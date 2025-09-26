Сервис 1С:Статус самозанятого: быстрая проверка плательщика НПД прямо в 1С

Почему важно регулярно проверять статус самозанятого

Сотрудничать с самозанятыми выгодно и удобно, ведь заказчику нужно сдавать минимум отчетности и платить минимум налогов — однако все хорошо лишь на первый взгляд. Представьте, что ваш самозанятый контрагент внезапно потерял свой статус. Например, превысил лимит доходов или перешел на другой налоговый режим, и никому об этом не сообщил. Для бухгалтера и компании-заказчика это мгновенно превращается в головную боль.

С момента потери статуса выплаты считаются доходами физлица, а с них уже нужно удерживать НДФЛ и страховые взносы. Если этого не делать, то подключится ФНС, и к выплатам добавятся штрафы и пени. Кроме того, выплаты нельзя будет учесть в расходах. Чтобы не рисковать и не сталкиваться с лишними тратами, компании вынуждены постоянно контролировать статус самозанятых.

Но ручные проверки не всегда удобны и надежны. По сути это постоянная рутинная работа, которая чаще всего ложится на бухгалтера. Приходится из раза в раз заходить в базы ФНС, вбивать ИНН десятков контрагентов (а если самозанятых много, то проверка растягивается на несколько часов) и держать в голове списки исполнителей и дату последней проверки. Одна ошибка по невнимательности — и компания уже рискует репутацией и финансами.

А как вы проверяете самозанятых? Какие сервисы вам в этом помогают и сколько времени обычно занимает проверка? Поделитесь своим опытом и лайфхаками в комментариях.

Стоит сказать, что ручные проверки не дают бухгалтеру расслабиться и сконцентрироваться на других важных задачах. Фирма «1С» учла эти проблемы бизнеса и запустила сервис, который позволяет проверять статус самозанятого в автоматическом режиме. Без траты драгоценного времени, стресса и ошибок.