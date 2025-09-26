Защита сделок при банкротстве: как мы отбивали заявление управляющего о взыскании 9 млн

Начало истории: почему потребовалась защита сделок при банкротстве

Приемка прошла гладко — представители генерального подрядчика и самого заказчика, «Эдисонэнерго», остались довольны, поэтому вскоре на расчетный счет «Иннова Технострой» поступил окончательный финальный платеж. Все 9 241 949 рублей — за работу, которая была качественно выполнена и реально принята: можно выдыхать и праздновать успех... Но именно в этот момент и началось самое интересное.

Компанию ООО «Иннова Технострой», которую возглавляет Олег, пригласили в проект в качестве субподрядчика для работ по металлоконструкциям. Генеральным подрядчиком, то есть главным исполнителем, который координировал всех, выступила компания «АМЖ Групп». Объем работ — солидный, бюджет — хороший, поэтому контракт был заключен и закипела работа. Команда выложилась на все сто: все сделали качественно, в срок, без перерасхода материалов.

Все началось с многообещающего проекта. Девелоперская компания «Эдисонэнерго» затеяла грандиозную реконструкцию : превратить старый советский кинотеатр «Ангара» в современный многофункциональный центр. Это была часть масштабной программы по обновлению десятков подобных объектов по всей Москве.

Тихий кризис за кулисами

Пока команда Олега монтировала конструкции, у генерального подрядчика, «АМЖ Групп», начались серьезные финансовые проблемы. Компания активно набирала кредиты и наращивала долги перед другими контрагентами. Это классическая история в строительном бизнесе: один неверный шаг — и по цепочке начинают падать костяшки домино.

Олег об этих скрытых проблемах, конечно, не знал. Со своей стороны он все выполнил безупречно и получил расчет, поэтому какие могут быть претензии? Внезапно Олег получает извещение: в отношении его партнера, ООО «АМЖ Групп», введена процедура банкротства. А вскоре на стол ложится официальное письмо от арбитражного управляющего — нового «временного директора» банкрота. Задача управляющего — проверить сделки обанкротившейся компании, найти любые подозрительные переводы и вернуть деньги обратно для расчета с кредиторами. Его внимание привлекли выплаты в адрес ООО «Иннова Технострой», так как сумма была внушительной (почти 9,3 млн руб.), а оплата была произведена незадолго до введения процедуры банкротства в отношении должника

Поверхностно изучив документы, управляющий строит версию: «Компания тонула, а здесь кому-то перевели крупную сумму. Скорее всего, это был вывод активов под видом оплаты несуществующих работ!». И в суд «летит» заявление с четкими требованиями: «Признать сделку недействительной и обязать ООО «Иннова Технострой» вернуть все 9 миллионов рублей».

Представьте шок Олега: вчера ты успешный предприниматель, а сегодня — ответчик по иску, где с тебя требуют вернуть деньги, за которые ты уже заплатил налоги, зарплаты и закупку материалов. Это был момент, когда «золотой» заказ грозил захлопнуться, словно клетка, поставив под удар все будущее бизнеса. Вот здесь требуется защита сделок при банкротстве, иначе бизнес попадет в кризисную ситуацию.