Извещения для ЭДО в прошлом: бухгалтерия переходит на универсальные сообщения с 1 октября

Хорошая новость среди многочисленных осенних запретов для бизнеса — ФНС упрощает правила обмена счетами-фактурами по ЭДО. Теперь вместо бесконечных извещений и уведомлений достаточно отправить контрагенту одно короткое универсальное сообщение. Рассказываем, что изменится для бухгалтера на НДС с 1 октября и как подготовиться.
⌛ Самое важное, если нет времени читать:
Новый порядок обмена электронными счетами-фактурами действует с 1 октября 2025 года.
Универсальные сообщения заменят извещение о получении и уведомление об уточнении.
Для отправки универсального сообщения не нужна электронная подпись.
Можно отправлять сколько угодно сообщений, лимитов не предусмотрено.
Новые правила облегчат работу бухгалтера, ускорят согласование и документооборот с контрагентами.
Как изменится порядок обмена счетами-фактурами по ЭДО
Привычная схема обмена счетами-фактурами уходит в прошлое. Раньше бухгалтеру приходилось готовить извещение о получении, подписывать его электронной подписью и направлять через оператора ЭДО. Далее документ поступал оператору контрагента, потом самому контрагенту, и далее та же схема повторялась снова, но уже в обратном порядке. Также оператор ЭДО был обязан фиксировать точное время и дату получения и отправки извещений. Из-за этого согласование счетов-фактур могло растягиваться и занимать от нескольких дней до недели, что сильно тормозило процессы.
С 1 октября 2025 года приказ Минфина № 14Н заменят новые правила ФНС: извещения и другие документы уйдут в прошлое, а им на замену придут короткие универсальные сообщения. Бухгалтер сможет оперативно подтвердить получение или уточнить счет-фактуру, без подтверждения дат и даже без электронной подписи. Напомним, что переход происходит поэтапно — с 18 мая этого года операторы ЭДО уже начали тестировать универсальные сообщения, чтобы к октябрю быть готовыми к всеобщему переходу.
💡 Быстро заполнить и направить электронный счет-фактуру контрагенту можно в облачной версии 1С с подключенным сервисом «1С-ЭДО». Программа сама безошибочно определит нужную ставку НДС и заполнит реквизиты. Вам остается только проверить корректность сведений.
Для отправки счета-фактуры используйте «1С-ЭДО». Сейчас при подключении сервиса доступны выгодные годовые тарифы! Закажите тариф от 200 комплектов и больше, и используйте их в течение всего года. Больше не нужно переживать о том, что неизрасходованные комплекты пропадут в конце месяца — забудьте про ограничения и работайте в удобном режиме.
Все нужные программы 1С и сервисы можно арендовать в «Е-Офис 24». Обращайтесь — расскажем больше про облачную 1С, поможем перенести базы и начать работу.
Что такое универсальные сообщения и как это работает
Универсальные сообщения — электронные документы, с помощью которых можно оперативно подтвердить получение или уточнить счет-фактуру и другие сведения. Текст сообщений максимально лаконичный и краткий — никакой лишней информации. Сообщения ускоряют и облегчают согласование за счет того, что:
Их не нужно подписывать электронной подписью.
Нет нужды подтверждать точную дату и время отправки/получения.
Отправить можно сразу через оператора контрагента.
Нет лимитов по количеству отправок.
Еще одна важная особенность — наличие кодов статусов под разные сценарии отправки. Сейчас их четыре, но в будущем станет больше. Также ожидается, что компании смогут назначать собственные коды для удобства работы с контрагентами. Какие коды будут доступны с 1 октября:
1999 — извещение о получении.
2999 — уведомление об уточнении.
3999 — отказ в подписи.
4002 — запрос дополнительных сведений.
Универсальные сообщения можно будет использовать также для корректировочных счетов-фактур, УПД и неформализованных документов.
Как подготовиться к новым требованиям ФНС
До вступления поправок в силу остается совсем немного — стоит прямо сейчас проверить, готов ли ваш бизнес к новому порядку работы.
Промедление с подготовкой чревато последствиями. С одной стороны, вы рискуете сорвать поставки из-за того, что кто-то из партнеров уже перешел на новый формат работы, а вы оказались не готовы. С другой — легко лишиться права на вычет по НДС из-за ошибок в счете-фактуре и затянутого согласования.
❗ Что успеть сделать до 1 октября:
Шаг 1. Свяжитесь с оператором ЭДО и узнайте, будет ли реализован обмен универсальными сообщениями к 1 октября. Обновите ПО, чтобы с начала месяца без промедления перейти на новый формат работы.
Шаг 2. Обязательно обсудите с контрагентами новый принцип обмена счетами-фактурами — не лишним будет прописать в соглашениях правила использования новых кодов причин.
Шаг 3. Решите, кто из сотрудников получит полномочия на отправку универсальных сообщений. Желательно заранее провести тестовый обмен, чтобы убедиться, что все работает корректно.
А вы уже готовы к переходу на универсальные сообщения? Облегчит ли это нововведение вашу работу? Поделитесь своим мнением в комментариях! 👇
Не забудьте обновить учетную программу
Все важные законодательные изменения отражаются в учетных программах 1С. Новый порядок обмена счетами-фактурами также будет учтен при выходе очередных обновлений.
Переход на новый порядок ЭДО требует своевременного обновления конфигураций и установки патчей. В сервисе «Е-Офис 24» этот процесс автоматизирован:
Обновления можно настраивать на ночное время.
Есть возможность запустить обновление вручную в удобный момент.
Можно не беспокоиться о базах 1С — ежедневное автоматическое резервное копирование в облаке обеспечивает надежную подстраховку и защиту.
