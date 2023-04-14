Налоговая отчетность

Упрощенная налоговая декларация в 2023 году

Отсутствие деятельности в большинстве случаев освобождает налогоплательщика от необходимости уплаты налога. Но на сдачу отчетности это никак не влияет. В таком случае сдается нулевая отчетность, но ее можно заменить упрощенной декларацией.

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Упрощенная налоговая декларация в 2023 году
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Разберем, в каких случаях и по каким налогам возможно представление ЕУД и как ее заполнить.

Упрощенная налоговая декларация: общие положения

Единая упрощенная декларация (упрощенная декларация или ЕУД) – форма отчетности, которая сдается в налоговую при полной приостановке деятельности ИП или организации. Она заменяет собой стандартные формы отчетности и не содержит никаких показателей, кроме данных о налогоплательщике и виде налога.

Единая упрощенная декларация отличается тем, что она:

  • Сдается на усмотрение налогоплательщика.

Сдача ЕУД – право, но не обязанность организации или ИП. Заставить налогоплательщика отчитаться по упрощенной декларации налоговая инспекция не имеет права. Организация или ИП вправе сами решать, как им отчитываться по налогам: по стандартным формам или общей – по ЕУД.

  • Составляется только по определенным налогам.

Упрощенную декларацию можно составить только по 4 налогам: единому по УСН и ЕСХН, НДС и налогу на прибыль. По НДФЛ и имущественным налогам организаций нельзя отчитаться с помощью упрощенной декларации. По НДФЛ это запрещает НК (обязанность сдачи 3-НДФЛ прямо прописана в ст. 229 НК), а по имущественным налогам – нет смысла, так они сдаются при наличии объекта налогообложения.

  • Проста в заполнении.

ЕУД состоит всего из двух листов, обязательным к заполнению из которых является только один – первый. Как уже было сказано выше, упрощенная декларация не содержит никаких показателей деятельности, только данные о налогоплательщике и налоге, в отношении которого сдается этот документ. Поэтому ошибиться в заполнении довольно сложно, нужно лишь внимательно внести информацию об ИП или организации, которые подают отчетность, названии налога и номере налогового (отчетного) периода.

  • Может быть направлена в ИФНС на бумаге.

Это может быть полезно тем ИП, которые случайно оказались на ОСНО и не вели при этом деятельность. Упрощенная декларация на бумаге заменит им декларацию по НДС, которую все налогоплательщики обязаны сдавать в электронной форме через операторов ТКС.

  • Может быть составлена сразу по нескольким налогам.

В отличие от всех других отчетных форм, упрощенная декларация может включать в себя сразу несколько налогов. Например, НДС и налог на прибыль.

Кто может отчитаться по ЕУД

Для того чтобы сдать упрощенную декларацию вместо обычной, организация или ИП должны отвечать двум следующим признакам одновременно:

  • Отсутствие объекта налогообложения.

По налогу, в отношении которого сдается упрощенная декларация, должен отсутствовать объект налогообложения. Например, на УСН «доходы» – это поступления от предпринимательской деятельности, переведенной на упрощенку, по НДС – реализация товаров (работ/услуг), выполнение СМР, ввоз товаров.

Нет точного ответа на вопрос, можно ли подавать единую упрощенную декларацию, если по налогу, в отношении которого она сдается, объекта нет, а по другим есть. Детальное толкование п. 2 ст. 80 НК подразумевает отсутствие объектов налогообложения по всем налогам, в отношении которых ИП или организация признана плательщиком.

  • Отсутствие движения по счетам.

Для подачи упрощенной декларации на счетах организации или ИП не должно быть никакого движения. Неважно, облагаются ли эти операции налогом, в отношении которого подается ЕУД, или нет. Даже простое списание аренды со счета не позволит организации или ИП отчитаться в упрощенной форме (письмо Минфина № 03-07-15/69 от 05.07.2012).

В какой срок и как сдать ЕУД

Срок сдачи упрощенной декларации – 20 число месяца, следующего за отчетным (налоговым периодом).

Покажем сроки сдачи упрощенной декларации по всем налогам, в отношении которых она представляется, в виде таблицы.

Налог

Срок сдачи в 2023 году

УСН и ЕСХН за 2022 год

До 20 января.

Для ИП и организации срок единый.

По отчетным периодам (1 квартал, полугодие, 9 месяцев – для УСН и полугодие – для ЕСХН) сдавать ЕУД не нужно* (Письмо Минфина от 05.05.2017 № 03-02-08/27798)

НДС и налог на прибыль

1 квартал – 20 апреля 2023 года

2 квартал – 20 июля 2023 года

3 квартал – 20 октября 2023 года

4 квартал – 22 января 2024 года

Если срок сдачи упрощенной декларации выпадает на выходной или праздник, он переносится на первый рабочий день, как, например, в январе 2024 года (при отчете за 2023 год). Изменение сроков сдачи отчетности из-за введения ЕНС не затронуло упрощенную декларацию, так как ее сдача не привязана к уплате налогов.

Направить упрощенную декларацию в налоговую инспекцию можно любым удобным для налогоплательщика способом:

  • На бумаге – самостоятельно или через доверенное лицо (при наличии доверенности).

  • По почте – заказным письмом с описью вложения.

  • В электронной форме – подписанную квалифицированной ЭП.

Как заполнить упрощенную декларацию в 2023 году

Форма декларации с прошлого года не менялась. Она сдается на бланке, утвержденном приказом ФНС от 10.07.2007 № 62н.

Для организаций и ИП обязательным к заполнению является только первый лист отчетности.

На нем нужно указать:

  • «ИНН/КПП». Организации при заполнении поля «ИНН» первыми двумя символами ставят нули, ИП заполняют строку полностью.

Например, организация заполнит свой ИНН так: 005029203650.

  • «Вид документа». При сдаче первичной упрощенной декларации нужно указать значение «1/-». Это значит, что налогоплательщик сдает первую по счету декларацию. При сдаче уточненки № 1, нужно указать код «3/1», если сдается вторая по счету корректирующая ЕУД, код будет «3/2».

  • «Представляется в...» и «Код». В этих строках нужно указать, куда сдается упрощенная декларация: полное название налоговой инспекции и ее четырехзначный код.

Например: «Межрайонная ИФНС России № 3 по Московской области», код «5038».

  • «Код по ОКАТО». В это поле нужно внести не ОКАТО, а ОКТМО (письмо ФНС от 17.10.2013 № ЕД-4-3/18585). Узнать этот код можно с помощью официального сервиса ФНС.

  • «ОКВЭД». Отражается основной ОКВЭД, указанный в ЕГРИП/ЕГРЮЛ.

  • «Строка 010». В столбце «1» нужно указать полное название налога, как оно прописано в НК, в столбце «2» – номер главы НК, которая регулирует данный платеж, в столбце «3» налоговый (отчетный) период и в столбце «4» – номер квартала.

Разберем подробнее, как заполнить строку 010.

Вид налога

Номер столбца – вносимое значение

НДС

1 – «Налог на добавленную стоимость».

2 – «25» (номер главы НК).

3 – «3» (означает, что отчетный период квартал).

4 – «01» – если сдается за 1 квартал, «02» – если за второй, «03» – если за 3 квартал и «04» – если за четвертый

Налог на прибыль

1 – «Налог на прибыль организаций».

2 – «25».

3 – «0» – если ЕУД сдается по году, «3» – за 1 квартал, «6» – полугодие и «9» – если сдается за 9 месяцев

4 – не заполняется

УСН

1 – «Упрощенная система налогообложения».

2 – «26.2».

3 – «0» (годовая ЕУД).

4 – не заполняется

Ответственность за непредставление упрощенной декларации

Привлечение к ответственности по этой статье довольно спорный момент, так как этой нормой регулируется срок сдачи отчетности по конкретным налогам, которые налогоплательщик обязан сдать в ИФНС. Упрощенную декларацию он не обязан сдавать, это его право. Но на местах некоторые налоговые инспекции продолжают штрафовать организации и ИП по этой статье, в случае сдачи упрощенной декларации с опозданием.

В большинстве случаев налоговые за непредставление упрощенной декларации штрафуют именно по этой статье, как за непредставление в ИФНС предусмотренных НК документов.

Позицию о правомерности наложения штрафа за пропуск срока сдачи единой упрощенной декларации именно по ст. 126 НК, а не по ст. 119 НК, Минфин подтвердило в своем письме от 03.07.2008 № 03-02-07/2-118.

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