Можно ли работать с исполнителями по гражданско-правовым договорам в КЭДО

Для выполнения разовых или проектных задач, работ, для реализации которых у штатных сотрудников нет нужных компетенций, компании и предприниматели нередко привлекают исполнителей по гражданско-правовым договорам. Рассказываем, можно ли обмениваться документами с ними в системе КЭДО EasyDocs.

Кто относится к исполнителям по гражданско-правовым договорам

Фактически это лица, которые не состоят в штате организации, но оказывают ей определенные договором услуги.

К таким лицам относятся:

Самозанятые — физические лица или индивидуальные предприниматели. Это лица, которые открыли в налоговой инспекции самозанятость — зарегистрировались в приложении «Мой налог» в качестве плательщиков налога на профдоход.

Это специальный налоговый режим, по которому самозанятые платят налог 6% от суммы каждой сделки, совершенной с юрлицом, 4% — от суммы сделки с физлицом.

Деятельность самозанятых регулирует закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ. Согласно ему, у самозанятых есть ряд ограничений. Так, они не могут заниматься:

перепродажей товаров не своего производства;

продажей подакцизных и маркируемых товаров;

поручительством, выступать агентами (кроме случая, когда исполнители оказывают услуги по доставке и принимают платежи за товары в интересах третьего лица на счет этого третьего лица. Например, самозанятый курьер может сотрудничать с ООО «Лето» и принимать оплату с помощью кассы, зарегистрированной на ООО «Лето»);

добычей и продажей полезных ископаемых.

Также плательщики НПД не могут нанимать работников по трудовому договору., а их доход ограничен 2,4 млн рублей в год. В этом случае они автоматически утрачивают право на применение специального налогового режима. Еще нельзя сотрудничать с самозанятым, который работает как штатный сотрудник в этой же компании или если он уволился меньше двух лет назад.

В целом, бизнес нередко привлекает именно самозанятых, так как это выгодно: за них не нужно уплачивать НДФЛ и страховые взносы, сдавать отчетность в ФНС и СФР.

Индивидуальные предприниматели. Так же, как и за самозанятого, заказчик не уплачивает за ИП страховые взносы и налоги. У ИП нет ограничения по годовому доходу, он может быть бывшим сотрудником организации (если это не ИП на НПД) и нанимать работников. У предпринимателя меньше ограничений на виды деятельности — главное, что среди кодов ОКВЭД ИП были указаны виды услуг, для оказания которых его привлекают.

Физические лица без какого-либо статуса. Если, к примеру, нужно привлечь для выполнения задачи бывшего сотрудника, можно заключить с ним договор как с обычным физлицом. Тогда заказчик станет его налоговым агентом и должен будет удержать с вознаграждения исполнителя НДФЛ, а также уплатить страховые взносы, подать сведения об исполнителе в составе кадровой отчетности: ЕФС-1, 6-НДФЛ и РСВ.

Что важно знать при сотрудничестве с исполнителями по ГПД

Сотрудничество с внештатными исполнителями могут проверить ФНС, СФР или ГИТ. Основное правонарушение, которое допускают заказчики в отношениях с внештатниками, — это фактическая маскировка трудовых отношений.

Это значит, что заказчик привлекает исполнителя для реализации постоянной трудовой функции, но оформляет его по договору ГПХ.

Если проверяющие обнаружат такую подмену правоотношений, отношения могут быть переквалифицированы в трудовые. Тогда заказчику — компании или ИП — придется уплатить НДФЛ и страховые взносы за все время сотрудничества с исполнителем, штраф и пени, подать отчетность, а еще оформить трудовой договор и обеспечить новоиспеченного сотрудника всеми социальными гарантиями (отпуск, больничный и т.д.)

Суммы доначислений могут быть значительными: например, в одном из недавних дел ООО привлекало подрядчиков-плательщиков НПД для оказания услуг по техническому обслуживанию АЗС. Суд усмотрел в сотрудничестве признаки трудовых отношений и доначислил почти 4,5 млн рублей в качестве налогов, взносов, пеней и штрафов (см. постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 26 марта 2024 г. № Ф01-463/24 по делу № А29-2726/2023).

Чтобы обезопасить себя от риска переквалификации, заказчику нужно соблюдать правила работы с исполнителями по ГПД:

Сотрудничество должно носить сдельный характер. Нужно заранее обговорить объем, срок и конечный результат работ, которые выполняет внештатник.

Исполнитель не должен соблюдать правила трудового распорядка, быть включенным в оргструктуру компании (нельзя прописывать должность внештатника и указывать его в штатном расписании).

Исполнителю не должны предоставлять отпуска и больничные, социальные гарантии.

Исполнителя не знакомят с ЛНА организации, он не подчиняется правилам внутреннего трудового распорядка, не обязан соблюдать график работы компании.

Нельзя предоставлять исполнителю в безвозмездное пользование оборудование, материалы, спецодежду.

Исполнитель не несет материальную и дисциплинарную ответственность.

Исполнитель не должен получать вознаграждение в те же сроки, что и штатные сотрудники — зарплату.

Желательно, чтобы исполнитель имел доход еще минимум от одного заказчика.

Исполнитель должен самостоятельно формировать акт выполненных работ и выставлять чек за полученные доходы. Если заказчик массово формирует акты выполненных работ и чеки за самозанятых, налоговая также может заподозрить организованную схему по массовому уходу от трудовых отношений.

При проверке правоотношений проверяющие изучают, в том числе документы, которые касаются сотрудничества с исполнителем. Правильно оформленные документы помогут снизить риск переквалификации и обезопасить компанию от штрафов.

Работайте с исполнителями по договорам ГПХ, включая самозанятых и ИП, в системе КЭДО EasyDocs. EasyDocs дает возможность оформить договоры и акты с внештатниками, подписать документы электронной подписью, которую можно выпустить прямо в сервисе и загрузить подписанные документы в «1С:Бухгалтерию» с помощью готового расширения EasyDocs. Заказать демонстрацию

Какие документы нужно подписать с исполнителем по ГПД

Договор ГПХ.

В договоре следует избегать использования терминологии, применяемой в трудовых отношениях, а также условий, свойственных трудовым договорам. Важно указать в документе, если исполнитель является самозанятым или индивидуальным предпринимателем. Также при работе с самозанятыми необходимо закрепить в договоре обязательства исполнителя информировать заказчика о потере статуса самозанятости и необходимости предоставления чека за выполненные услуги.

Согласно ст. 161 ГК, письменный договор можно не заключать, когда сумма сделки не больше 10 000 рублей и обе ее стороны — физлица. Также оформление соглашения в письменном виде не требуется, если сделка немедленная и исполняется в момент совершения (ст. 159 ГК).

Задание (если договор — рамочный).

Сотрудничество с исполнителем по ГПД может длиться, например, несколько месяцев и включать оказание нескольких услуг или выполнение нескольких этапов работ. Тогда обычно оформляют рамочный договор, а конкретный объем услуг и результат каждой прописывают в задании.

Акт выполненных работ или оказанных услуг.

Акт подтверждает завершение сделки. Он указывает на то, что исполнитель выполнил все обязательства, а у заказчика не осталось возражений. Обычно акт составляет заказчик, подписывают его обе стороны сделки.

В некоторых случаях могут потребоваться также счет — если, например, он нужен бухгалтерии заказчика для отчетности, или товарно-транспортная накладная. Ее предоставляют исполнители, которые занимаются грузоперевозками. Также самозанятые обязательно должны предоставить заказчику чек, в который они включают сумму вознаграждения с учетом НПД.

Как организовать работу с документами

Компании могут сотрудничать с десятками и сотнями внештатников. Тогда подписание и контроль получения разных документов — большая нагрузка на бухгалтерию. Нередко заказчик и исполнитель живут в разных городах и регионах: многие услуги можно выполнять удаленно, например, часто так работают копирайтеры, дизайнеры, программисты. Это тоже приводит к сложностям с документооборотом — задержкам в доставке, дополнительным расходам на почтовые или курьерские услуги.

Удобнее подписывать документы с самозанятыми в электронном виде. Для этого можно использовать электронную подпись любого типа: простую (ПЭП), неквалифицированную (НЭП) или квалифицированную (КЭП). В отличие от трудового, договор ГПХ можно подписать ПЭП — такая подпись доступна в EasyDocs. ПЭП не требует личной идентификации, подтверждения через Госуслуги и выдается сразу в сервисе. В EasyDocs личный кабинет с ПЭП стоит от 300 рублей в год на исполнителя.

Подробнее о разных типах ЭП рассказывали в этой статье.

Обмениваться документами можно с помощью КЭДО EasyDocs. Хотя система КЭДО прежде всего обеспечивает работу с документами внутри организации, сама технология позволяет обмениваться ими и с внештатными исполнителями.

Система EasyDocs позволяет подписывать договоры и акты с ИП, самозанятыми исполнителями и физлицами. Для подписания документов вы можете выпустить в системе ЭП любого типа, а отправлять и получать документы можно прямо в «1С:Бухгалтерии» и «1С:ЗУП». Данные из системы КЭДО выгружаются автоматически — вводить их вручную не нужно. Исполнитель также может самостоятельно формировать акт с помощью готового шаблона в EasyDocs.

С помощью EasyDocs вы оптимизируете документооборот, упростите административные процедуры, ускорите обмен документами с контрагентами и снизите нагрузку на бухгалтерию.

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