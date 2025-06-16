11 важных вопросов о КЭДО: как соблюдать закон и избежать штрафов

Какие законы регулируют КЭДО

КЭДО — это система работы с кадровыми документами в электронном виде с помощью специализированных программ. Чтобы такой документооборот был легальным, работодатель должен руководствоваться тремя основными законами: Трудовой кодекс — определяет перечень электронных кадровых документов и права сотрудников.

ФЗ № 63-ФЗ «Об электронной подписи» — регулирует виды и применение ЭП.

ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных» — устанавливает правила обработки и хранения личных данных работников. При переходе на КЭДО у компаний возникает множество вопросов. Разберем самые частые из них.

1. Можно ли получить согласие на КЭДО в электронном виде?

Нет. Согласно ч. 5 ст. 22.2 ТК, согласие сотрудника на электронный документооборот должно быть оформлено на бумаге. Это обязательное условие для легального внедрения системы.

2. Кому не нужно получать согласие на КЭДО?

По ст. 22.2 ТК, работники, трудоустроенные с 1 января 2022 года, автоматически подключаются к КЭДО. Для тех, кто начал работать раньше, согласие обязательно.

3. Нужно ли согласие дистанционных сотрудников?

Да. Ст. 312.1 ТК распространяет трудовые нормы и на удаленных работников, поэтому их письменное согласие на КЭДО также необходимо.

4. Может ли сотрудник отказаться от КЭДО и вернуться к бумажным документам?

Нет. Минтруд в письме от 12.09.2022 № 14-4/В-823 разъяснил, что отозвать согласие на электронный документооборот нельзя.

5. Можно ли оформить согласие на обработку персданных в электронном виде?

Да. Согласно ч. 4 ст. 9 ФЗ № 152-ФЗ, такое согласие может быть как бумажным, так и электронным. Важно: отзыв согласия не обязывает работодателя удалять данные — их можно хранить в архивных целях (письма Минтруда № 14-6/ООГ-728 и Роскомнадзора № 08-12663).

6. Сколько хранить персональные данные после увольнения?

По ст. 22.1 ФЗ № 125-ФЗ: 75 лет — если документы оформлены до 1 января 2003 года,

50 лет — если после этой даты. Удалять данные раньше срока нельзя — это нарушение архивного законодательства.

7. Нужно ли соглашение при использовании УНЭП?

Да. Документы, подписанные усиленной неквалифицированной подписью (УНЭП), приравниваются к бумажным только при наличии соглашения между работником и работодателем (п. 3 ч. 4 ст. 22.3 ТК).

Да. Согласно ч. 3 ст. 22.2 ТК, в локальном акте должен быть четкий перечень электронных кадровых документов.

9. Можно ли ознакомить сотрудника с документом без его подписи?

Нет. ТК требует подтверждения ознакомления — либо ручной, либо электронной подписью.

10. Можно ли подписывать авансовые отчеты электронной подписью?

11. Можно ли выдавать электронную 2-НДФЛ?