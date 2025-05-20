Сертификация продукции и подтверждение соответствия: как получить сертификат для Ozon, Wildberries или ввозить товары через таможню и избежать штрафов

Это документ, который подтверждает, что ваш товар безопасен, соответствует нормам и проверен по закону . Его требуют маркетплейсы, проверяют контрагенты, спрашивают на таможне и смотрят контрольные органы. И если его нет — можно потерять не только деньги, но и возможность вообще начать продажи.

Подтверждение соответствия — это не бюрократическая формальность, а обязательное условие для торговли. Без него вы не сможете легально продавать продукцию в большинстве каналов, участвовать в госзакупках, работать с B2B или пройти таможенное оформление.

То же самое происходит при ввозе продукции из-за границы: казалось бы, товар готов, но на таможне вас «разворачивают» — без нужных сертификатов его просто не пропустят.

Они сложнее, дороже, но при этом открывают новые рынки. И часто требуют предварительного подтверждения соответствия по российским и евразийским нормам.

ISO 9001 — международный стандарт системы менеджмента качества. Он важен не только для репутации и доверия со стороны партнеров, но и как обязательный элемент при сертификации продукции иностранного производства для ЕАЭС. Для оформления сертификата или декларации от иностранного изготовителя ISO 9001 часто входит в обязательный перечень документов вместе с контрактами, уполномоченным договором и описанием продукции;

Если вы планируете выходить за пределы ЕАЭС, на первый план выходят международные стандарты:

В таких случаях компании часто проходят добровольную сертификацию по ГОСТ Р. Это не обязательное требование, но оно работает на доверие: помогает убедить маркетплейсы, увеличить шансы на B2B-контракты и просто продать товар быстрее. Покупатель видит — продукция не просто «где-то произведена», а прошла реальную проверку по российским стандартам качества. И это уже конкурентное преимущество.

Хотя сегодня все больше товаров подпадают под технические регламенты ЕАЭС, система ГОСТ Р по-прежнему актуальна — особенно если ваш товар не входит в перечень обязательной сертификации . Например, это может быть посуда, мебель, текстиль, канцтовары, товары для животных и другая продукция, на которую не требуется оформление по ТР ТС, но при этом важно показать покупателю или партнеру, что товар действительно проверен.

Определенные группы товаров подлежат соответствующим регламентам, на соответствие которым должны быть оформлены сертификат соответствия или декларация соответствия. В свою очередь, наличие данной разрешительной документации не только позволит распространять продукцию на территории России, но и всех пяти стран.

Таможенный союз пяти стран — России, Беларуси, Казахстана, Армении и Кыргызстана — работает по единым правилам. Эти правила называются техническими регламентами Евразийского экономического союза (ТР ТС или ТР ЕАЭС) . Они охватывают разные группы товаров: от продуктов питания до оборудования, от обуви до медицинской техники.

Проще говоря, если вы хотите продавать нечто, что влияет на безопасность людей (например, одежду для детей, бытовую технику или стройматериалы) — этот закон определит, какие документы вам понадобятся.

Это фундаментальный закон , на котором строится вся система технического регулирования в России. Он определяет, какие требования предъявляются к продукции, кто и как должен это проверять, и какие документы подтверждают, что товар соответствует нормам.

Чтобы разобраться, как работает система подтверждения соответствия, важно понять, на каких «правилах игры» она держится. В России и странах ЕАЭС действуют свои законы и технические регламенты, а при выходе на международные рынки — свои стандарты. Ниже — краткий, но емкий обзор ключевых документов, которые определяют, нужен ли вам сертификат или декларация, по какой форме и на какую продукцию.

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Это инвестиция в доверие, которая окупается через рост лояльности, лучшую маржинальность и вход в более высокие ценовые сегменты.

Добровольный ГОСТ Р — позволяет заявить: «наш товар не просто легален, но и проверен по стандартам качества».

Добровольная сертификация — не обязательна по закону, но становится мощным инструментом доверия. Это как с резюме: вы не обязаны указывать курсы повышения квалификации, но если покажете — ваше резюме читают до конца.

Особенно это критично для начинающих производителей и малого бизнеса: одна ошибка — и товар уже нельзя реализовать, а репутационные потери трудно восстановить.

Причем запрет действует не только на офлайн-магазины или экспорт, но и на маркетплейсы: Ozon, Wildberries и прочие требуют сертификаты и декларации на товары из «чувствительных» категорий. Проверки идут постоянно — и если выявят нарушение, можно получить:

Обязательная сертификация или декларация соответствия — это юридическое требование. Если ваш товар входит в перечень продукции, подлежащей техническому регулированию (например, детская одежда, электроприборы, косметика, пищевая продукция, оборудование для тяжелой промышленности), то без официального подтверждения соответствия вы не имеете права его продавать, а также ввозить на территорию ЕАЭС.

Не вся сертификация одинаково обязательна — и это важно понимать. Есть документы, без которых продажа товара попросту запрещена законом . А есть те, которые оформляются добровольно, но работают на ваш имидж, доверие клиентов и конкурентоспособность. Разберемся, где граница между обязанностью и стратегией.

Обязательная и добровольная сертификация: в чем разница и зачем это бизнесу

Типовые ошибки при сертификации: на чем чаще всего «спотыкаются» компании

Даже при большом желании сделать все правильно, компании часто совершают одни и те же ошибки. Причем ошибки эти — не мелочи, а прямые угрозы бизнесу: товар могут не допустить к продажам, аннулировать уже выданные сертификаты, а в отдельных случаях — оштрафовать или даже возбудить дело по 238 статье УК («выпуск опасной продукции»). Ниже — краткий обзор самых распространенных промахов, которые мы регулярно исправляем в DV Consulting после обращений «в панике».

❌ Неверный код ТН ВЭД или ОКПД-2

Это одна из самых частых ошибок. Именно код определяет, попадает ли продукция под сертификацию, какой именно документ нужен (сертификат или декларация), и по какому техническому регламенту. Ошиблись с кодом — и начинается цепочка проблем. Во-первых, на неподходящий код ТН ВЭД или ОКПД-2 вам могут вообще не выдать сертификат соответствия (СС) или декларацию (ДС): орган просто вернет документы. Но даже если формально все прошло и документ получен, это не гарантия безопасности — Росаккредитация (ФСА) может в любой момент аннулировать такой документ при проверке. А дальше — все по кругу: заново испытания, пересбор документов, повторная регистрация. Время потеряно, деньги ушли, а товар так и не продается. Бизнес — в подвешенном состоянии. И таких историй — масса. Например, решили продавать помаду и подумали: ну, это же косметика. Оформили документы по стандартному коду для косметических средств. А потом — сюрприз: помада попадает под отдельный код как товар медицинского назначения, потому что контактирует со слизистыми. В итоге — отказ в регистрации, аннулирование сертификата и все по новой, только уже дороже и дольше. Ошибки в коде ТН ВЭД — это не «техническая мелочь», а один из самых частых и болезненных провалов при сертификации. Именно поэтому мы всегда проверяем коды, а не берем их «на глаз», даже если кажется, что все очевидно.

❌ Отсутствие полномочий у заявителя

По правилам ЕАЭС, право на оформление сертификата или декларации соответствия есть только у резидента одного из государств союза — России, Беларуси, Армении, Казахстана или Кыргызстана. Но одного резидентства недостаточно. Заявитель должен быть производителем, официальным импортером или уполномоченным представителем изготовителя. Если продукция иностранного производства, то оформить документы может только тот резидент, который заключил с производителем договор уполномоченного лица. Этот договор подтверждает, что иностранный изготовитель передал заявителю право на распространение своей продукции на территории ЕАЭС. Без него заявитель юридически не имеет полномочий проходить процедуру сертификации — даже если товар уже на складе. В случае отсутствия такого договора или при его формальном характере, сертификат может быть признан недействительным, а вся логистика — от поставок до размещения на маркетплейсах — окажется под угрозой. Поэтому при работе с импортной продукцией крайне важно заранее удостовериться, что: у вас есть статус резидента ЕАЭС;

заключен корректный договор с производителем;

у вас есть право действовать от его имени в рамках процедуры сертификации и распространения продукции.

❌ Просроченные протоколы испытаний

На этапе сертификации важно не только пройти испытания, но и соблюсти порядок действий. Протоколы должны быть оформлены после регистрации заявки на сертификацию — а не просто «заранее, на всякий случай». Это особенно критично для товаров иностранного производства, где дополнительно требуется подача ГТД (грузовой таможенной декларации) до начала испытаний. Если этот порядок нарушен, такие протоколы не будут приняты, даже если им всего пару месяцев. Они юридически считаются недействительными в контексте сертификации. Бывает, что компания сначала все делает правильно, но потом по каким-то причинам откладывает подачу. В этом случае уже оформленные протоколы остаются действительными — но только если они были сделаны в рамках зарегистрированной заявки, и не прошло больше года с момента их выдачи. В DV Consulting мы тщательно отслеживаем порядок шагов и контролируем, чтобы испытания проводились только после официального старта процедуры. Это исключает риск отказа и повторных затрат на лабораторию.

❌ Работа с «серыми» органами сертификации