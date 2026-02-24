ОК МП моб 5500
Электронный обмен с военкоматами стал чуть ближе: в «1С:ЗУП» появились новые удобные опции и формы документов для отправки через реестр

В «1С:ЗУП» появилась возможность выгружать файлы отчетности для отправки через Реестр повесток. 

«1С:ЗУП» позволяет вести учет военнообязанных, формировать типовые документы и отчетность. Недавно возможности программы расширились — появилось электронное взаимодействие с военкоматами. Теперь прямо в 1С можно формировать и выгружать файлы csv для отправки через Реестр повесток. Расскажем детали. 

Какие возможности по воинскому учету есть в «1С:ЗУП»

Для полноценного ведения воинского учета (ВУ) компании чаще всего выбирают «1С:Бухгалтерию» или «1С:ЗУП». Функционал второй программы более обширный, здесь есть все необходимые инструменты и опции: 

  • Выбор сотрудников, ответственных за ведение воинского учета.

  • Заполнение карточек сотрудников по форме № 10: звание, категория запаса, военно-учетная специальность и прочее. 

  • Формирование типовых документов и отчетности для военкомата: приказ о ведении ВУ, план мероприятий, карточка учета организации, извещение о приеме/увольнении, сведения о гражданах, состоящих на учете и др.

  • Бронирование граждан на период мобилизации и военного времени.

  • Приостановление и возобновление трудового договора.

Если ранее не вели воинский учет в 1С, то сначала необходимо перейти в раздел Настройка > Кадровый учет и проставить флажок Ведется воинский учет

❗ Рекомендуем подключить программу «1С:ЗУП» в облаке для удобной удаленной работы и полноценного ведения кадрового и воинского учета. Это позволит сэкономить на обновлениях и сопровождении. Обращайтесь! Специалисты сервиса «Е-Офис 24» расскажут больше про облачную 1С, помогут перенести базы и начать работу. 

Что нового появилось для воинского учета в «1С:ЗУП»

В конце декабря разработчик выпустил два идентичных обновления для «1С:ЗУП» — 3.1.34.173 и 3.1.36.41. Обе версии получили новые полезные опции для электронного взаимодействия с военкоматами через Реестрповесток.рф.

Раньше бухгалтеру или специалисту по ВУ приходилось печатать документы и самостоятельно относить в военкомат либо направлять заказным письмом. Теперь все становится проще — наконец можно формировать отчеты в 1С, выгружать их на компьютер в нужном формате и далее отправлять через реестр. 

Расскажем подробнее про обновление, которого все с нетерпением ждали. С недавнего времени программа дает возможность.

✔️ Автоматически формировать файлы в формате csv

В 1С поддержано формирование пяти форм документов в электронном виде. Для этого добавлен журнал документов Сведения для военкоматов. Он находится в разделе Кадры > Воинский учет

Все документы сразу формируются в формате csv, который подходит для выгрузки и отправки через Реестр повесток. Какие формы доступны: 

  • Извещение о приеме или увольнении.

  • Изменения сведений сотрудников. 

  • Первоначальная постановка на воинский учет.

  • Сведения о гражданах, подлежащих воинскому учету. 

  • Сообщение о не состоящих на воинском учете, но обязанных состоять. 

Все документы из журнала заполняются автоматически. Вручную вносить ничего не надо, что очень удобно. Например, извещение о приеме и увольнении формируется на основании кадровых документов и личных данных сотрудника. Документ «Сообщение о не состоящих на воинском учете» создается с учетом отношения сотрудника к воинскому учету, которое указано в его карточке — Не состоит на воинском учете (но должен).

✔️ Использовать новые команды и настройки 

В новых документах добавлена команда Открыть файл. Для просмотра и редактуры csv-файлов достаточно один раз указать расширение csv в Персональных настройках

Раздел Настройка > Сервис > Персональные настройки > Работа с файлами > Настройки открытия файлов > Расширение

Реализовано заполнение адреса места жительства, адреса места пребывания и фактического адреса военнообязанного. По умолчанию используется информация из личных данных сотрудника. 

Также при необходимости можно проставить флажок Заполнять только адрес по прописке в документах электронного обмена. Проставить флажок нужно в разделе Настройка > Кадровый учет > Воинский учет.

Здесь же добавлен новый флажок для учета внешних совместителей — Учитывать внешних совместителей в документах электронного обмена

В справочнике Военкоматы появился классификатор военкоматов и новое поле — Наименование для электронного обмена с выбором военкомата из списка. 

Найти их можно в разделе Кадры > подраздел См. также > Военкоматы. 1С предупредит, если ваши данные не соответствуют данным из классификатора — это снизит риск ошибок. 

В личных данных сотрудника появились поля ввода дат для адреса проживания и адреса информирования для вывода их в «Карточку гражданина, подлежащего воинскому учету». 

Новые поля можно увидеть в разделе Кадры > Сотрудники

✔️ Контролировать сроки отправки сведений

На начальной странице в списке Текущие дела отображаются сотрудники, по которым необходимо сформировать и отправить извещение о приеме/увольнении, а также о работниках, которые не состоят на воинском учете, но должны. 

Если документ еще не создан, то 1С предложит сформировать его автоматически по ссылке из сообщения. 

