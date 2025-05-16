Реестр Минцифры и Минпромторга — почему мы в итоге все там окажемся

Скоро обойтись без этих реестров будет невозможно. Государство активно меняет правила игры, и теперь два списка приобретают статус ключевых:
Реестр российской промышленной продукции Минпромторга — это официальный перечень товаров, которые признаны произведенными в России. Если продукция в нем — значит, она может участвовать в приоритетных госзакупках, получить субсидии и налоговые преференции.
Реестр программного обеспечения Минцифры — это каталог отечественного софта, которому теперь нужно не только быть сделанным в России, но и в контексте офисов работать минимум с двумя российскими операционными системами, чтобы остаться в списке.
Почему это важно именно сейчас
Требования ужесточаются. С 2025 года Минпромторг начнет исключать из реестра те товары, по которым производители не подтверждают выпуск в течение 90 дней. Минцифра уже ужесточила правила: теперь нужно регулярно отчитываться по выручке, показывать, где локализацию кода. Невыполнение = вылет из списка.
Госзакупки становятся «только по реестру». На большинстве тендерных площадок теперь черным по белому: если есть аналог в реестре — иностранное покупать нельзя. Это касается не только гигантов, но и малого бизнеса, который участвует в поставках. Не попал в реестр — не получишь доступ к миллиардам рублей из бюджета.
Льготы и субсидии завязаны на участие. С 2025 года компании смогут получить двойной налоговый вычет на расходы по покупке или аренде российского ПО. А промышленные компании — претендовать на льготные кредиты, субсидии на НИОКР, преференции в госпрограммах и поддержку от регионов.
Почему реестры становятся «обязательными»
С 1 января 2025 года вступило в силу постановление № 1875. Оно объединило все старые правила импортозамещения в единую систему для государственных закупок по 44‑ФЗ и 223‑ФЗ. Теперь, если заказчик устанавливает запрет или ограничение на импорт, участнику нужно не просто написать «у нас российский товар», а подтвердить это номером из реестра:
Для промышленных товаров — номер записи из реестра Минпромторга.
Для ПО — номер из реестра российского программного обеспечения Минцифры.
Если такого номера нет, заявку отклоняют автоматически, даже если вы реально производите товар в России. Без подтверждения вы для системы считаетесь иностранным поставщиком.
Господдержка идет только «через реестр»
Хотите субсидии на НИОКР, льготные кредиты, возврат процентов по займу, региональные гранты? Все эти меры теперь завязаны на включение в реестр.
Минпромторг официально требует наличие записи для подтверждения, что продукт действительно отечественный. А с 2025 года аналогичный механизм внедряет и Минцифра для ИТ-компаний. Без номера — ни на одну федеральную льготу податься не получится.
Импорт жестко режут — и реестр становится спасением
1. Программное обеспечение. Согласно указу Президента № 166 и постановлениям № 1478 и № 1912:
С 1 сентября 2024 года закупать иностранное ПО для госнужд запрещено, если есть российский аналог.
С 1 января 2025 года — запрет распространяется и на использование.
2. Промышленные товары. Постановление № 616 (теперь включено в новое ПП № 1875) запрещает закупки по 151 товарной позиции. И единственный способ доказать, что товар не иностранный — предъявить номер из реестра Минпромторга.
Вывод: кто в реестре — тот работает. Кто нет — уходит с рынка.
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В тендерах побеждают те, кто в реестре
На тендерных площадках уже сегодня виден тренд: если есть хотя бы два предложения с продукцией из реестра, иностранные аналоги отклоняются по принципу «третий лишний». Даже в случаях, когда прямого запрета нет, участники Реестра получают ценовую преференцию — скидку до 30% в оценке заявки. Это может стать решающим аргументом для победы.
Цель
Действия «на сегодня»
На что обратить внимание
Провести экспресс-аудит портфеля
Подготовить документы
Доработать продукт под критерии
Фонд «Цифровые технологии» и «Индустрия» субсидируют до 80% затрат, но только если продукт уже подан в реестр.
Подать заявку и следить за статусом
Настроить внутренний комплаенс-процесс
За недостоверные сведения — исключение из реестра и запрет на повторную подачу на 2 года.
Перестроить стратегию продаж и маркетинга
Разработать финансовый план
Подать на субсидии можно только после включения в реестр. Учитывайте возможные кассовые разрывы.
Переход к работе через государственные реестры — это не временная кампания и не «страшилка» для бизнеса. Это новая инфраструктура экономики, в которую уже встроены правила игры.
Чтобы не тратить время на разбирательства с формулировками постановлений, сбором справок и перепиской с ведомствами, имеет смысл обратиться к специалистам, которые уже сопровождают компании при включении в реестры. Эксперты помогут быстро провести аудит, собрать нужные документы, правильно оформить заявку и оперативно ответить на запросы министерств. Это не только экономит месяцы работы, но и снижает риск отказа из-за формальных ошибок — особенно когда речь идет о доступе к крупным тендерам и мерам господдержки.
Для компаний это не столько ограничение, сколько окно возможностей. Те, кто успеет адаптироваться и включиться в систему — смогут:
получать приоритет в тендерах,
пользоваться налоговыми и финансовыми льготами,
выходить на новые каналы сбыта через господдержку.
А значит — выигрывать в конкурентной борьбе.
Главный вывод: сегодня вопрос уже не «надо ли идти в реестр», а «когда и как сделать это быстрее конкурентов». Доверьте этот вопрос экспертам.
DV Consulting
8 лет помогаем бизнесу получать льготы и меры господдержки, а также финансирование от государственных институтов развития
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