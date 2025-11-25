Обжалование акта выездной проверки: что нужно знать предпринимателю

Какие бывают жалобы? Путаница может дорого стоить

Первое и главное правило для предпринимателя: с результатами налоговой проверки нельзя сразу идти в суд. Закон обязывает его сначала пройти досудебный порядок обжалования (пункт 2 статьи 138 НК). Это подтверждает и Верховный Суд (постановление Пленума ВС от 22.06.2021 №18). То есть, сначала нужно пожаловаться начальству проводивших проверку инспекторов — в вышестоящую ФНС.

Чтобы не упустить свое право на обжалование акта выездной налоговой проверки, предпринимателю необходимо различать два типа претензий, которые подаются в зависимости от стадии процесса: