Как и за что можно привлечь к ответственности главного бухгалтера

Дисциплинарные взыскания: что грозит главбуху как сотруднику

Штрафы и лишение премии — не дисциплинарные взыскания . Более того, ст. 192 ТК запрещает наказывать работника способами, не предусмотренными законом.

Замечание (как бы устное, но оформленное приказом).

По Трудовому кодексу ( ст. 192 ТК ) для работника есть всего три законных вида наказания :

Если профсоюз потребует его наказать (это актуально, если главбух — зампред или начальник отдела, ст. 195 ТК ).

Если он виноват в том, что не сделал или плохо сделал свою работу.

Чем конкретно должен заниматься главбух, прописывается в его должностной инструкции и трудовом договоре. Обычно их составляют на основе закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и профстандарта. Бухгалтеру можно объявить выговор или уволить :

Эти правила действуют только для штатного сотрудника по трудовому договору. Если бухгалтер работает по договору подряда (ГПХ), требовать от него соблюдения трудовой дисциплины нельзя, иначе договор могут переквалифицировать в трудовой.

Как привлечь бухгалтера к ответственности: инструкция для работодателя

Чтобы наказание было законным, нельзя просто так издать приказ. Нужно соблюсти процедуру (ст. 193 ТК):

1. У главбуха спрашивают письменно, почему он так поступил. У него есть два рабочих дня, чтобы написать объяснение.

2. Если бухгалтер отказывается или молчит, кадровик с двумя свидетелями фиксирует этот отказ актом.

3. На основе объяснительной или акта об отказе директор издает приказ о наказании. Сделать это нужно не позднее месяца со дня, когда проступок обнаружили (в этот месяц не входят больничные и отпуска работника).

Сам проступок не должен быть «старше»:

6 месяцев — обычно.

2 лет — если нарушение нашли при ревизии или аудит.

3 лет — за коррупционные нарушения.

4. Главбуха должны под подпись ознакомить с приказом в течение трех рабочих дней. Если отказывается — снова составляют акт.

Если процедуру нарушить (не спросить объяснения, пропустить сроки), наказание будет незаконным. Главбух может его оспорить в трудовой инспекции или суде.

За один проступок — одно наказание. Нельзя сначала объявить выговор за несданный отчет, а потом сразу уволить за это же.

Наказание (выговор или замечание) действует год. Если за этот год главбух не напортачит снова, оно снимается автоматически. В трудовую книжку замечания и выговоры не вносятся.