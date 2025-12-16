Исключение участника из ООО: законные основания, процедура и судебная практика

«Красные флаги»: в каких случаях суд согласится с исключением участника

Все основания прописаны в ст. 10 закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и п. 1 ст. 67 ГК. Участника можно исключить, если он:

Грубо нарушает свои обязанности (по закону или уставу).

Своими действиями (или бездействием) наносит серьезный материальный вред компании.

Делает нормальную работу ООО невозможной или невероятно трудной.

Конкретного списка «грехов» нет. Каждая ситуация индивидуальна. Но из судебной практики можно выделить следующие типичные ситуации:

Саботаж собраний . Участник систематически игнорирует общие собрания, без которых нельзя принять ключевые решения: назначить директора, утвердить отчет, распределить прибыль. В итоге компания просто не может нормально функционировать.

Одобрение вредоносных сделок . Заключает заведомо невыгодные для ООО сделки или голосует за решения, которые ведут к убыткам.

Война с сотрудниками . Необоснованно увольняет ключевых работников, разрушая команду.

Утечка информации. Сливает конкурентам или в сеть коммерческую тайну, данные о клиентах, технологии.

Пример 1. Участник ООО, занимавший должность генерального директора, используя свои полномочия, за короткий период совершил ряд сделок по продаже дорогостоящего оборудования и транспортных средств. Покупателями выступили его родственники и подконтрольные ему фирмы, а цены были в разы ниже рыночных. Второй участник собрал доказательства (отчеты независимых оценщиков, выписки по сделкам) и обратился в суд с иском об исключении недобросовестного участника.

Основания:

Заключение заведомо невыгодных сделок. Продажа имущества по цене, несоразмерной его реальной стоимости. Конфликт интересов. Контрагентами выступали аффилированные лица (родственники), что прямо указывало на личную заинтересованность и злоупотребление полномочиями. Причинение крупного ущерба. Действия привели к значительному снижению балансовой стоимости активов общества.

Суд признал, что участник-директор своими действиями грубо нарушил свои обязанности и причинил существенный вред обществу. Он не просто ошибся в управлении, а действовал умышленно в ущерб компании и в личных интересах. Иск второго участника был удовлетворен, недобросовестного участника исключили из ООО.

Пример 2. В обществе два равных участника, один из них — директор. Второй участник заметил, что компания начала нести убытки, а выручка уходит на расчеты с новыми, ранее неизвестными контрагентами за консультационные и маркетинговые услуги. Проверка показала, что эти контрагенты — фирмы-однодневки, а реальных услуг общество не получало. Директор-участник голосовал за утверждение этих расходов и подписывал акты. Основания для иска:

Одобрение вредоносных сделок. Утверждение и подписание фиктивных договоров, ведущих к оттоку денежных средств.

Отсутствие должной осмотрительности (или прямой умысел). Работа с контрагентами, не способными реально исполнить обязательства.

Причинение материального вреда. Прямой вывод активов, приведший к убыткам и неспособности компании выполнять обязательства перед реальными поставщиками.

Суд установил, что действия директора-участника выходят за рамки обычного предпринимательского риска и являются злоупотреблением правом. Они сделали деятельность общества затруднительной из-за нехватки оборотных средств и создали долги. Требование об исключении было удовлетворено.