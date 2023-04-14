Упрощенная налоговая декларация в 2023 году

Разберем, в каких случаях и по каким налогам возможно представление ЕУД и как ее заполнить.

Упрощенная налоговая декларация: общие положения

Единая упрощенная декларация (упрощенная декларация или ЕУД) – форма отчетности, которая сдается в налоговую при полной приостановке деятельности ИП или организации. Она заменяет собой стандартные формы отчетности и не содержит никаких показателей, кроме данных о налогоплательщике и виде налога.

Единая упрощенная декларация отличается тем, что она:

Сдается на усмотрение налогоплательщика.

Сдача ЕУД – право, но не обязанность организации или ИП. Заставить налогоплательщика отчитаться по упрощенной декларации налоговая инспекция не имеет права. Организация или ИП вправе сами решать, как им отчитываться по налогам: по стандартным формам или общей – по ЕУД.

Составляется только по определенным налогам.

Упрощенную декларацию можно составить только по 4 налогам: единому по УСН и ЕСХН, НДС и налогу на прибыль. По НДФЛ и имущественным налогам организаций нельзя отчитаться с помощью упрощенной декларации. По НДФЛ это запрещает НК (обязанность сдачи 3-НДФЛ прямо прописана в ст. 229 НК), а по имущественным налогам – нет смысла, так они сдаются при наличии объекта налогообложения.

Проста в заполнении.

ЕУД состоит всего из двух листов, обязательным к заполнению из которых является только один – первый. Как уже было сказано выше, упрощенная декларация не содержит никаких показателей деятельности, только данные о налогоплательщике и налоге, в отношении которого сдается этот документ. Поэтому ошибиться в заполнении довольно сложно, нужно лишь внимательно внести информацию об ИП или организации, которые подают отчетность, названии налога и номере налогового (отчетного) периода.

Может быть направлена в ИФНС на бумаге.

Это может быть полезно тем ИП, которые случайно оказались на ОСНО и не вели при этом деятельность. Упрощенная декларация на бумаге заменит им декларацию по НДС, которую все налогоплательщики обязаны сдавать в электронной форме через операторов ТКС.

Может быть составлена сразу по нескольким налогам.

В отличие от всех других отчетных форм, упрощенная декларация может включать в себя сразу несколько налогов. Например, НДС и налог на прибыль.

Кто может отчитаться по ЕУД

Для того чтобы сдать упрощенную декларацию вместо обычной, организация или ИП должны отвечать двум следующим признакам одновременно:

Отсутствие объекта налогообложения.

По налогу, в отношении которого сдается упрощенная декларация, должен отсутствовать объект налогообложения. Например, на УСН «доходы» – это поступления от предпринимательской деятельности, переведенной на упрощенку, по НДС – реализация товаров (работ/услуг), выполнение СМР, ввоз товаров.

Нет точного ответа на вопрос, можно ли подавать единую упрощенную декларацию, если по налогу, в отношении которого она сдается, объекта нет, а по другим есть. Детальное толкование п. 2 ст. 80 НК подразумевает отсутствие объектов налогообложения по всем налогам, в отношении которых ИП или организация признана плательщиком.

Отсутствие движения по счетам.

Для подачи упрощенной декларации на счетах организации или ИП не должно быть никакого движения. Неважно, облагаются ли эти операции налогом, в отношении которого подается ЕУД, или нет. Даже простое списание аренды со счета не позволит организации или ИП отчитаться в упрощенной форме (письмо Минфина № 03-07-15/69 от 05.07.2012).

В какой срок и как сдать ЕУД

Срок сдачи упрощенной декларации – 20 число месяца, следующего за отчетным (налоговым периодом).

Покажем сроки сдачи упрощенной декларации по всем налогам, в отношении которых она представляется, в виде таблицы.

Налог Срок сдачи в 2023 году УСН и ЕСХН за 2022 год До 20 января. Для ИП и организации срок единый. По отчетным периодам (1 квартал, полугодие, 9 месяцев – для УСН и полугодие – для ЕСХН) сдавать ЕУД не нужно* (Письмо Минфина от 05.05.2017 № 03-02-08/27798) НДС и налог на прибыль 1 квартал – 20 апреля 2023 года 2 квартал – 20 июля 2023 года 3 квартал – 20 октября 2023 года 4 квартал – 22 января 2024 года

Если срок сдачи упрощенной декларации выпадает на выходной или праздник, он переносится на первый рабочий день, как, например, в январе 2024 года (при отчете за 2023 год). Изменение сроков сдачи отчетности из-за введения ЕНС не затронуло упрощенную декларацию, так как ее сдача не привязана к уплате налогов.

Направить упрощенную декларацию в налоговую инспекцию можно любым удобным для налогоплательщика способом:

На бумаге – самостоятельно или через доверенное лицо (при наличии доверенности).

По почте – заказным письмом с описью вложения.

В электронной форме – подписанную квалифицированной ЭП.

Как заполнить упрощенную декларацию в 2023 году

Форма декларации с прошлого года не менялась. Она сдается на бланке, утвержденном приказом ФНС от 10.07.2007 № 62н.

Для организаций и ИП обязательным к заполнению является только первый лист отчетности.

На нем нужно указать:

«ИНН/КПП». Организации при заполнении поля «ИНН» первыми двумя символами ставят нули, ИП заполняют строку полностью.

Например, организация заполнит свой ИНН так: 005029203650.

«Вид документа». При сдаче первичной упрощенной декларации нужно указать значение «1/-». Это значит, что налогоплательщик сдает первую по счету декларацию. При сдаче уточненки № 1, нужно указать код «3/1», если сдается вторая по счету корректирующая ЕУД, код будет «3/2».

«Представляется в...» и «Код». В этих строках нужно указать, куда сдается упрощенная декларация: полное название налоговой инспекции и ее четырехзначный код.

Например: «Межрайонная ИФНС России № 3 по Московской области», код «5038».

«Код по ОКАТО». В это поле нужно внести не ОКАТО, а ОКТМО (письмо ФНС от 17.10.2013 № ЕД-4-3/18585). Узнать этот код можно с помощью официального сервиса ФНС.

«ОКВЭД». Отражается основной ОКВЭД, указанный в ЕГРИП/ЕГРЮЛ.

«Строка 010». В столбце «1» нужно указать полное название налога, как оно прописано в НК, в столбце «2» – номер главы НК, которая регулирует данный платеж, в столбце «3» налоговый (отчетный) период и в столбце «4» – номер квартала.

Разберем подробнее, как заполнить строку 010.

Вид налога Номер столбца – вносимое значение НДС 1 – «Налог на добавленную стоимость». 2 – «25» (номер главы НК). 3 – «3» (означает, что отчетный период квартал). 4 – «01» – если сдается за 1 квартал, «02» – если за второй, «03» – если за 3 квартал и «04» – если за четвертый Налог на прибыль 1 – «Налог на прибыль организаций». 2 – «25». 3 – «0» – если ЕУД сдается по году, «3» – за 1 квартал, «6» – полугодие и «9» – если сдается за 9 месяцев 4 – не заполняется УСН 1 – «Упрощенная система налогообложения». 2 – «26.2». 3 – «0» (годовая ЕУД). 4 – не заполняется

Ответственность за непредставление упрощенной декларации

По ст. 119 НК – 1 000 руб.

Привлечение к ответственности по этой статье довольно спорный момент, так как этой нормой регулируется срок сдачи отчетности по конкретным налогам, которые налогоплательщик обязан сдать в ИФНС. Упрощенную декларацию он не обязан сдавать, это его право. Но на местах некоторые налоговые инспекции продолжают штрафовать организации и ИП по этой статье, в случае сдачи упрощенной декларации с опозданием.

По ст. 126 НК – 200 руб.

В большинстве случаев налоговые за непредставление упрощенной декларации штрафуют именно по этой статье, как за непредставление в ИФНС предусмотренных НК документов.

Позицию о правомерности наложения штрафа за пропуск срока сдачи единой упрощенной декларации именно по ст. 126 НК, а не по ст. 119 НК, Минфин подтвердило в своем письме от 03.07.2008 № 03-02-07/2-118.

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