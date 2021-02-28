Как выбрать фрилансера: советы заказчикам

Как выбирать очного работника, вас учить не надо. Процедура собеседования у каждого бизнесмена отлажена с годами. А как быть с удаленным исполнителем для разового заказа или проекта?

На проведение конкурса или отбора кандидатов уйдет неоправданно много времени и финансовых затрат. Но в тоже время опрометчивый выбор может привести к негативным последствиям:

срыв сроков;

низкое качество;

потеря предоплаты.

Попробуем найти золотую середину и развеять мнение многих бизнесменов, у которых фрилансеры ассоциируются с дешевой и некачественной работой студентов или мамочек в декрете.

Для упрощения процедуры поиска и выбора качественного исполнителя разобьем задачу на несколько этапов.

Подготовка задания и требований

Перед непосредственным поиском предварительно соберите информацию об услуге или работе, которую вы хотите поручить фрилансеру. Не обязательно подробно вникать во все нюансы, но обязательно надо оперировать какими-то основными понятиями и осознавать — каким должен быть конечный продукт.

Полезно будет узнать рыночные цены, способы контроля и оценки результатов заказа. Определитесь с требованиями к кандидату: два высших, знание китайского, сертификат специалиста или достаточно личного портфолио. Список навыков и знаний сократит число неподходящих кандидатов. С отобранными единицами потом проще проводить собеседование по видеосвязи.

Кого искать?

Выбор фрилансера зависит от специфики задания:

Для простых потоковых работ подойдут услуги новичков фрилансеров с минимальными требованиями и по доступной цене. Пример: создание сайта-одностраничника, заполнение карточек товаров в интернет-магазине, подбор картинок, копирайтинг и т.д.;

Проектная работа в команде или индивидуально потребует специалистов более опытных, обладающих необходимыми навыками и знаниями. Пример: тестирование нового мобильного приложения, создание онлайн-магазина с нуля, брендирование, подготовка маркетинговой стратегии, продвижение в соцсетях, программирование и т.п.;

Постоянная удаленная работа — идеально для этого подойдут высококвалифицированные специалисты, за которыми охотятся хедхантеры. Таких найти непросто и стоят их услуги гораздо дороже, зато они дорожат репутацией и добросовестно и профессионально относятся к работе. Пример: создание и поддержание системы информационной безопасности, наполнение сайта или соцсетей качественным контентом, системное администрирование, создание имиджа компании, пиар, рекрутинг и т.д.

Где искать?

Очевидно, что фрилансеры обитают на одноименных биржах. Высококвалифицированного специалиста там сложно найти, зато остальные представлены в широком ассортименте.

Там оставляют контакты исполнители, желающие работать удаленно и без оформления. У каждого исполнителя есть портфолио и рейтинг, который ему присваивает биржа за качественно выполненные услуги. Основываясь на этом, можно сделать пробный заказ и по его результатам принимать решение — сотрудничать с кандидатом дальше или продолжить поиски.

Зачастую биржи берут немалую комиссию с фрилансеров за получение заказов и оплаты, поэтому многие из них стремятся выйти на индивидуальное сотрудничество.

Но в этом случае заказчику нужно как-то себя обезопасить и получить документы для того, чтобы затраты на услуги фриланса принять официально в расходах.

Чтобы упростить бухгалтерии учет расчетов с фрилансерами, целесообразнее их пригласить на портал EasyStaff. Кстати, для исполнителей регистрация и сервис являются абсолютно бесплатными, а оплату они получают намного быстрее, чем через обычную биржу, поэтому такой вариант их наверняка устроит.

Если вы решили воспользоваться общеизвестными порталами по поиску сотрудников и работы, то здесь оценить знания фрилансера поможет предварительное тестирование и последующее видео-собеседование.

Застраховать себя от нерадивого сотрудника поможет постоплата по итогам выполненной работы. Но в этом случае сам исполнитель оказывается в уязвимом положении. Вариант, который устроит обе стороны — портал EasyStaff:

Заказчик заключает договор с сервисом и вносит средства на счет, оплата будет произведена только тогда когда будет принят готовый заказ;

Исполнитель соглашается с публичной офертой, регистрируется, выполняет задачу и отправляет ее результат заказчику. Как только заказчик принял итоговую работу, исполнитель в кратчайший срок получает свою оплату.

В итоге интересы всех участников защищены. Заказчик получит выполненную работу точно в срок, а фрилансер не останется без заработка.

Отыскать профессионала можно также на специализированных форумах и в сообществах. Придется проявить терпение и упорство, гуглопоиск не выдаст вам по запросу готовый список. Загляните на Youtube или в Дзен. Мастера прекрасно разбираются в своем деле и с удовольствием рассказывают об этом аудитории.

Выбор исполнителя

И вот вы на финишной прямой. Если вы располагаете временем, то отобранным фрилансерам можно предложить пройти предварительное тестирование или сделать пробное задание. Кроме этого обязательно нужно вступить в переписку, чтобы понять заинтересованность кандидата в работе. Также для протяженных и сложных проектов необходимо провести переговоры, так сказать «с глазу на глаз» при помощи видеосвязи.

Немаловажно заранее договориться с исполнителем о способе получения задания и оплаты. Фрилансер может находиться за рубежом и обычный перевод на карту его не устроит. Для тех, кто использует сервис EasyStaff, это ограничение не является препятствием. Заказчику достаточно выбрать валюту для оплаты (счет при этом пополняется в рублях), а исполнитель в свою очередь получает выплату одним из десятка удобных способов. Подробнее об этом мы уже рассказывали здесь

Для контроля за работой фрилансера нужно разумно устанавливать сроки и дедлайн, своевременно отвечать на возникающие сопутствующие вопросы. Это также можно сделать при помощи платформы EasyStaff.

Напутствие

Не стройте слишком наивные и завышенные ожидания. Подходящего человека сложно найти с первой попытки. Начинайте сотрудничество с фрилансерами с мелких заданий, чтобы ближе узнать исполнителя. Обратите внимание, как он общается, соблюдает сроки, реагирует на замечания и критику.

Старайтесь строить доверительные отношения, так сотрудничество станет долгим и взаимовыгодным.

Сторонитесь фрилансеров, которые: