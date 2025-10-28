УПД — главный отгрузочный документ с 2026 года. Он заменит ТОРГ-12, акты и счет-фактуру. ФНС рекомендует сделать переход уже сейчас  

Что будет с бумажными версиями накладной, акта, УПД

Они сохранятся для тех, кто продолжает оформлять и обмениваться документами на бумаге. В 2026 году можно оформлять бумажные накладные и акты, как привыкли. Обратите внимание, что ФНС отменила именно электронные формы ТОРГ-12 и акта, бумажные остаются в силе. А вот для тех, кто уже полностью перешел на ЭДО, УПД с 2026 года становится обязательным.

Также ФНС отмечает, что не планирует вводить запрет на использование неформализованных форм документов, то есть можно разработать собственный УПД в бумажном формате. Бизнесу важно убедиться, что в этой форме есть все обязательные реквизиты — проверить себя можно по:

Если реквизиты меняются, то также нужно своевременно дорабатывать и обновлять собственный бланк.