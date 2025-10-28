УПД — главный отгрузочный документ с 2026 года. Он заменит ТОРГ-12, акты и счет-фактуру. ФНС рекомендует сделать переход уже сейчас  

С 1 января 2026 года электронные формы ТОРГ-12 и акта выполненных работ отменяются — им на замену придет универсальный передаточный документ (УПД). Он станет единственным официальным документом об отгрузке. ФНС настоятельно рекомендует бизнесу не дожидаться дедлайна и уже сейчас перейти на новый формат работы.
Какие документы для ЭДО отменяются с 2026 года
01.01.2026 заработает приказ ФНС № ЕД-7-26/28@, который утверждает важные изменения в сфере ЭДО. С этого дня универсальный передаточный документ в формате XML станет единственным законным подтверждением отгрузки товаров, выполнения работ или оказания услуг. УПД существовал и ранее, но его использование было добровольным.
Одновременно с этим упраздняются первичные электронные документы:
❌ Товарная накладная ТОРГ-12 — для оформления передачи товарно-материальных ценностей от продавца к покупателю (приказ ФНС № ММВ-7-10/551@ — утратит силу).
❌ Акт выполненных работ и оказанных услуг (приказ ФНС № ММВ-7-10/552@ — утратит силу).
ФНС объясняет эти изменения борьбой с «избыточным регулированием». По сути это очередной шаг к унификации, упрощению и цифровизации документооборота.
❗ Налоговая служба рекомендует компаниям и ИП не ждать нового года, а уже сейчас переходить на УПД. Это позволит избежать хаоса в процессах и заранее в тестовом режиме отработать электронный обмен.
Что будет с бумажными версиями накладной, акта, УПД
Они сохранятся для тех, кто продолжает оформлять и обмениваться документами на бумаге. В 2026 году можно оформлять бумажные накладные и акты, как привыкли. Обратите внимание, что ФНС отменила именно электронные формы ТОРГ-12 и акта, бумажные остаются в силе. А вот для тех, кто уже полностью перешел на ЭДО, УПД с 2026 года становится обязательным.
Также ФНС отмечает, что не планирует вводить запрет на использование неформализованных форм документов, то есть можно разработать собственный УПД в бумажном формате. Бизнесу важно убедиться, что в этой форме есть все обязательные реквизиты — проверить себя можно по:
Если реквизиты меняются, то также нужно своевременно дорабатывать и обновлять собственный бланк.
УПД: что это, нюансы, как использовать
Универсальный передаточный документ включает в себя счет-фактуру и первичный отгрузочный документ: товарную накладную или акт. УПД упрощает документооборот, ведь с ним бухгалтеру достаточно подготовить и направить одну общую форму вместо нескольких отдельных.
Сейчас действует УПД формата 5.03. Мы подробно рассказывали об этом в блоге: Как перейти на новый формат УПД в 1С и избежать ошибок.
УПД это довольно гибкий документ. Его функциональность зависит от выбранного статуса.
Статус
Что включает
Кому подойдет
1
Счет-фактура + первичный документ: акт или накладная
Плательщикам НДС и тем, кому нужен документ-основание для вычета по НДС
2
Только первичный документ: акт или накладная
Тем, кто не платит НДС, но выставляет товарные накладные
Обратите внимание, что УПД можно использовать отдельно для первичного документа, но отдельно для счета-фактуры — нельзя.
Как бизнесу перейти на УПД
Изменения с 2026 года касаются всех налогоплательщиков, которые применяют ЭДО с контрагентами. Вот основные шаги для успешного перехода:
Шаг 1. Начните применять УПД уже сейчас. Налоговая рекомендует начать внедрение УПД в документооборот с контрагентами и госорганами. Для тех, кто применяет бумажный документооборот, с 2026 года ничего не меняется.
Шаг 2. Обновите учетную программу. Убедитесь, что ваше ПО полностью готово к переходу и поддерживает формат УПД 5.03. Отслеживайте выпуск обновлений и своевременно устанавливайте новые версии программ.
Все важные законодательные изменения отражаются в учетных программах 1С. На сайте разработчика можно посмотреть, в каких версиях программ уже поддержан формат УПД 5.03.
Шаг 3. Проведите тестовый обмен. Прежде чем переходить к реальным задачам, лучше заранее протестировать создание, отправку и прием УПД. Договоритесь с контрагентом о первом пробном обмене и заранее отработайте весь процесс «от и до», чтобы с начала 2026 года уже точно знать, как действовать.
Шаг 4. Обновите документацию. Издавать отдельный приказ о переходе компании на УПД не нужно, однако в отдельных документах могут сохраниться упоминания об электронных накладных и актах. Так, упоминания часто содержатся в учетной политике, поэтому есть смысл добавить в нее пометку о переходе компании на УПД с 2026 года.
А ваша компания уже перешла на УПД? Возникли ли какие-то сложности при переходе? Расскажите о своем опыте в комментариях!
Суть статьи коротко
Универсальный передаточный документ (УПД) объединяет в себе счет-фактуру и первичный документ: акт или накладную.
С 1 января 2026 года формы ТОРГ-12 и акта в электронном виде упраздняются, все компании и ИП в обязательном порядке перейдут на электронный УПД формата 5.03.
Бумажные формы остаются в силе. Их можно использовать и дальше, если компания еще не перешла на ЭДО.
