Как выделить время на поиск

Необязательно каждый день выделять час на поиск. Начните с двух-трех коротких окон по 10–20 минут и одной сессии подлиннее раз в неделю. За короткое время удобно разобрать уведомления, сохранить подходящие вакансии или ответить работодателю. Чтобы обновить резюме, подготовиться к собеседованиям и сравнить предложения, лучше выделить отдельный спокойный промежуток.

Заранее задавайте каждой сессии одну конкретную цель, например «просмотреть новые вакансии», «отобрать две подходящие» или «ответить на сообщения». Так проще не отвлечься на бесконечный просмотр объявлений.

Иллюстрация: 2R

Подстройте расписание под рабочий цикл. Например, разработчику удобнее разбирать вакансии в дни без релизов, а аналитику — оставить окна между встречами с командой и заказчиком. Если неделя перегружена, проверьте вакансии и откликнитесь только на самые интересные. Остальное перенесите на следующую неделю.

Если собеседование можно провести только в рабочее время, заранее обсудите с потенциальным работодателем доступные варианты. Предложите время до или после рабочего дня, в обеденный перерыв или другой подходящий вам интервал.