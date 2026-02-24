Электронный обмен с военкоматами стал чуть ближе: в «1С:ЗУП» появились новые удобные опции и формы документов для отправки через реестр

«1С:ЗУП» позволяет вести учет военнообязанных, формировать типовые документы и отчетность. Недавно возможности программы расширились — появилось электронное взаимодействие с военкоматами. Теперь прямо в 1С можно формировать и выгружать файлы csv для отправки через Реестр повесток. Расскажем детали.
Какие возможности по воинскому учету есть в «1С:ЗУП»
Для полноценного ведения воинского учета (ВУ) компании чаще всего выбирают «1С:Бухгалтерию» или «1С:ЗУП». Функционал второй программы более обширный, здесь есть все необходимые инструменты и опции:
Выбор сотрудников, ответственных за ведение воинского учета.
Заполнение карточек сотрудников по форме № 10: звание, категория запаса, военно-учетная специальность и прочее.
Формирование типовых документов и отчетности для военкомата: приказ о ведении ВУ, план мероприятий, карточка учета организации, извещение о приеме/увольнении, сведения о гражданах, состоящих на учете и др.
Бронирование граждан на период мобилизации и военного времени.
Приостановление и возобновление трудового договора.
Если ранее не вели воинский учет в 1С, то сначала необходимо перейти в раздел Настройка > Кадровый учет и проставить флажок Ведется воинский учет.
❗ Рекомендуем подключить программу «1С:ЗУП» в облаке для удобной удаленной работы и полноценного ведения кадрового и воинского учета. Это позволит сэкономить на обновлениях и сопровождении. Обращайтесь! Специалисты сервиса «Е-Офис 24» расскажут больше про облачную 1С, помогут перенести базы и начать работу.
Что нового появилось для воинского учета в «1С:ЗУП»
В конце декабря разработчик выпустил два идентичных обновления для «1С:ЗУП» — 3.1.34.173 и 3.1.36.41. Обе версии получили новые полезные опции для электронного взаимодействия с военкоматами через Реестрповесток.рф.
Раньше бухгалтеру или специалисту по ВУ приходилось печатать документы и самостоятельно относить в военкомат либо направлять заказным письмом. Теперь все становится проще — наконец можно формировать отчеты в 1С, выгружать их на компьютер в нужном формате и далее отправлять через реестр.
Расскажем подробнее про обновление, которого все с нетерпением ждали. С недавнего времени программа дает возможность.
✔️ Автоматически формировать файлы в формате csv
В 1С поддержано формирование пяти форм документов в электронном виде. Для этого добавлен журнал документов Сведения для военкоматов. Он находится в разделе Кадры > Воинский учет.
Все документы сразу формируются в формате csv, который подходит для выгрузки и отправки через Реестр повесток. Какие формы доступны:
Извещение о приеме или увольнении.
Изменения сведений сотрудников.
Первоначальная постановка на воинский учет.
Сведения о гражданах, подлежащих воинскому учету.
Сообщение о не состоящих на воинском учете, но обязанных состоять.
Все документы из журнала заполняются автоматически. Вручную вносить ничего не надо, что очень удобно. Например, извещение о приеме и увольнении формируется на основании кадровых документов и личных данных сотрудника. Документ «Сообщение о не состоящих на воинском учете» создается с учетом отношения сотрудника к воинскому учету, которое указано в его карточке — Не состоит на воинском учете (но должен).
✔️ Использовать новые команды и настройки
В новых документах добавлена команда Открыть файл. Для просмотра и редактуры csv-файлов достаточно один раз указать расширение csv в Персональных настройках.
Раздел Настройка > Сервис > Персональные настройки > Работа с файлами > Настройки открытия файлов > Расширение.
Реализовано заполнение адреса места жительства, адреса места пребывания и фактического адреса военнообязанного. По умолчанию используется информация из личных данных сотрудника.
Также при необходимости можно проставить флажок Заполнять только адрес по прописке в документах электронного обмена. Проставить флажок нужно в разделе Настройка > Кадровый учет > Воинский учет.
Здесь же добавлен новый флажок для учета внешних совместителей — Учитывать внешних совместителей в документах электронного обмена.
В справочнике Военкоматы появился классификатор военкоматов и новое поле — Наименование для электронного обмена с выбором военкомата из списка.
Найти их можно в разделе Кадры > подраздел См. также > Военкоматы. 1С предупредит, если ваши данные не соответствуют данным из классификатора — это снизит риск ошибок.
В личных данных сотрудника появились поля ввода дат для адреса проживания и адреса информирования для вывода их в «Карточку гражданина, подлежащего воинскому учету».
Новые поля можно увидеть в разделе Кадры > Сотрудники.
✔️ Контролировать сроки отправки сведений
На начальной странице в списке Текущие дела отображаются сотрудники, по которым необходимо сформировать и отправить извещение о приеме/увольнении, а также о работниках, которые не состоят на воинском учете, но должны.
Если документ еще не создан, то 1С предложит сформировать его автоматически по ссылке из сообщения.
Попробуйте аренду 1С:Зарплата и управление персоналом 8, редакция 3.1
«1С:ЗУП 8» возьмет на себя выполнение рутинных задач кадровой службы предприятия
Подключайте «1С:ЗУП» для ведения кадрового и воинского учета
Облачная «1С:ЗУП» — комплексное решение для кадрового учета. В программе вы можете оформлять прием и увольнение, отпуска и больничные, рассчитывать зарплату, налоги и взносы, вести учет рабочего времени, формировать отчетность по сотрудникам. Все вопросы можно решить удаленно, без привязки к офису и рабочему месту. Также в программе удобно вести учет военнообязанных, заполнять личные карточки, формировать отчетность в военкоматы.
Вам доступно 14 дней бесплатной работы в программе, удобный личный кабинет, обновления без доплат. Попробуйте! А специалисты «Е-Офис 24» всегда рядом, чтобы проконсультировать и помочь перенести базы.
Читайте больше в блоге:
Обзор Личного кабинета 1С-Отчетность. Полный контроль отчетности по всем компаниям на бухобслуживании, без лишних окон и даже без доступа в 1С.
Работа в облачной 1С без риска потерять базы? Да, это возможно. Просто настройте выгрузку копий на внешний ресурс.
ТОП–3 программы 1С для торговли: решения для управления розницей и оптом, закупками, складом, акциями и ценами.
Реклама: ООО «Е-Офис 24», ИНН 6672281995, erid: 2W5zFH6DLvd
Комментарии1
А у военкоматов опции для приёма отправленных документов появились?