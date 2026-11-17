Шпаргалка по видам учета
Для начала разберемся, чем отличаются виды учета в ресторане. В статье встретятся все три, поэтому нужно заранее понимать, как и по какой категории отчитываться.
1. Объемно-сортовой учет
От поставщика приходит УПД с видом (GTIN) и количеством товара. В течение 3 дней после приемки нужно подать в «Честный знак» данные о списании товара в производство по виду (GTIN) и количеству товара.
2. Партионный учет
От поставщика приходит УПД с видом (GTIN), номером партии и количеством товара.
В течение 3 дней после приемки нужно подать в «Честный знак» данные о списании в производство по виду (GTIN), номеру партии и количеству товара.
3. Поэкземплярный учет
От поставщика приходит УПД с кодами маркировки каждого товара. В течение 3 дней после приемки нужно подаем в «Честный знак» данные о списании товара в производство по каждому коду маркировки.
Что важно помнить: поэкземплярный учет – это способ передачи кода маркировки по ЭДО, а не разрешительный режим при продаже. Продажа маркированных товаров в общепите возможна и по разрешительному режиму, и по послаблению для общепита.
Изменения в маркировке 2027
1 марта. Молочная продукция
Нововведения коснутся молочной продукции со сроком годности до 40 суток (включительно). Для нее вводится партионный учет.
Если вы уже работаете в общепите, то успели поработать с партионным учетом: он уже введен для молочной продукции со сроком хранения более 40 суток. 1 марта правило распространится на всю молочку: молоко, сливки, сыр, сливочное масло, творог, йогурт и т. д.
1 июня. Растворимые напитки
К этой товарной группе относятся чаи с добавками и без, травяные чаи, кофе, заменители кофе, кофейные экстракты, какао и другие растворимые напитки.
С 1 июня рестораны начнут отчитываться по этой категории в объемно-сортовом учете, также нужно будет добавлять маркировку в чек при продаже.
1 июня. Мясные изделия
В эту группу попадают готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови, котлеты, сосиски, колбасы.
Обратите внимание: для этой категории сразу начинается партионный учет и добавление маркировки в чек при продаже. Нужно будет отчитываться не только по GTIN и количеству, но и по номеру партии.
1 июля. Сладости
Сладости — очень обширная группа: с ней относятся вафли, зефир, мармелад, ореховые и шоколадные пасты, пастила, печенье, торты, круассаны, пирожные, шоколад, жвачка, карамель и др.
Для сладостей также начинается партионный учет, тоже нужно будет добавлять маркировку в чек при продаже.
1 октября. Консервированные продукты
Категория консервированных продуктов переходит из объемно-сортового в поэкземплярный учет. То есть отчитываться нужно будет по каждому коду маркировки. Не забудьте про послабление для общепита, которое позволяет списывать товары в производство по GTIN и количеству.
1 ноября. Бакалея (2 волна)
Это часть бакалейной продукции, к которой относятся макароны, крупы, мед. Пока что для нее начнется объемно-сортовой учет: отчетность по GTIN и количеству товаров. Также нужно будет добавлять маркировку в чек при продаже, если, например, вы продаете баночки меда на кассе заведения.
1 декабря. Бакалея (1 волна)
Для другой части бакалеи отчетность уже стартовала — и теперь эти товары переходят в режим поэкземплярного учета, то есть отчетности по каждому коду маркировки.
К этой товарной категории относятся снеки, соусы, специи, приправы, пряности, сухие бульоны, сухие супы и уксусы.
Как защитить ресторан от нарушений и штрафов
От ошибок не застрахован никто, но работа с маркировкой может быть простой, если грамотно настроить процессы и контролировать их. Основные рекомендации, которые помогут работать без проблем:
1. Следите за изменениями
Наш календарь актуален на ноябрь 2026 года, но сроки маркировки могут меняться. Это зависит от готовности рынка, производителей и самой системы маркировки. Рекомендуем регулярно проверять обновления на сайте «Честного знака» и вовремя корректировать работу с той или иной категорией.
2. Регулярно проверяйте остатки
При проверке личного кабинета «Честного знака» у проверяющих могут возникнуть вопросы к вашему складу: почему количество товара не сходится с реальным? Откуда столько минусов? Поэтому сверяйте данные кабинета с реальностью и следите за их актуальностью.
В DocsInBox можно пройти автоматический аудит личного кабинета «Честного знака». За две минуты проверим ключевые показатели и дадим рекомендации по исправлению нарушений.
3. Контролируйте сроки годности
За продажу маркированных товаров с истекшим сроком годности грозит штраф: 20 тысяч рублей за одну единицу товара. Причем система работает автоматически — вам просто придет постановление о нарушении на Госуслуги. Чтобы избежать лишних расходов, проверяйте сроки годности, например, в ходе инвентаризации.
4. Изучайте законодательство
Если хотите досконально понимать, как работает система маркировки и как туда правильно отчитываться, обязательно погрузитесь в вопрос. Начните с сайта «Честного знака» — там много информации для участников рынка, в том числе со ссылками на законы. Чем лучше вы подкованы в вопросах маркировки, тем меньше рискуете ошибиться.
5. Автоматизируйте всё, что сможете
Ручная работа с маркированными товарами (как и любая другая ручная работа) — это всегда риск ошибок из-за человеческого фактора. Сотрудники могут неправильно внести информацию в систему, отсканировать что-то не то или вообще забыть списать товар. Системы автоматизации (например, DocsInBox) помогут вам снизить нагрузку на сотрудников и вместе с этим уменьшить риски нарушений.