходимо провести в сложившихся и ожидаемых условиях, а также под влиянием внутренних и внешних факторов, чтобы достичь поставленных целей.

В крупных компаниях SWOT-анализ проводит группа специалистов, используя метод мозгового штурма, чтобы результат получился объективным.

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Преимущества SWOT-анализа

Универсальность. SWOT-анализ используют для составления характеристик и оценки действий объектов разных масштабов: от конкретного человека до страны или региона, в бизнесе — от отдельно взятого продукта до целого предприятия.

Простота. Для проведения не требуются громоздкие формулы и дорогостоящие маркетинговые исследования. В небольших компаниях SWOT-анализ могут проводить учредители, директор или другие лица, располагающие достоверной информации о компании и ее финансово-экономическом состоянии.

Сопоставимость данных . Форма SWOT-анализа помогает структурировать исходные данные, сопоставить их и провести неочевидные связи, что облегчает поиск верных управленческих решений.

Подходит для краткосрочных и долгосрочных перспектив. Результаты SWOT-анализа — база для поиска как оперативных, так и перспективных решений и действий.

Недостатки SWOT-анализа

Отсутствие конкретики . SWOT-анализ не дает точных расчетов, он лишь задает вектор, по которому нужно двигаться.

Краткосрочная актуальность результатов. Выводы и решения могут быть правильными только в режиме здесь и сейчас в конкретных условиях. При изменении структуры и набора факторов, влияющих на исследуемый объект, проводить анализ нужно заново.

Компетенция специалиста . Многое зависит от точности информации, которой обладает специалист, проводящий SWOT-анализ.

Ошибки. Недостоверность исходных данных может привести к неэффективным решениям. Чем больше компания, тем больше факторов влияют на её положение на рынке, поэтому упущение или пренебрежение каким-либо обстоятельством — это риск пойти ошибочным путем.

Если в результате проведения SWOT-анализа в компании выявили проблемы в HR, то

Цифровая HR платформа поможет оперативно подобрать внештатный персонал с учетом постоянно меняющихся требований рынка, или в связи с изменением направления деятельности бизнеса. Компания-заказчик сможет контролировать выполнение задания и гарантированно получит чек от самозанятого.

SWOT-анализ поможет узнать все преимущества и тонкости привлечения внештатных исполнителей, оценить возможности такого сотрудничества и наладить эффективное распределение затрат на выполнение конкретных задач.

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