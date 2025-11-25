Обжалование акта выездной проверки: что нужно знать предпринимателю

Для чего обжаловать акт, если можно оспорить итоговое решение о доначислении
Это дает возможность мирно договориться с налоговиками до вынесения итогового решения. Если вы сумеете аргументировано обосновать свою позицию налоговой имеется вероятность, что итоговое решение налоговой будет в Вашу пользу.
Какие бывают жалобы? Путаница может дорого стоить
Первое и главное правило для предпринимателя: с результатами налоговой проверки нельзя сразу идти в суд. Закон обязывает его сначала пройти досудебный порядок обжалования (пункт 2 статьи 138 НК). Это подтверждает и Верховный Суд (постановление Пленума ВС от 22.06.2021 №18). То есть, сначала нужно пожаловаться начальству проводивших проверку инспекторов — в вышестоящую ФНС.
Чтобы не упустить свое право на обжалование акта выездной налоговой проверки, предпринимателю необходимо различать два типа претензий, которые подаются в зависимости от стадии процесса:
Апелляционная. Это претензия касается решения, которое еще не успело вступить в законную силу. Именно ее подача останавливает весь процесс: налоговая не может требовать уплаты доначисленных сумм, пока жалобу не рассмотрят. Это главный инструмент, чтобы «заморозить» неприятное решение и выиграть время.
«Обычная» жалоба. Если предприниматель по какой-то причине пропустил короткий срок на апелляцию (на нее дается всего месяц), у него остается запасной вариант. Он может подать жалобу на решение, которое уже вступило в силу, при условии, что раньше он его не оспаривал. При этом налоговая уэе может списать деньги по вступившему силу решению. Т.е. «обычная» жалоба не приостанавливает вступившее в силу решение налогового органа.
Сроки обжалования акта выездной налоговой проверки: главное — не опоздать
Когда предприниматель получает из ФНС решение, с которым не согласен, счет идет на дни. Важно сразу понять, по какому сценарию действовать — их всего два, и у каждого свои временные рамки.
Апелляция
Здесь нужно действовать быстро. У предпринимателя есть всего месяц, чтобы подать апелляционную жалобу. Отсчет начинается со дня, когда ему вручили решение, которое еще не начало действовать (пункт 9 статьи 101, пункт 2 статьи 139.1 НК). Этот месяц стоит использовать с максимальной пользой. Вовремя поданная жалоба ставит решение налоговиков на паузу. То есть, пока ее рассматривают, инспекция не может списывать деньги со счетов или начислять пени.
Обычная жалоба
Если предприниматель пропустил месячный срок, у него остается запасной вариант — можно подать обычную жалобу в течение года с даты вынесения решения. Скажем, решение вынесли 12 сентября 2025 — значит, до 12 сентября 2026 еще можно пытаться оспорить его.
Даже это время вышло, шанс еще есть. Закон позволяет восстановить пропущенный срок, если причина была уважительной. Но нужно будет подать в налоговую ходатайство с объяснениями, но лучше до этого не доводить.
Четкого списка уважительных причин в законе нет. Налоговики каждый раз смотрят по обстоятельствам. К примеру, суд однажды признал уважительной причиной случай, когда главбух скрыл от директора получение решения из ФНС (98). Но в каждом новом случае придется доказывать, что просрочка действительно произошла не по вашей вине.
Отсчет времени: с какого дня считать
Срок обжалования акта выездной налоговой проверки включается в определенный законом момент. И этот момент зависит от того, как решение из ФНС добралось до компании:
Личное вручение. Самый понятный вариант. Предпринимателю вручили бумагу под расписку — и вот он, старт! Отсчет пошел прямо с этого дня.
Пришло по электронке. Если документ пришел через специальную систему связи (ТКС), смотрите на дату его получения. Именно с этого числа документ считается поданным, даже если по факту его открыли позже.
Появилось в ЛК на сайте ФНС. Время начнет отсчитываться не в тот же день, а только на следующие сутки после даты размещения.
Отправили обычной почтой. Здесь придется подождать подольше. Если налоговая отправила письмо через «Почту России», отсчет начнется только с шестого рабочего дня после отправки. Так закон дает письму время добраться до почтового ящика компании.
Куда и как нести жалобу
Здесь многих ждет неожиданность: жалобу нужно нести не «наверх», а обратно в ту налоговую, решение которой оспаривается. Именно эта инспекция обязана передать документы дальше — в вышестоящее управление ФНС (пункт 1 статьи 139 НК).
Способы отправить жалобу в налоговую:
Принести лично — самый надежный вариант. Можно отнести в канцелярию инспекции и сразу получить отметку о приеме.
Отправить почтой — заказным письмом с уведомлением, чтобы было бумажное подтверждение времени его отправки.
Послать через интернет — по специальным каналам связи (ТКС), если у предпринимателя есть электронная подпись.
Что писать в самой жалобе
Единой формы тут нет, и закон ничем не ограничивает предпринимателей. В каждом случае придется подробно излагать собственные доводы и прикладывать доказательную базу. Чем убедительнее аргументы — тем выше шанс решить спор в свою пользу.
Например, если налоговая насчитала неправильную сумму недоимки, стоит приложить собственный расчет с понятными пояснениями — почему цифры инспекции неверны. Это показывает, что предприниматель не просто спорит, а серьезно подошел к вопросу. Кстати, налоговики часто идут навстречу, если видят веские аргументы.
Сколько будут рассматривать жалобу
После того как жалоба ушла в налоговую, у предпринимателя начинается период ожидания. По закону, у инспекции есть ровно один месяц, чтобы дать официальный ответ (пункт 6 статьи 140 НК). Но не всегда налоговики укладываются в месячный срок. В таком случае срок могут продлить, но не больше чем еще на один месяц. Если это произошло, налоговики обязаны предупредить предпринимателя о продлении в течение трех дней с момента такого решения.
Даже в самой сложной ситуации максимальный срок ожидания составит максимум два месяца. Это касается как апелляционной, так и обычной жалобы.
Многие знают, что с начала 2025 года появился упрощенный порядок рассмотрения жалоб, по которому ФНС может ответ дать всего за семь рабочих дней. Но это не относится к спорам об итогах налоговых проверок. Прошения о пересмотре решений по выездным и камеральным проверкам (статьи 101 и 101.4 НК) по-прежнему будут рассматриваться по общим правилам —то есть до двух месяцев. Такой же стандартный срок ждет и разбирательства, связанные с регистрацией компаний и индивидуальных предпринимателей.
Как быть, если налоговая отказала? Идем в суд
Если в налоговой сказали «нет» или просто тянут с ответом больше двух месяцев, дорога остается только одна — в арбитражный суд. Причем если налоговики задержали рассмотрение жалобы, можно подавать иск сразу, не дожидаясь их официального документа (пункт 3 статьи 138 НК).
Сколько времени есть и куда подавать
На сборы и подачу иска у предпринимателя есть ровно три месяца. Отсчет начинается со дня, когда пришел отказ от вышестоящей налоговой (статья 198 АПК). Составленное заявление нужно направить в арбитражный суд по адресу «прописки» той инспекции, решение которой оспаривается (пункт 4 статьи 138 НК). Если перепутать адрес — документы просто вернут обратно.
Если компания ее успела уложиться в указанное время
Суд имеет возможность продлить трехмесячный срок, но только при наличии веских причин. При этом отсутствие юриста в штате или его загруженность другими делами к этим причинам не относится (пункт 15 постановления Пленума ВС от 30.06.2020 № 12). Суд ждет действительно серьезных обстоятельств — например, болезни ответственного сотрудника или чрезвычайной ситуации.
Если решение суда первой инстанции не устроило, его можно обжаловать в вышестоящих судах. А вот направлять в арбитражный суд тот же самый спор по тем же основаниям бесполезно — такое заявление просто не примут (пункт 2 части 1 статьи 150 АПК). Закон не разрешает ходить по кругу с одними и теми же претензиями.
Что приложить к исковому заявлению в суд
Когда предприниматель решает обратиться в арбитражный суд, важно собрать полный пакет документов. Без правильного набора бумаг иск могут просто вернуть. Разбираем, что обязательно должно лежать в папке с претензией.
Основные материалы:
Копия того решения налоговой, которое оспаривается.
Копия ответа вышестоящего налогового органа. Это критически важно, ведь она доказывает, что предприниматель не сразу обратился в суд, а соблюдал претензионный порядок. Без этой бумаги исковое заявление гарантированно завернут (пункт 7 части 1 статьи 126, часть 2 статьи 199 АПК).
Дополнительные материалы:
Заявление о приостановлении исполнения решения ФНС (часть 3 статьи 199 АПК). Этот документ может помочь «заморозить» спорные требования налоговой на время судебного разбирательства.
Доказательства, подтверждающие правоту предпринимателя. В подтверждение своей позиции компания может представить любые документы, которые демонстрируют реальность и обоснованность ее действий. Это может быть как официальная первичная документация по хозяйственным операциям, так и рабочая переписка с партнерами, проектные документы, внутренние протоколы встреч — словом, все, что объективно свидетельствует о добросовестном ведении дел и подтверждает правомерность занятой позиции.
Свежая выписка из ЕГРЮЛ.
Подтверждение, что вся документация была направлена в налоговую инспекцию. Это может быть квитанция почты, уведомление о том, что письмо было вручено, или отметка налоговой о факте приема.
Квитанция об уплате государственной пошлины.
Для удобства восприятия стоит составить список всех приложенных документов и простроить понятную логическую цепочку: каждый довод претензии желательно подкрепить конкретным документом. Когда судья видит структурированные доказательства, разбирательство идет значительно быстрее и эффективнее.
Порядок обжалования акта выездной налоговой проверки: план действий
Допустим, ФНС закончила проверку и выдала акт — документ, где расписаны все нарушения, которые они, по их мнению, нашли. Если предприниматель с этими претензиями не согласен, не стоит опускать руки. Теперь можно начинать процесс обжалования, причем неважно, какая именно была проверка — выездная налоговиков у вас в офисе или камеральная у них. Процедура везде одинаковая. Итак, алгоритм будет следующим
1. Готовим возражения на акт проверки
Закон дает предпринимателю право написать возражения и оспорить каждый спорный пункт. Но времени на раздумья немного — всего один месяц с момента получения акта (п. 6 ст. 100 НК). Например, если документ пришел 29 марта 2025, то крайний срок подачи возражений — 30 апреля 2025.
Как действовать грамотно:
Внимательно читаем акт. Не стоит ограничиваться поверхностным изучением — нужно проверять и суть претензий, и все расчеты. Арифметические ошибки в выводах налоговой — не такая уж редкость.
Изучаем материалы проверки. Здесь важно знать: к акту обычно прилагают только те документы, что работают против предпринимателя. А вот доказательства, которые могут помочь, часто остаются в материалах дела. Нужно их найти и проанализировать.
Пишем текст возражений. Это кропотливая работа, но медлить нельзя. Можно оспаривать как весь акт целиком, так и отдельные его части — зависит от ситуации.
Отправляем в инспекцию. Готовый документ нужно направить в налоговую — через интернет, почтой или лично. Главное, чтобы возражения были подписаны тем, кто имеет на это право.
2. Получаем решение инспекции
После всех обсуждений и разборов налоговая выносит итоговое решение. Здесь возможны два варианта развития событий:
Первый вариант — все заканчивается решением о привлечении к ответственности. То есть, налоговики остались при своем мнении и все так же требуют заплатить доначисленные налоги, пени и штрафы. Хотя это окончательное решение самой инспекции, предприниматель может его оспорить — для этого нужно подать апелляцию в вышестоящее управление ФНС.
Второй возможный вариант — инспекция назначает дополнительные проверочные мероприятия. Это бывает в случаях, когда инспекторам не хватает доказательств, и они продлевают рассмотрение дела. Для предпринимателя это переход на повторный круг бюрократического марафона.
Дополнительные мероприятия назначают почти в 99% случаев при проверках НДС и выездных проверках.
3. Повторная проверка
В решении о проверке обязательно прописывается почему это нужно, сколько времени займет, и что именно будут проверять. На всю эту работу у ФНС есть не больше месяца. В этот период они могут:
запросить дополнительные бумаги;
опросить свидетелей;
назначить экспертизу.
Проводить внезапные выемки документов в этот период уже не разрешается.
Здесь ФНС не может «придумывать» новые нарушения. Она должна искать доказательства исключительно по тем претензиям, которые уже есть в акте.
Стоит отметить, что формально Налоговый кодекс разрешает собирать и доказательства отсутствия нарушений, но в реальности такого практически не бывает.
4. Оформление результатов
Когда дополнительные мероприятия закончены, проверяющие составляют дополнение к акту — новый документ, где собраны все дополнительные доказательства против предпринимателя. В таком случае позиция инспекции становится крепче, а шансы ее оспорить уменьшаются.
На подготовку такого дополнения у ФНС есть 15 рабочих дней. Его должны вручить предпринимателю лично с получением расписки или направить так, чтобы можно было точно установить дату получения. К документу в обязательном порядке прикладывают все новые доказательства, которые удалось собрать. Это позволяет предпринимателю самому изучить все аргументы и подготовить возражения.
6. Подготовка возражений
Предприниматель имеет право оформить возражения и на это дополнение, оспорив новые доводы ФНС. На это дается 15 рабочих дней с момента получения документа. Здесь важно не растеряться — времени немного, поэтому нужно рационально и аргументированно отвечать на каждое новое обвинение, подкрепляя свои слова документально. Сейчас лучше выложить все козыри — даже те сильные аргументы, которые сохраняли до этого момента.
7. Финальное решение инспекции
В итоге ФНС выносит одно из двух решений: либо требует уплатить штрафы и недоимки, либо признает свою ошибку.
Решение должно быть вынесено не позднее десяти рабочих дней после истечения срока на подачу возражений, а еще за пять дней — вручить предпринимателю. На этом спор в самой налоговой заканчивается. Если предприниматель не согласен с результатом, следующий шаг — жалоба в вышестоящее управление.
Итоги: краткая схема ваших действий
Подведем итоги. Если предприниматель не согласен с итогами налоговой проверки, начинать нужно с жалобы в вышестоящий налоговый орган — подается она через ту же инспекцию, которая проводила мероприятие. Если в ответ пришел отказ или налоговые молчат больше двух месяцев, следующая инстанция — арбитражный суд, куда нужно подавать исковое заявление. К нему важно приложить все документы, которые могут подтвердить правоту предпринимателя. Главное в процессе обжалования акта выездной проверки — не терять времени, действовать обдуманно и строго соблюдать все сроки. А также, вовремя обращаться к налоговым юристам, которые помогут разобраться со всеми сложностями.
