Сервис 1С:Статус самозанятого: быстрая проверка плательщика НПД прямо в 1С

Забудьте про ручные проверки самозанятых контрагентов — они отнимают время и не дают никаких гарантий. Фирма «1С» выпустила новый сервис, который позволяет проверять актуальный статус самозанятых на каждом этапе сделки. Бухгалтеру больше не нужно вручную вбивать каждый ИНН в базу налоговой — теперь проверка происходит автоматически, прямо в программе 1С.
Попробовать 1С:Статус самозанятого можно бесплатно — сейчас сервис доступен в тестовом режиме.
Почему важно регулярно проверять статус самозанятого
Сотрудничать с самозанятыми выгодно и удобно, ведь заказчику нужно сдавать минимум отчетности и платить минимум налогов — однако все хорошо лишь на первый взгляд. Представьте, что ваш самозанятый контрагент внезапно потерял свой статус. Например, превысил лимит доходов или перешел на другой налоговый режим, и никому об этом не сообщил. Для бухгалтера и компании-заказчика это мгновенно превращается в головную боль.
С момента потери статуса выплаты считаются доходами физлица, а с них уже нужно удерживать НДФЛ и страховые взносы. Если этого не делать, то подключится ФНС, и к выплатам добавятся штрафы и пени. Кроме того, выплаты нельзя будет учесть в расходах. Чтобы не рисковать и не сталкиваться с лишними тратами, компании вынуждены постоянно контролировать статус самозанятых.
Но ручные проверки не всегда удобны и надежны. По сути это постоянная рутинная работа, которая чаще всего ложится на бухгалтера. Приходится из раза в раз заходить в базы ФНС, вбивать ИНН десятков контрагентов (а если самозанятых много, то проверка растягивается на несколько часов) и держать в голове списки исполнителей и дату последней проверки. Одна ошибка по невнимательности — и компания уже рискует репутацией и финансами.
А как вы проверяете самозанятых? Какие сервисы вам в этом помогают и сколько времени обычно занимает проверка? Поделитесь своим опытом и лайфхаками в комментариях.
Стоит сказать, что ручные проверки не дают бухгалтеру расслабиться и сконцентрироваться на других важных задачах. Фирма «1С» учла эти проблемы бизнеса и запустила сервис, который позволяет проверять статус самозанятого в автоматическом режиме. Без траты драгоценного времени, стресса и ошибок.
Как работает новый сервис 1С:Статус самозанятого
1С:Статус самозанятого автоматически проверит статус контрагента на дату создания договора, платежки и закрывающих документов. Сервис органично встроен в вашу программу 1С. Достаточно один раз указать, что контрагент применяет режим НПД — и вы всегда будете в курсе его актуального статуса.
Бухгалтер формирует документы по самозанятым — а сервис в этот момент сам проверяет регистрацию в качестве плательщика НПД. Автоматически и без дополнительных настроек. Проверка происходит в момент:
оформления договора;
создания платежного поручения;
формирования закрывающего документа: акта, накладной и других.
Также статус можно посмотреть при закрытии месяца, в отчете «Экспресс-проверка ведения учета». Статус отобразится только по тем сделкам, по которым еще не получены чеки. Проверка прекратится сразу после добавления чеков и завершения сделки.
Почему одной проверки недостаточно. Самозанятый может сняться с учета в любой момент — для этого ему достаточно сделать пару кликов в приложении «Мой налог». Может случиться так, что при формировании договора контрагент еще был самозанятым, а при создании платежки уже лишился этого статуса. Поэтому перед любым значимым действием нужно обязательно проверять, активен ли статус — именно с этим помогает новый сервис от 1С.
Как подключить сервис 1С:Статус самозанятого
Для подключения не нужно никаких специальных настроек — все можно сделать самостоятельно за пару минут. Зайдите в вашу 1С, откройте договор с контрагентом и укажите в нем применение налогового режима «Налог на профессиональный доход». Готово! Теперь сервис будет проверять контрагентов автоматически.
С какими программами совместим сервис:
1С:БизнесСтарт.
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия.
1C:Бухгалтерия 8 версии ПРОФ / версии КОРП.
1С:Бухгалтерия некоммерческой организации.
1С:Бухгалтерия некоммерческой организации КОРП.
1С:Садовод.
1С:Садовод. Базовая версия.
1С:Гаражи.
1С:Предприниматель.
1С:Упрощенка 8.
1С:Статус самозанятого можно подключить к локальной версии вашей программы, к облачной (Аренда 1С) и к 1С:Фреш.
Для корректной работы сервиса программа должна быть на официальной поддержке, также вам нужен стабильный интернет, чтобы все работало без перебоев.
Сколько стоит сервис 1С:Статус самозанятого
Сейчас сервис работает в тестовом режиме. Вы можете бесплатно проверить 100 уникальных ИНН — и посмотреть, как все работает на практике. Успейте подключиться и оцените удобство сервиса!
