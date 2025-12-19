Как и за что можно привлечь к ответственности главного бухгалтера

Дисциплинарные взыскания: что грозит главбуху как сотруднику
Как любой работник, главный бухгалтер обязан (ч. 2 ст. 21 ТК):
Честно выполнять свою работу.
Соблюдать внутренние правила компании (например, не опаздывать).
Выполнять нормы труда.
Соблюдать технику безопасности.
Беречь имущество фирмы и чужое имущество, которое находится в офисе.
Сразу сообщать начальству об опасных ситуациях (пожар, потоп и т.д.).
Эти правила действуют только для штатного сотрудника по трудовому договору. Если бухгалтер работает по договору подряда (ГПХ), требовать от него соблюдения трудовой дисциплины нельзя, иначе договор могут переквалифицировать в трудовой.
Чем конкретно должен заниматься главбух, прописывается в его должностной инструкции и трудовом договоре. Обычно их составляют на основе закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и профстандарта. Бухгалтеру можно объявить выговор или уволить:
Если он виноват в том, что не сделал или плохо сделал свою работу.
Если нарушил внутренние правила компании.
Если профсоюз потребует его наказать (это актуально, если главбух — зампред или начальник отдела, ст. 195 ТК).
По Трудовому кодексу (ст. 192 ТК) для работника есть всего три законных вида наказания:
Замечание (как бы устное, но оформленное приказом).
Выговор.
Увольнение.
Штрафы и лишение премии — не дисциплинарные взыскания. Более того, ст. 192 ТК запрещает наказывать работника способами, не предусмотренными законом.
Как привлечь бухгалтера к ответственности: инструкция для работодателя
Чтобы наказание было законным, нельзя просто так издать приказ. Нужно соблюсти процедуру (ст. 193 ТК):
1. У главбуха спрашивают письменно, почему он так поступил. У него есть два рабочих дня, чтобы написать объяснение.
2. Если бухгалтер отказывается или молчит, кадровик с двумя свидетелями фиксирует этот отказ актом.
3. На основе объяснительной или акта об отказе директор издает приказ о наказании. Сделать это нужно не позднее месяца со дня, когда проступок обнаружили (в этот месяц не входят больничные и отпуска работника).
Сам проступок не должен быть «старше»:
6 месяцев — обычно.
2 лет — если нарушение нашли при ревизии или аудит.
3 лет — за коррупционные нарушения.
4. Главбуха должны под подпись ознакомить с приказом в течение трех рабочих дней. Если отказывается — снова составляют акт.
Если процедуру нарушить (не спросить объяснения, пропустить сроки), наказание будет незаконным. Главбух может его оспорить в трудовой инспекции или суде.
За один проступок — одно наказание. Нельзя сначала объявить выговор за несданный отчет, а потом сразу уволить за это же.
Наказание (выговор или замечание) действует год. Если за этот год главбух не напортачит снова, оно снимается автоматически. В трудовую книжку замечания и выговоры не вносятся.
Крайняя мера: увольнение «по статье»
Уволить главбуха можно по нескольким серьезным причинам (ч. 1 ст. 81 ТК):
Неоднократное невыполнение обязанностей, если уже есть неснятый выговор.
Прогул.
Выход на работу в состоянии опьянения.
Разглашение коммерческой тайны или персональных данных сотрудников.
Хищение или порча имущества (подтвержденные судом).
Грубое нарушение охраны труда.
Утрата доверия (например, за обман в отчетности).
Принятие необоснованного решения, которое нанесло ущерб компании.
Процедура, как привлечь бухгалтера к ответственности, та же: объяснительная, сроки, приказ. Но здесь запись об увольнении (с указанием статьи) попадет в трудовую книжку.
Даже если главбух написал заявление «по собственному», его все равно можно уволить «по статье» за проступок. Но приказ об увольнении нужно успеть издать до конца двухнедельной отработки.
Материальная ответственность: можно ли взыскать с главбуха штрафы компании
Не стоит считать, что раз главбух ведет финансы, ему и отвечать за все убытки и налоговые штрафы. Это ошибка — закон защищает работников.
Базовая ответственность: не больше зарплаты
В большинстве случаев с главбуха, как и с любого сотрудника, можно взыскать только прямой действительный ущерб имуществу компании (ст. 238 ТК). И сумма взыскания ограничена его средним месячным заработком (ст. 241 ТК).
С него нельзя взыскать:
Упущенную выгоду (например, компания не заключила выгодный контракт).
Налоговые штрафы и пени, начисленные на саму фирму.
Когда главбух платит за все (полная материальная ответственность)
Взыскать полную сумму ущерба можно только в трех случаях:
Если это прописано в трудовом договоре. Но формулировка должна быть четкой, например: «Работник несет полную материальную ответственность за ущерб, причиненный работодателю». Расплывчатые фразы («обязуется беречь имущество») суд не засчитает.
Если подписан отдельный договор о полной материальной ответственности. Его можно заключать только на определенные должности (кассиры, кладовщики). Должности главбуха в этом списке нет, но если он лично ведет кассу, то с ним такой договор заключить можно.
Если ущерб причинен умышленно или в результате преступления (доказанного судом). Например, главбух украл деньги из сейфа или специально разлил кофе на сервер.
Если сумма ущерба не больше среднего месячного заработка и главбух согласен, ее можно удержать по приказу директора (в течение месяца). Если сумма больше или главбух не согласен, взыскивать можно только через суд. И доказывать вину бухгалтера придется работодателю.
Штрафы от государства: административная ответственность
Помимо разборок с работодателем, у главного бухгалтера есть еще один серьезный оппонент — государство в лице различных контролирующих органов. Это уже реальные штрафы и даже запрет работать по профессии.
За что могут выписать штраф: самые типичные ситуации
Самые популярные причины для штрафов:
Задержка зарплаты (ч. 6 и 7 ст. 5.27 КоАП).
Неприменение онлайн-кассы (ст. 14.5 КоАП).
Нарушения в статистической отчетности (ст. 13.19 КоАП).
Спектр обязанностей (а значит, и ответственности) у главбуха может быть очень широким. Помимо чисто бухгалтерских дел, он может отвечать за отчетность в Роскомнадзор или даже за кадровую работу. Поэтому набор причин для штрафа может быть шире, например:
Нарушения в валютных операциях.
Просрочки и искажения в любой отчетности.
Нарушение сроков уплаты налогов и взносов.
Статья, которую все боятся: грубые нарушения в бухучете (ст. 15.11 КоАП)
Это, пожалуй, самая известная и опасная для главбуха статья. Грубым нарушением считается:
Искажение любой суммы в отчетности на 10% и более. Ошибка в сумме активов, расходов или доходов — может привести к неприятным последствиям.
Отсутствие «первички». Нет договоров, накладных, актов — нет подтверждения операций.
Неотражение факта хозяйственной жизни в учете.
Ведение счетов не по правилам.
Наказания не будет, если главбух докажет, что грубое нарушение произошло по вине других лиц. Поэтому в его интересах распределить зоны ответственности среди подчиненных бухгалтеров и документально это зафиксировать.
Крайняя мера: дисквалификация
Главного бухгалтера могут лишить права занимать руководящие должности по решению суда на срок от шести месяцев до трех лет.
За что могут дисквалифицировать:
Повторные грубые нарушения в бухгалтерском учете (по той самой ст. 15.11 КоАП).
Непредставление в налоговую сведений о реальных владельцах компании (бенефициарах) (ст. 14.25.1 КоАП).
Систематические или злостные задержки зарплаты.
Неприменение контрольно-кассовой техники (ККТ), когда это необходимо.
Серьезные нарушения валютного законодательства (ст. 15.25 КоАП).
Лучшая защита от рисков — скрупулезное соблюдение сроков, внимательная работа с документами и четкое распределение ответственности в отделе.
Можно ли привлечь бухгалтера к ответственности по субсидиарке
Чтобы с кого-то спросить по долгам компании, его нужно признать контролирующим лицом должника (КДЛ). Согласно п. 1 ст. 61.10 закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», это тот, кто в течение трех лет до краха компании мог влиять на ее решения и управление.
Главбух — часто «правая рука» директора, ключевая фигура. Но сама по себе должность не делает его автоматически ответственным за все долги. В законе он упоминается лишь как пример сотрудника, который может подпадать под этот статус. Чтобы узнать, можно ли привлечь бухгалтера к ответственности, нужно определиться, можно ли признать главбуха КДЛ, и доказать его реальное влияние. Суды чаще всего признают главного бухгалтера контролирующим лицом в двух случаях:
1. Он получил личную выгоду от сомнительных действий компании
Это самый прямой путь к субсидиарке. Арбитражные управляющие и кредиторы будут с пристрастием изучать все сделки компании перед банкротством. И если выяснится, что главбух:
Получал необоснованно высокие премии или «откаты» за проведение подозрительных операций.
Выводил активы через знакомых контрагентов.
Суд почти наверняка согласится с тем, что бухгалтер был частью схемы и должен отвечать по долгам фирмы вместе с директором и собственниками.
2. Доказаны его умышленные действия, причинившие вред
Этот момент прописан в п. 2 ч. 2 ст. 61.11 закона о банкротстве. Даже если главбух не купил себе яхту, его могут привлечь к субсидиарке, если докажут умышленные действия, которые способствовали банкротству и нанесли ущерб кредиторам. Классические примеры:
Уничтожение или сокрытие первичных документов, регистров бухучета. Нет документов — невозможно установить, куда делись активы.
Фальсификация бухгалтерской или налоговой отчетности, чтобы скрыть реальное финансовое положение.
Участие в заключении заведомо невыгодных для компании сделок, которые привели к потере активов.
Если такие действия будут доказаны, статус КДЛ и личная финансовая ответственность станут почти неизбежными.
Как мы отбивали главного бухгалтера от субсидиарки читайте в нашем разборе дела: https://dolgiplus.ru/cases/delo-buhgaltera-ili-kak-my-otbili-subsidiarku-v-razmere-bolee-10-millionov.
А если компания еще не банкрот
Угроза субсидиарной ответственности может нависнуть и в случае, если компания еще не банкрот.
Уголовная ответственность: когда все очень серьезно
Если нарушения серьезные и умышленные, возбуждают уголовное дело. Можно привлечь к ответственности главного бухгалтера за:
Мошенничество (ст. 159 УК).
Растрату (ст. 160 УК).
Отмывание денег (ст. 174 УК).
Уклонение от уплаты налогов (ст. 199 УК).
Сокрытие имущества от взыскания налогов (ст. 199.2 УК).
Наказание варьируется от крупного штрафа до лишения свободы на несколько лет. Суды смотрят на обстоятельства. Если главбух действовал по указанию директора и не знал, что документы фиктивные, его могут признать свидетелем, а не соучастником. Но если доказано, что он сам организовал схему по незаконному возмещению НДС или подделывал документы, уголовной ответственности не избежать. В практике есть случаи, когда главбухов осуждали на реальные сроки за создание фиктивных документов и хищение бюджетных средств.
Уволился и свободен? Не совсем: за что могут привлечь к ответственности бывшего бухгалтера
Увольнение не стирает прошлые ошибки. Бывшего бухгалтера тоже могут привлечь к ответственности:
К административной — в течение года с момента нарушения.
К материальной — по иску компании. Фирма может потребовать возместить ущерб от его ошибок (например, штрафы от налоговой). Но в пределах среднего заработка, если не доказан умысел. Если же из-за ошибок главбуха компания просрочила платежи партнерам и заплатила им пени, эти убытки тоже могут попытаться взыскать с него.
К уголовной — если сроки давности (до десяти лет) не истекли.
Пример: через год после увольнения главбуха ФНС находит грубые ошибки в старой отчетности и штрафует компанию. Компания, в свою очередь, может привлечь бухгалтера после увольнения к ответственности: подать в суд чтобы, взыскать с него эту сумму (если докажет его вину).
Отвечает ли новый главбух за ошибки предшественника
Нет, он несет ответственность только за те действия и отчетность, которые он делает лично с момента приема на работу. Но если новый главный бухгалтер нашел серьезное нарушение и скрыл его (или продолжил вести учет с ошибками), он может стать соучастником.
После вступления в должность стоит:
Устроить «аудит». Тщательно проверить документы, остатки, отчеты.
Зафиксировать все. Составить подробный акт приема-передачи дел, где указать все найденные проблемы и расхождения.
Доложить руководству. Письменно сообщить директору о выявленных рисках и ошибках.
Исправить. Внести исправления в учет легальными способами.
