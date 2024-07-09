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Кадровый учет

Работа сверхурочно и в выходной

Привлечение к рабочим задачам сверхурочно или в выходной день — не право работодателя, а скорее, право сотрудника: он может согласиться на такую работу или нет. Разбираемся, как привлекать персонал к работе сверхурочно, в выходной и как EasyDocs помогает оформлять нужные документы.
Работа сверхурочно и в выходной
Иллюстрация: Юлия Антоненко/Клерк.ру

Кого привлекают для работы в выходной

Чтобы вызвать сотрудника на работу в выходной, работодатель должен получить от него письменное согласие (ст. 113 ТК). Оно не нужно, когда работников привлекают:

  • чтобы предотвратить аварию на производстве, уничтожение или порчу имущества работодателя, госимущества;

  • чтобы выполнить работы в условиях ЧС, военного положения и т.д.

В других ситуациях согласие от сотрудника потребуется. Если в организации есть профсоюз, нужно учесть и его мнение. Но не всегда — согласие профсоюза не требуется, когда:

  • Организация вправе вызвать сотрудника без согласия.

  • Нужно выполнить задачи, от которых зависит нормальная работа компании.

  • Профессия вызываемого сотрудника есть в ст. 113 ТК и перечне, утв. распоряжением от 04.07.2023 № 1777-р. Например, сюда относятся творческие профессии — корреспонденты, режиссеры и т.д.

Также к работе в выходные нельзя привлечь:

  • беременных женщин (ст. 259 ТК);

  • лиц младше 18 лет, кроме людей творческих профессий и спортсменов, чей режим труда и отдыха утвержден локальным актом и колдоговором (ст. 268 ТК). 

В письме от 29.10.2018 № 14-2/ООГ-8616 Минтруд разъясняет, что делать с персоналом, чей рабочий день — ненормированный. Их на общих основаниях освобождают от работы в выходные и праздники.

Как оплатить работу в выходной

Есть два варианта оплаты работы в выходной:

  • одинарная оплата и дополнительный день отдыха;

  • двойная оплата.

Право выбрать двойную оплату или отгул — за сотрудником. ТК не устанавливает конкретный срок, после которого сотрудник теряет право взять отгул — следовательно, он может воспользоваться этим правом, пока трудится у данного работодателя. 

В письме от 21.01.2020 № 14-1/ООГ-327 Минтруд разъяснил порядок оплаты труда сотрудников, чья зарплата включает оклад, компенсационные и стимулирующие выплаты (при условии работы сверх месячной нормы рабочего времени). За месяц, в котором работник трудился в выходной день, нужно выплатить зарплату целиком, а также одинарную дневную часть зарплаты, а за месяц, в котором сотрудник взял день отдыха, — зарплату полностью, но при этом работник отработает на один день меньше нормы. 

Порядок оплаты работы в выходные, если отгул сотрудник не использует, зависит от того, в какой форме он получает зарплату (ст. 153 ТК):

  • Сотрудники со сдельной заработной платой получают оплату за работу в выходной по двойным расценкам.

  • Сотрудники с тарифной ставкой — почасовой или дневной — по двойной тарифной ставке.

  • Сотрудники с окладной формой оплаты — если они трудились в пределах месячной нормы рабочего времени, к зарплате добавляют одинарную дневную или часовую ставку. При превышении нормы работа оплачивается по двойной ставке.

Закон устанавливает минимальную сумму, которую можно перечислить сотруднику за работу в выходной. Работодатель может платить и больше, тогда сумму нужно зафиксировать в колдоговоре, ЛНА или трудовом договоре с сотрудником.

Расчет оплаты труда за работу в выходной должен включать не только оклад или тарифную ставку, но и премии, компенсационные выплаты, установленные системой оплаты труда (письмо Роструда от 08.02.2021 № 287-ТЗ). При этом платить в двойном размере компенсации и премии у работодателя обязанности нет.

Если у работника сменный график и он трудился в день, который был для него выходным по этому графику, компания должна оплатить каждый отработанный час как минимум вдвойне. Или сотруднику можно предоставить дополнительный выходной и оплату за каждый час в обычном размере. Для сменщиков, с которыми заключен срочный договор до 2 месяцев, предусмотрена только доплата за работу в такие дни согласно ч. 2 ст. 290 ТК.

Пример. Работник получает оклад 57 000 рублей, доплат у него нет. Трудится по стандартному графику 5/2, 8 часов в день. В июне он отработал все положенные по графику дни плюс его вызвали на работу в выходной день. От отгула сотрудник отказался. Оплата в выходной день будет такая:

  • 57 000 / 19 (количество рабочих дней в июне) = 3 000 рублей — дневной заработок.

  • Доплата за работу в выходной: 3 000 х 2 = 6 000 рублей.

  • Зарплата за месяц составит 57 000 + 6 000 = 63 000 рублей.

Нередко бывает так, что сотрудника просят выйти в выходной на несколько часов. В таком случае доплата считается так.

Рассмотрим ситуацию, в которой работник из предыдущего примера в выходной трудился 2 часа.

  • В июне норма рабочего времени — 152 часа.

  • Часовая ставка — 57 000 / 152  = 375 рублей.

  • Доплата составит 375 х 2 х 2 = 1 500 рублей.

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Как документально оформить выход сотрудника в выходной

Сначала требуется получить письменное согласие сотрудника:

  • Его можно оформить отдельным документом.

  • Сотрудники могут поставить подпись на соответствующем приказе.

Также нужно оформить приказ о работе в выходной. В некоторых случаях сотрудника также нужно уведомить о том, что он имеет право отказаться от работы в выходные. К таким категориям работников относятся (ст. 113, ст. 259 ТК):

  • инвалиды;

  • женщины, у которых есть дети младше 3 лет;

  • родители-одиночки, если ребенку меньше 14 лет;

  • родители детей до 14 лет, если один из родителей трудится вахтовым методом или призван на военную службу по контракту или по мобилизации;

  • родители детей-инвалидов;

  • сотрудники, которые ухаживают за больными членами семей (это нужно подтвердить медицинскими документами);

  • сотрудники, воспитывающие 3 и больше детей до 18 лет, если младшему ребенку меньше 14 лет.

Для оформления отгула за работу в день, который официально является нерабочим, работник обязан подать заявление или уведомить об этом в согласии на привлечение к труду на выходные. В ответ на это работодатель должен выпустить приказ: в нем он указывает информацию о сотруднике, точную дату предоставляемого отгула и причину его предоставления. Этот приказ сотрудник подписывает.

Повышенную оплату за труд в выходные дни оформлять заявлением или приказом не требуется: достаточно данных из табеля учета рабочего времени, подтверждающих факт работы в этот день.

В EasyDocs есть шаблон документа — согласия на работу в выходной день, который руководитель может создать, а работник — получить и подписать. Затем этот документ отправляется по маршруту в кадровый отдел. На основании согласия сотрудника кадровые специалисты издают приказ на работу в выходной день, а в табель учета рабочего времени вносится отметка, что сотрудник в этот день работал. Затем приказ отправляется на подписание сотруднику.

Оставьте заявку на сайте, и специалисты продемонстрируют возможности EasyDocs по оформлению работы сверхурочно и в выходной день.

Какую работу считают сверхурочной и как привлечь к ней сотрудников

Иногда у сотрудников есть необходимость задержаться на работе после окончания рабочего дня, прийти раньше или пропустить обеденный перерыв. Часто сотрудники делают это из личной инициативы или по просьбе начальства и не получают за это дополнительную оплату. Платят только за те часы, которые официально зарегистрированы как сверхурочные.

Для признания работы сверхурочной по законодательству необходимо выполнить критерии:

  • Сотрудник не должен быть в числе лиц, на которых не распространяется возможность сверхурочной работы.

  • Нужно получить согласие работника на сверхурочную работу или должны сложиться обстоятельства форс-мажора, при которых сотрудника могут задействовать без его согласия.

  • Работа выполняется за пределами рабочего времени, то есть до или после рабочего дня, во время обеденного перерыва.

  • Работодатель должен издать приказ о привлечении к сверхурочной работе и отметить это время в табеле учета рабочего времени.

Без согласия сотрудника к сверхурочной работе могут привлечь, если:

  • Нужно предупредить аварию или устранить последствия.

  • Введено чрезвычайное или военное положение, произошло ЧС природного или техногенного характера.

  • Нужно починить централизованные системы водоснабжения, канализации, газо-, теплоснабжения, освещения, транспорта и связи.

К сверхурочной работе нельзя привлекать беременных, лиц младше 18 лет и тех, кто заключил ученический договор. С лицами моложе 18 лет есть исключение — можно привлечь, как и в случае с работой в выходной, специалистов определенных, чаще всего творческих профессий (см. перечень, утв. распоряжением Правительства от 04.07.2023 № 1777-р).

Ограниченно можно привлечь те же категории, что и в случае с работой в выходной (ч. 5 ст. 99 и ст. 259 ТК) — инвалиды, мамы- и папы-одиночки и т.д. Прежде чем привлекать их, важно:

  • Уточнить, что данный вид деятельности разрешен человеку по состоянию здоровья.

  • Получить согласие в письменном виде — даже при форс-мажоре (ч. 3 ст. 99 ТК).

  • В согласии получить от сотрудника подтверждение, что он осведомлен о праве отказаться от сверхурочного труда.

Работодатель не имеет права регулярно задействовать сотрудника в сверхурочной работе, даже если последний выразил на это согласие. Ограничение по времени сверхурочного труда составляет не более 4 часов в течение 2 рабочих дней и не более 120 часов в течение одного года.

Существует исключение из правила — если сотрудник выполняет гособоронзаказ (ст. 252 ТК). Такие работники могут трудиться сверхурочно до 4 часов в день. При этом эта работа должна быть оплачена по крайней мере вдвое выше обычной ставки.

Как оформить работу сверхурочно

Чтобы законно задействовать сотрудника, не имеющего ограничений на сверхурочную работу, работодатель должен:

  • Получить письменное согласие сотрудника на сверхурочную работу (за исключением чрезвычайных ситуаций, когда такое согласие получить не требуется).

  • Выпустить соответствующий приказ.

  • Зафиксировать часы сверхурочной работы в табеле учета рабочего времени или в другом подобном документе.

Письменное согласие работника можно оформить в виде отдельного документа для каждого человека или через общий подписной лист для группы сотрудников. В некоторых случаях работодатель может предложить работнику указать согласие непосредственно на приказе о сверхурочной работе. Тогда работник ставит свою подпись под фразой «согласен».

Как оплатить сверхурочную работу в 2024

Первые два часа сверхурочной работы в день оплачиваются минимум в 1,5 выше обычной зарплаты сотрудника. За каждый последующий час оплата должна быть в двойном размере. Вместо финансовой компенсации работник может выбрать дополнительное время для отдыха в том же количестве часов, что отработал сверхурочно (ст. 152 ТК).

Закон от 22.04.2024 года № 91-ФЗ вносит изменения в статью 152 ТК — они начнут действовать с 1 сентября 2024. Эти изменения направлены на увеличение заработка сотрудников, выполняющих сверхурочную работу.

Начиная с указанной даты, при расчете оплаты сверхурочных часов будут учитываться все составляющие зарплаты работника, включая как компенсационные выплаты (за работу в условиях, отличающихся от нормальных, за ночные и вечерние смены, длительные вахты и т.д.), так и стимулирующие (различные виды премий).

Пример. Если оклад сотрудника равен 20 000 рублей, а с доплатами и премиями зарплата — 57 000 рублей, то оплата за сверхурочную работу считается из 57 000 рублей. Если к примеру, такой сотрудник отработал в июне 2024 года 2 часа сверхурочно, сумма доплаты считается так:

  • 57 000 ₽ / 19 дней / 8 часов (длина обычного рабочего дня) = 375 рублей. Это стоимость часа в июне. 

  • За 2 дополнительных часа он получит 375 х 1,5 (коэффициент) х 2 = 1 125 рублей.

С учетом поправок работодателям нужно внести изменения в ЛНА, которые устанавливают порядок оплаты такой работы. Но если в ЛНА закреплена оплата в более высоком размере, чем оплата по новой редакции ч. 1 ст. 152 ТК, менять ЛНА нельзя (ст. 2 закона от 22.04.2024 № 91-ФЗ).

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Работа сверхурочно и в выходной

Привлечение к рабочим задачам сверхурочно или в выходной день — не право работодателя, а скорее, право сотрудника: он может согласиться на такую работу или нет. Разбираемся, как привлекать персонал к работе сверхурочно, в выходной и как EasyDocs помогает оформлять нужные документы.

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