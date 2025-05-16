Реестр Минцифры и Минпромторга — почему мы в итоге все там окажемся

В тендерах побеждают те, кто в реестре

На тендерных площадках уже сегодня виден тренд: если есть хотя бы два предложения с продукцией из реестра, иностранные аналоги отклоняются по принципу «третий лишний». Даже в случаях, когда прямого запрета нет, участники Реестра получают ценовую преференцию — скидку до 30% в оценке заявки. Это может стать решающим аргументом для победы.

Цель Действия «на сегодня» На что обратить внимание Провести экспресс-аудит портфеля Составьте полный список всей продукции и ПО.

Разделите на три группы: (а) уже соответствует критериям, (б) можно доработать, (в) явно иностранное (исключить из госзакупок). Минималка: наличие исключительных прав, код в РФ, не более 30% должно приходиться на выплаты по компонентам в сторону иностранных лиц и существует общее требование к бенефициарам — 51+% РФ

Для промтоваров — методику расчета доли локализации от Минпромторга. Подготовить документы Соберите учредительные и бухгалтерские документы.

Оформите схемы кооперации, сертификаты происхождения.

Для ПО: акты ввода в эксплуатацию, доступ к исходному коду. Запросы ведомств обычно закрываются за 15–30 дней.

Неполный пакет = приостановка процедуры. Обязательно заложите буфер времени. Доработать продукт под критерии Замените ключевые импортные узлы или библиотеки.

Для ПО: сборка в РФ, русифицированный интерфейс, обновления с российских серверов. Фонд «Цифровые технологии» и «Индустрия» субсидируют до 80% затрат, но только если продукт уже подан в реестр. Подать заявку и следить за статусом Зарегистрируйтесь на Госуслугах, подайте заявление с КЭП.

Промтовары — по ПП №719, форма GP.

ПО — по приказу Минцифры № 830. Отвечайте на запросы экспертов в течение 5 рабочих дней. Средний срок рассмотрения: 20 дней (ПО) и 30 дней (промтовары).

Не забывайте: сведения нужно обновлять раз в год. Иначе — исключение. Настроить внутренний комплаенс-процесс Назначьте ответственного за сопровождение в реестрах.

Внедрите календарь: отчет о выпуске раз в 90 дней, ежегодная отчетность по выручке.

Подпишитесь на рассылки от Минцифры и Минпромторга. За недостоверные сведения — исключение из реестра и запрет на повторную подачу на 2 года. Перестроить стратегию продаж и маркетинга Указывайте номер записи в карточках товаров, тендерной документации и КП.

Используйте ценовую преференцию 15–30% в госзакупках.

Обновите договоры с партнерами, добавив данные о реестровом статусе. Упоминание в реестре — конкурентное преимущество.

Укажите статус на сайте и в презентациях. Разработать финансовый план Оцените расходы на доработку и сравните с потенциальными льготами: вычет 20% на НИОКР, страховые взносы 7,6% для ИТ, кредиты под 5%.

Запланируйте ежегодные затраты на аудит и подтверждение статуса. Подать на субсидии можно только после включения в реестр. Учитывайте возможные кассовые разрывы.

Переход к работе через государственные реестры — это не временная кампания и не «страшилка» для бизнеса. Это новая инфраструктура экономики, в которую уже встроены правила игры.

Чтобы не тратить время на разбирательства с формулировками постановлений, сбором справок и перепиской с ведомствами, имеет смысл обратиться к специалистам, которые уже сопровождают компании при включении в реестры. Эксперты помогут быстро провести аудит, собрать нужные документы, правильно оформить заявку и оперативно ответить на запросы министерств. Это не только экономит месяцы работы, но и снижает риск отказа из-за формальных ошибок — особенно когда речь идет о доступе к крупным тендерам и мерам господдержки.

Для компаний это не столько ограничение, сколько окно возможностей. Те, кто успеет адаптироваться и включиться в систему — смогут:

получать приоритет в тендерах,

пользоваться налоговыми и финансовыми льготами,

выходить на новые каналы сбыта через господдержку.

А значит — выигрывать в конкурентной борьбе.

Главный вывод: сегодня вопрос уже не «надо ли идти в реестр», а «когда и как сделать это быстрее конкурентов». Доверьте этот вопрос экспертам.

DV Consulting 8 лет помогаем бизнесу получать льготы и меры господдержки, а также финансирование от государственных институтов развития Оставить заявку

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