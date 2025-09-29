Извещения для ЭДО в прошлом: бухгалтерия переходит на универсальные сообщения с 1 октября

Как изменится порядок обмена счетами-фактурами по ЭДО

Привычная схема обмена счетами-фактурами уходит в прошлое. Раньше бухгалтеру приходилось готовить извещение о получении, подписывать его электронной подписью и направлять через оператора ЭДО. Далее документ поступал оператору контрагента, потом самому контрагенту, и далее та же схема повторялась снова, но уже в обратном порядке. Также оператор ЭДО был обязан фиксировать точное время и дату получения и отправки извещений. Из-за этого согласование счетов-фактур могло растягиваться и занимать от нескольких дней до недели, что сильно тормозило процессы.

С 1 октября 2025 года приказ Минфина № 14Н заменят новые правила ФНС: извещения и другие документы уйдут в прошлое, а им на замену придут короткие универсальные сообщения. Бухгалтер сможет оперативно подтвердить получение или уточнить счет-фактуру, без подтверждения дат и даже без электронной подписи. Напомним, что переход происходит поэтапно — с 18 мая этого года операторы ЭДО уже начали тестировать универсальные сообщения, чтобы к октябрю быть готовыми к всеобщему переходу.