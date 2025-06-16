11 важных вопросов о КЭДО: как соблюдать закон и избежать штрафов

Какие законы регулируют КЭДО
КЭДО — это система работы с кадровыми документами в электронном виде с помощью специализированных программ. Чтобы такой документооборот был легальным, работодатель должен руководствоваться тремя основными законами:
Трудовой кодекс — определяет перечень электронных кадровых документов и права сотрудников.
ФЗ № 63-ФЗ «Об электронной подписи» — регулирует виды и применение ЭП.
ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных» — устанавливает правила обработки и хранения личных данных работников.
При переходе на КЭДО у компаний возникает множество вопросов. Разберем самые частые из них.
1. Можно ли получить согласие на КЭДО в электронном виде?
Нет. Согласно ч. 5 ст. 22.2 ТК, согласие сотрудника на электронный документооборот должно быть оформлено на бумаге. Это обязательное условие для легального внедрения системы.
2. Кому не нужно получать согласие на КЭДО?
По ст. 22.2 ТК, работники, трудоустроенные с 1 января 2022 года, автоматически подключаются к КЭДО. Для тех, кто начал работать раньше, согласие обязательно.
3. Нужно ли согласие дистанционных сотрудников?
Да. Ст. 312.1 ТК распространяет трудовые нормы и на удаленных работников, поэтому их письменное согласие на КЭДО также необходимо.
4. Может ли сотрудник отказаться от КЭДО и вернуться к бумажным документам?
Нет. Минтруд в письме от 12.09.2022 № 14-4/В-823 разъяснил, что отозвать согласие на электронный документооборот нельзя.
5. Можно ли оформить согласие на обработку персданных в электронном виде?
Да. Согласно ч. 4 ст. 9 ФЗ № 152-ФЗ, такое согласие может быть как бумажным, так и электронным.
Важно: отзыв согласия не обязывает работодателя удалять данные — их можно хранить в архивных целях (письма Минтруда № 14-6/ООГ-728 и Роскомнадзора № 08-12663).
6. Сколько хранить персональные данные после увольнения?
75 лет — если документы оформлены до 1 января 2003 года,
50 лет — если после этой даты.
Удалять данные раньше срока нельзя — это нарушение архивного законодательства.
7. Нужно ли соглашение при использовании УНЭП?
Да. Документы, подписанные усиленной неквалифицированной подписью (УНЭП), приравниваются к бумажным только при наличии соглашения между работником и работодателем (п. 3 ч. 4 ст. 22.3 ТК).
8. Обязан ли работодатель указывать список документов в регламенте КЭДО?
Да. Согласно ч. 3 ст. 22.2 ТК, в локальном акте должен быть четкий перечень электронных кадровых документов.
9. Можно ли ознакомить сотрудника с документом без его подписи?
Нет. ТК требует подтверждения ознакомления — либо ручной, либо электронной подписью.
10. Можно ли подписывать авансовые отчеты электронной подписью?
Да. ФЗ № 402-ФЗ (п. 5 ст. 9) разрешает использовать ЭП для первичных документов, включая авансовые отчеты (письма Минфина № 03-03-06/1/94297 и № 03-03-06/2/48232).
Важно: для ПЭП и УНЭП требуется дополнительное соглашение с работником.
11. Можно ли выдавать электронную 2-НДФЛ?
Да. Налоговый кодекс не запрещает оформлять справку в электронном виде с ЭП, в том числе УКЭП (письмо ФНС № БС-4-1/18719@).
Что ждет КЭДО в 2025–2026 годах
КЭДО становится не просто заменой бумаги, а частью цифровой HR-стратегии.
Компании, внедряющие КЭДО сегодня, фактически готовятся к новому этапу развития — управлению жизненным циклом сотрудника через интеллектуальные системы. В ближайшие годы нас ждут три ключевых изменения:
1. Сквозная автоматизация: от найма до увольнения
Уже в 2025–2026 годах бизнес перейдет к полностью цифровому HR-циклу, где каждый этап — от подачи заявки на вакансию до оформления увольнения — будет реализован в единой системе.
Что это даст?
Скорость — сокращение сроков оформления документов в 3–5 раз.
Прозрачность — все этапы фиксируются в системе, включая подписание документов и уведомления.
Удобство для сотрудников — удаленное трудоустройство через единый цифровой портал.
Пример: с помощью EmplDocs «Портал кандидата» соискатель может:
подать резюме;
загрузить документы;
подписать трудовой договор и локальные акты — без визита в офис.
А HR-специалист получает готовый пакет документов за несколько минут вместо дней ручной обработки.
2. ИИ-ассистенты в КЭДО: от автоматизации рутины к прогнозированию
Следующий этап — повсеместное внедрение искусственного интеллекта в кадровые процессы. Вместо заполнения форм сотрудники смогут просто общаться с ИИ-помощником, а система сама предложит оптимальные решения.
Как это будет работать?
Запрос сотрудника в свободной форме. Сотрудник пишет: «Хочу взять отпуск с 10 июля», а далее: ИИ проверяет остаток дней, учитывает график отпусков и пересечения, формирует заявление и отправляет заявку на согласование.
Автоматизация рутины:
расчет больничных и отпусков,
напоминания о необходимости продлить документы,
формирование отчетности.
EmplDocs уже внедряет ИИ-агентов для:
автоматического оформления отпусков;
ответов на частые вопросы сотрудников.
В ближайших планах — различные ИИ-помощники в кадровых вопросах.
3. КЭДО и HR-аналитика: единая платформа для управления персоналом
Современные системы КЭДО перестают быть просто «электронными архивами» — они превращаются в цифровую HCM.
Что изменится?
1. Интеграция КЭДО с HR-функциями. КЭДО будет частью единой платформы, объединяющей:
кадровый документооборот;
аналитику;
контроль адаптации;
найм и обучение;
прогнозирование и управление талантами.
2. Прогнозирование кадровых рисков. Анализ данных через BI-модуль поможет:
выявлять сотрудников с риском увольнения;
оптимизировать нагрузку в командах;
планировать обучение;
видеть ключевые метрики процессов (найм, текучесть, скорость оформления и т.п.).
Если ваша цель — не просто оцифровка документов, а создание целостной, безопасной и эффективной системы кадрового учета, EmplDocs для вас.
В чем удобство КЭДО EmplDocs
Бесшовная работа в 1С без интеграций. EmplDocs разработан на платформе 1С. Это значит, что он подключается напрямую в 1С:ЗУП и 1С:ERP, без дополнительных интеграций, коннекторов или обменов. Все данные хранятся и обрабатываются в едином контуре компании локально — никаких разрывов данных. Это снижает риски, повышает надежность в кадровых процессах.
Настраиваемое согласование под любые бизнес-сценарии. В EmplDocs гибко настраиваются маршруты согласования, роли, дедлайны, ветвления по филиалам и условиям. До 80% сценариев можно адаптировать под конкретные процессы компании. Все реализуется стандартными средствами 1С — без привлечения внешних разработчиков и изучения новых инструментов.
Полноценный Личный кабинет с ИИ-помощниками. Сотрудник получает доступ ко всем кадровым сервисам в одном окне: отпуска, командировки, справки, ДМС, расчетные листы, заявления. А встроенный ИИ-агент работает 24/7 — подсказывает, оформляет заявления на отпуск, отвечает на вопросы сотрудника. Это не просто чат-бот, а цифровой помощник, который разгружает сотрудников и ускоряет обработку обращений.
Встроено в единую HR-систему.EmplDocs — это не отдельное «окно» для КЭДО, а полноценный элемент в HCM-системы. Он легко встраивается в корпоративный портал и может масштабироваться до решения полного цикла управления персоналом, подключая модули: цели, таланты, кадровый резерв, опросы, обратная связь, BI-аналитика.
Безопасность по умолчанию: on-premise и ФСТЭК. EmplDocs построен на on-premise-архитектуре, то есть установка локально на сервера компании, что полностью соответствует требованиям ФСТЭК. Все данные остаются внутри вашей 1С и под полным контролем IT-службы. Это делает платформу подходящей для компаний с повышенными требованиями к безопасности, включая госструктуры и финансовую инфраструктуру.
Больше материала и полезного в нашем Телеграм @подпишите_здесь.
Как выбрать систему автоматизации кадровых процессов?
Забирайте бесплатный чек-лист от экспертов!
Заполните форму, вышлем материалы вам на e-mail:
Реклама: ООО «Эмплдокс», ИНН: 9721242901, erid: 2W5zFJkYF9J
Начать дискуссию