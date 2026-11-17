Что важно помнить : поэкземплярный учет – это способ передачи кода маркировки по ЭДО, а не разрешительный режим при продаже. Продажа маркированных товаров в общепите возможна и по разрешительному режиму, и по послаблению для общепита.

От поставщика приходит УПД с кодами маркировки каждого товара. В течение 3 дней после приемки нужно подаем в «Честный знак» данные о списании товара в производство по каждому коду маркировки.

В течение 3 дней после приемки нужно подать в «Честный знак» данные о списании в производство по виду (GTIN), номеру партии и количеству товара.

От поставщика приходит УПД с видом (GTIN), номером партии и количеством товара.

От поставщика приходит УПД с видом (GTIN) и количеством товара. В течение 3 дней после приемки нужно подать в «Честный знак» данные о списании товара в производство по виду (GTIN) и количеству товара.

Для начала разберемся, чем отличаются виды учета в ресторане. В статье встретятся все три, поэтому нужно заранее понимать, как и по какой категории отчитываться.

Изменения в маркировке 2027

1 марта. Молочная продукция

Нововведения коснутся молочной продукции со сроком годности до 40 суток (включительно). Для нее вводится партионный учет. Если вы уже работаете в общепите, то успели поработать с партионным учетом: он уже введен для молочной продукции со сроком хранения более 40 суток. 1 марта правило распространится на всю молочку: молоко, сливки, сыр, сливочное масло, творог, йогурт и т. д.

1 июня. Растворимые напитки

К этой товарной группе относятся чаи с добавками и без, травяные чаи, кофе, заменители кофе, кофейные экстракты, какао и другие растворимые напитки. С 1 июня рестораны начнут отчитываться по этой категории в объемно-сортовом учете, также нужно будет добавлять маркировку в чек при продаже.

1 июня. Мясные изделия

В эту группу попадают готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови, котлеты, сосиски, колбасы. Обратите внимание: для этой категории сразу начинается партионный учет и добавление маркировки в чек при продаже. Нужно будет отчитываться не только по GTIN и количеству, но и по номеру партии.

1 июля. Сладости

Сладости — очень обширная группа: с ней относятся вафли, зефир, мармелад, ореховые и шоколадные пасты, пастила, печенье, торты, круассаны, пирожные, шоколад, жвачка, карамель и др. Для сладостей также начинается партионный учет, тоже нужно будет добавлять маркировку в чек при продаже.

1 октября. Консервированные продукты

Категория консервированных продуктов переходит из объемно-сортового в поэкземплярный учет. То есть отчитываться нужно будет по каждому коду маркировки. Не забудьте про послабление для общепита, которое позволяет списывать товары в производство по GTIN и количеству.

1 ноября. Бакалея (2 волна)

Это часть бакалейной продукции, к которой относятся макароны, крупы, мед. Пока что для нее начнется объемно-сортовой учет: отчетность по GTIN и количеству товаров. Также нужно будет добавлять маркировку в чек при продаже, если, например, вы продаете баночки меда на кассе заведения.

1 декабря. Бакалея (1 волна)