Сертификация продукции и подтверждение соответствия: как получить сертификат для Ozon, Wildberries или ввозить товары через таможню и избежать штрафов

То же самое происходит при ввозе продукции из-за границы: казалось бы, товар готов, но на таможне вас «разворачивают» — без нужных сертификатов его просто не пропустят.
Подтверждение соответствия — это не бюрократическая формальность, а обязательное условие для торговли. Без него вы не сможете легально продавать продукцию в большинстве каналов, участвовать в госзакупках, работать с B2B или пройти таможенное оформление.
Это документ, который подтверждает, что ваш товар безопасен, соответствует нормам и проверен по закону. Его требуют маркетплейсы, проверяют контрагенты, спрашивают на таможне и смотрят контрольные органы. И если его нет — можно потерять не только деньги, но и возможность вообще начать продажи.
Нормативная база: на чем стоит система подтверждения соответствия
Чтобы разобраться, как работает система подтверждения соответствия, важно понять, на каких «правилах игры» она держится. В России и странах ЕАЭС действуют свои законы и технические регламенты, а при выходе на международные рынки — свои стандарты. Ниже — краткий, но емкий обзор ключевых документов, которые определяют, нужен ли вам сертификат или декларация, по какой форме и на какую продукцию.
1. Закон № 184-ФЗ «О техническом регулировании»
Это фундаментальный закон, на котором строится вся система технического регулирования в России. Он определяет, какие требования предъявляются к продукции, кто и как должен это проверять, и какие документы подтверждают, что товар соответствует нормам.
Проще говоря, если вы хотите продавать нечто, что влияет на безопасность людей (например, одежду для детей, бытовую технику или стройматериалы) — этот закон определит, какие документы вам понадобятся.
2. Технические регламенты ЕАЭС (ТР ТС)
Таможенный союз пяти стран — России, Беларуси, Казахстана, Армении и Кыргызстана — работает по единым правилам. Эти правила называются техническими регламентами Евразийского экономического союза (ТР ТС или ТР ЕАЭС). Они охватывают разные группы товаров: от продуктов питания до оборудования, от обуви до медицинской техники.
Определенные группы товаров подлежат соответствующим регламентам, на соответствие которым должны быть оформлены сертификат соответствия или декларация соответствия. В свою очередь, наличие данной разрешительной документации не только позволит распространять продукцию на территории России, но и всех пяти стран.
3. ГОСТ Р: национальная система, которая еще жива
Хотя сегодня все больше товаров подпадают под технические регламенты ЕАЭС, система ГОСТ Р по-прежнему актуальна — особенно если ваш товар не входит в перечень обязательной сертификации. Например, это может быть посуда, мебель, текстиль, канцтовары, товары для животных и другая продукция, на которую не требуется оформление по ТР ТС, но при этом важно показать покупателю или партнеру, что товар действительно проверен.
В таких случаях компании часто проходят добровольную сертификацию по ГОСТ Р. Это не обязательное требование, но оно работает на доверие: помогает убедить маркетплейсы, увеличить шансы на B2B-контракты и просто продать товар быстрее. Покупатель видит — продукция не просто «где-то произведена», а прошла реальную проверку по российским стандартам качества. И это уже конкурентное преимущество.
4. Международные и экспортные требования для международной торговли и экспорта
Если вы планируете выходить за пределы ЕАЭС, на первый план выходят международные стандарты:
ISO 9001 — международный стандарт системы менеджмента качества. Он важен не только для репутации и доверия со стороны партнеров, но и как обязательный элемент при сертификации продукции иностранного производства для ЕАЭС. Для оформления сертификата или декларации от иностранного изготовителя ISO 9001 часто входит в обязательный перечень документов вместе с контрактами, уполномоченным договором и описанием продукции;
CE mark — знак соответствия европейским директивам; без него путь в Евросоюз закрыт;
CB-Scheme — международная система для подтверждения безопасности электрооборудования.
Они сложнее, дороже, но при этом открывают новые рынки. И часто требуют предварительного подтверждения соответствия по российским и евразийским нормам.
Обязательная и добровольная сертификация: в чем разница и зачем это бизнесу
Не вся сертификация одинаково обязательна — и это важно понимать. Есть документы, без которых продажа товара попросту запрещена законом. А есть те, которые оформляются добровольно, но работают на ваш имидж, доверие клиентов и конкурентоспособность. Разберемся, где граница между обязанностью и стратегией.
Обязательная сертификация: когда без документа нельзя
Обязательная сертификация или декларация соответствия — это юридическое требование. Если ваш товар входит в перечень продукции, подлежащей техническому регулированию (например, детская одежда, электроприборы, косметика, пищевая продукция, оборудование для тяжелой промышленности), то без официального подтверждения соответствия вы не имеете права его продавать, а также ввозить на территорию ЕАЭС.
Причем запрет действует не только на офлайн-магазины или экспорт, но и на маркетплейсы: Ozon, Wildberries и прочие требуют сертификаты и декларации на товары из «чувствительных» категорий. Проверки идут постоянно — и если выявят нарушение, можно получить:
штраф до 600 000 ₽;
арест товара;
блокировку карточек на площадке;
отзыв всей партии продукции.
Особенно это критично для начинающих производителей и малого бизнеса: одна ошибка — и товар уже нельзя реализовать, а репутационные потери трудно восстановить.
Добровольная сертификация: когда выгодно «показать паспорт»
Добровольная сертификация — не обязательна по закону, но становится мощным инструментом доверия. Это как с резюме: вы не обязаны указывать курсы повышения квалификации, но если покажете — ваше резюме читают до конца.
Примеры добровольных инструментов:
ISO 9001 — система менеджмента качества: помогает выйти на экспорт, заключать контракты с крупными клиентами и участвовать в тендерах заграницей;
Экомаркировка (например, «Листок жизни», FSC) — особенно важна в B2C: показывает осознанный подход и заботу об экологии;
Добровольный ГОСТ Р — позволяет заявить: «наш товар не просто легален, но и проверен по стандартам качества».
Добровольная сертификация особенно эффективна для компаний, которые:
работают в конкурентной нише,
хотят выходить на новые рынки,
ориентированы на государственные или корпоративные закупки.
Это инвестиция в доверие, которая окупается через рост лояльности, лучшую маржинальность и вход в более высокие ценовые сегменты.
DV Consulting
8 лет помогаем бизнесу получать льготы и меры господдержки, а также финансирование от государственных институтов развития
Типовые ошибки при сертификации: на чем чаще всего «спотыкаются» компании
Даже при большом желании сделать все правильно, компании часто совершают одни и те же ошибки. Причем ошибки эти — не мелочи, а прямые угрозы бизнесу: товар могут не допустить к продажам, аннулировать уже выданные сертификаты, а в отдельных случаях — оштрафовать или даже возбудить дело по 238 статье УК («выпуск опасной продукции»). Ниже — краткий обзор самых распространенных промахов, которые мы регулярно исправляем в DV Consulting после обращений «в панике».
❌ Неверный код ТН ВЭД или ОКПД-2
Это одна из самых частых ошибок. Именно код определяет, попадает ли продукция под сертификацию, какой именно документ нужен (сертификат или декларация), и по какому техническому регламенту.
Ошиблись с кодом — и начинается цепочка проблем. Во-первых, на неподходящий код ТН ВЭД или ОКПД-2 вам могут вообще не выдать сертификат соответствия (СС) или декларацию (ДС): орган просто вернет документы. Но даже если формально все прошло и документ получен, это не гарантия безопасности — Росаккредитация (ФСА) может в любой момент аннулировать такой документ при проверке.
А дальше — все по кругу: заново испытания, пересбор документов, повторная регистрация. Время потеряно, деньги ушли, а товар так и не продается. Бизнес — в подвешенном состоянии. И таких историй — масса.
Например, решили продавать помаду и подумали: ну, это же косметика. Оформили документы по стандартному коду для косметических средств. А потом — сюрприз: помада попадает под отдельный код как товар медицинского назначения, потому что контактирует со слизистыми. В итоге — отказ в регистрации, аннулирование сертификата и все по новой, только уже дороже и дольше.
Ошибки в коде ТН ВЭД — это не «техническая мелочь», а один из самых частых и болезненных провалов при сертификации. Именно поэтому мы всегда проверяем коды, а не берем их «на глаз», даже если кажется, что все очевидно.
❌ Отсутствие полномочий у заявителя
По правилам ЕАЭС, право на оформление сертификата или декларации соответствия есть только у резидента одного из государств союза — России, Беларуси, Армении, Казахстана или Кыргызстана. Но одного резидентства недостаточно. Заявитель должен быть производителем, официальным импортером или уполномоченным представителем изготовителя.
Если продукция иностранного производства, то оформить документы может только тот резидент, который заключил с производителем договор уполномоченного лица. Этот договор подтверждает, что иностранный изготовитель передал заявителю право на распространение своей продукции на территории ЕАЭС. Без него заявитель юридически не имеет полномочий проходить процедуру сертификации — даже если товар уже на складе.
В случае отсутствия такого договора или при его формальном характере, сертификат может быть признан недействительным, а вся логистика — от поставок до размещения на маркетплейсах — окажется под угрозой. Поэтому при работе с импортной продукцией крайне важно заранее удостовериться, что:
у вас есть статус резидента ЕАЭС;
заключен корректный договор с производителем;
у вас есть право действовать от его имени в рамках процедуры сертификации и распространения продукции.
❌ Просроченные протоколы испытаний
На этапе сертификации важно не только пройти испытания, но и соблюсти порядок действий. Протоколы должны быть оформлены после регистрации заявки на сертификацию — а не просто «заранее, на всякий случай». Это особенно критично для товаров иностранного производства, где дополнительно требуется подача ГТД (грузовой таможенной декларации) до начала испытаний.
Если этот порядок нарушен, такие протоколы не будут приняты, даже если им всего пару месяцев. Они юридически считаются недействительными в контексте сертификации.
Бывает, что компания сначала все делает правильно, но потом по каким-то причинам откладывает подачу. В этом случае уже оформленные протоколы остаются действительными — но только если они были сделаны в рамках зарегистрированной заявки, и не прошло больше года с момента их выдачи.
В DV Consulting мы тщательно отслеживаем порядок шагов и контролируем, чтобы испытания проводились только после официального старта процедуры. Это исключает риск отказа и повторных затрат на лабораторию.
❌ Работа с «серыми» органами сертификации
К сожалению, на рынке по-прежнему есть компании, которые оформляют сертификаты через недобросовестные или аннулированные органы по сертификации. На первый взгляд все выглядит быстро и дешево — но за внешней «экономией» часто скрываются серьезные проблемы.
Во-первых, документ может не появиться в реестре Росаккредитации — а значит, он автоматически считается недействительным. Во-вторых, даже если сертификат «висит» в реестре, это не гарантирует его долгосрочности:
орган сертификации могут аннулировать,
все выданные им документы автоматически теряют силу,
сертификат могут отозвать задним числом,
продукцию снимут с маркетплейсов и полок,
а бизнес попадет в негласные «черные списки» у крупных заказчиков и торговых площадок.
И главное — сейчас идет активная зачистка рынка: Росаккредитация массово проверяет органы, выявляет нарушения и аннулирует аккредитации. Бывают случаи, когда сертификат оформлен — а уже через неделю признан недействительным. И все приходится переделывать с нуля, включая испытания, документы и подачу.
Почему бизнесу проще и безопаснее передать сертификацию на аутсорс
На первый взгляд может показаться, что оформить сертификат или декларацию — дело нехитрое. Но на практике даже опытные предприниматели сталкиваются с неожиданными трудностями: не тот регламент, не те коды ТН ВЭД, протоколы испытаний не приняты, макет сертификата с ошибкой, а товар — уже на складе, ждет выхода в продажу.
Чтобы не тратить время, нервы и деньги на переделки, многие компании — особенно малый и средний бизнес — предпочитают сразу обратиться к экспертам.
DV Consulting берет на себя весь процесс — от подбора правильной схемы сертификации до регистрации готового документа. Вам не нужно разбираться в нюансах технических регламентов, искать аккредитованные лаборатории или переписываться с Росаккредитацией. Все под ключ, с юридической гарантией и проверкой результата.
Вот как обычно выглядит процесс сертификации вместе с нами:
Пять шагов до сертификата:
Консультация и выбор схемы. Сертификация начинается с правильной схемы — и здесь важно не ошибиться. Мы помогаем определить, какой тип подтверждения соответствия подходит именно под вашу продукцию: декларация или сертификат, какой технический регламент применяется, требуется ли лабораторное испытание или достаточно анализа документации.Если у вас уже есть предполагаемые коды ТН ВЭД, мы проверим их корректность и дадим рекомендации на основе нашей практики. При необходимости подскажем, какие документы стоит запросить у производителя или поставщика, чтобы избежать отказа или переделок. На этом этапе мы выстраиваем маршрут и закладываем сроки. Обычно консультация занимает от 1 до 3 рабочих дней — и позволяет сразу избежать многих рисков на следующих этапах.
Сбор и подготовка технического досье. Вы присылаете базовую информацию о товаре, а мы формируем необходимый комплект документов: описание, технические характеристики, инструкции, паспорта и пр. В среднем — около 5 рабочих дней.
Утверждение макета документов. Перед подачей все согласовываем с вами: проверяем названия, реквизиты, соответствие фактическому товару. Обычно уходит 1–2 дня.
Испытания и протоколы. Если нужны лабораторные проверки — организуем все в аккредитованных центрах. Вам не придется никуда ехать. Время испытаний — от одной до пяти недель, в зависимости от продукта.
Регистрация и получение сертификата. Мы оформляем итоговый документ в системе Росаккредитации. Через 5–7 рабочих дней вы получаете официальный номер, а мы вместе с вами проверяем сертификат в реестре, чтобы исключить подделки и ошибки.
Совет от экспертов: Всегда проверяйте готовый сертификат или декларацию в открытом реестре Росаккредитации (www.fsa.gov.ru). Это бесплатно и занимает пару минут, но дает уверенность, что документ действительно действующий и не поддельный.
Наши рекомендации:
Начинайте с экспресс-аудита. Это помогает понять, какой именно документ вам нужен, попадает ли товар под технические регламенты, и на чем можно сэкономить без ущерба для легальности.
Планируйте бюджет и сроки заранее. Учитывайте не только стоимость услуг, но и время на испытания, оформление документов и согласование макетов.
Всегда проверяйте аккредитацию органа. Убедитесь, что ваш партнер действительно внесен в реестр Росаккредитации, а его полномочия действуют на момент оформления.
Сертификация и декларации продукции и производства
Оставьте заявку, и мы поможем вам определиться с нужным видом сертификации, рассчитаем стоимость и сроки оформления
Реклама: ООО «АЛХЕНА», ИНН 9717088189, erid: 2W5zFJGbEUp
Начать дискуссию