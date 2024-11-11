Зоны ответственности бухгалтера-калькулятора в ресторане: как выстроить эффективные процессы

В отличие от бухгалтера, занимающегося общими финансовыми вопросами, калькулятор сосредотачивается на товарно-складском учете, себестоимости и работе с технологическими картами (ТТК). Однако нередко на него возлагают дополнительные задачи, что может снизить эффективность его работы. Давайте разберемся, что должен делать бухгалтер-калькулятор, а какую работу стоит обсуждать и оплачивать дополнительно.