Персональные данные сотрудников в 2025 году: что делать кадрам, если данные «утекли»

Несоблюдение установленного регламента грозит компаниям существенными финансовыми санкциями, размер которых может достигать 15 миллионов рублей, а в отдельных случаях — и привлечением к ответственности по Уголовному кодексу.
Нормативная база обработки личных сведений в РФ: нововведения 2025 года
Для начала обозначим ключевые нормативно-правовые акты, регламентирующие принципы сбора и защиты персональных данных. К ним относятся:
Закон №152-ФЗ «О персональных данных» (от 2006 года).
Положения Уголовного кодекса (в частности, ст. 137).
Нормы Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).
Постановление Правительства № 1119 (от 2012 года).
Начиная с 2025 года в России действует ряд поправок и новых регламентов, касающихся обработки персональных данных, основной целью которых является усиление их безопасности:
1. С 1 марта 2025 года все компании, которые обрабатывают персональные данные, были обязаны зарегистрироваться в едином реестре, управляемом Роскомнадзором. Это требование закреплено статьей 22.1 закона №152-ФЗ (в редакции от 24.06.2025). Параллельно введены новые стандарты для оформления электронного согласия на обработку информации с обязательным применением усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП), а также специальные правила обработки сведений о несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет (согласно статье 14.1 закона №152-ФЗ).
2. С 30 мая 2025 года действует закон № 420-ФЗ от 30 ноября 2024 года, ужесточающий санкции за нарушения в сфере обработки персональных данных. Размер штрафов для должностных лиц теперь составляет от 1 до 1,3 млн рублей, а для организаций и индивидуальных предпринимателей — от 10 до 15 млн рублей. За разглашение биометрических данных предусмотрена повышенная ответственность:
для ответственных сотрудников: 1,3–1,5 млн рублей;
для юридических лиц: 15–20 млн рублей.
3. С 1 сентября 2025 года вступили в силу новые нормы, касающиеся получения согласия на обработку персональных данных работников и их передачу сторонним организациям. Изменения были внесены в закон «О персональных данных»: теперь согласие должно быть оформлено самостоятельным документом и не может быть включено в состав других кадровых форм. Законодатель требует, чтобы такое согласие было добровольным, конкретным и оформленным в письменной форме или в электронном виде с применением УКЭП.
4. При передаче данных внешним организациям — облачным сервисам, банковским учреждениям, страховым компаниям или службам такси — необходимо получать отдельное согласие и разрешение. В нем должны быть указаны цели передачи, перечень получателей и срок действия данного разрешения.
5. Работодатели обязаны информировать Роскомнадзор о начале обработки персональных данных сотрудников, а также обо всех последующих изменениях в процессе их использования (ч. 1 ст. 22 ФЗ №152). Эти меры направлены на повышение прозрачности процедур обработки информации и усиление контролирующей функции регулятора.
В целом, нововведения требуют от компаний разработки четких внутренних процедур и подготовки соответствующей документации для обеспечения легальной работы с персональными данными в кадровой практике. Нарушение установленных правил может повлечь за собой существенные финансовые санкции и иные меры воздействия, которые будут рассмотрены далее.
Согласие на обработку персональных данных работника в 2025 году
С 1 сентября 2025 года в закон №152-ФЗ «О персональных данных» внесены существенные коррективы, согласно которым согласие на обработку необходимо оформлять самостоятельным документом. Его включение в текст трудового договора или каких-либо пользовательских соглашений более не допускается (Гарант, 2025). Данная мера нацелена на обеспечение максимальной прозрачности и осознанности волеизъявления гражданина, предотвращая скрытые или автоматизированные формы получения разрешения.
В документе о согласии в обязательном порядке фиксируются:
Четко сформулированные цели использования информации.
Исчерпывающий перечень обрабатываемых сведений.
Полные фамилия, имя, отчество и адрес места жительства работника.
Наименование и адрес оператора, осуществляющего обработку.
Период, в течение которого согласие действует.
Процедура отзыва разрешения.
Личная подпись субъекта данных.
Получение такого согласия становится обязательным в следующих ситуациях:
При оформлении на работу после 1 сентября 2025 года, а также при истребовании дополнительных сведений, не обусловленных трудовой функцией (например, о состоянии здоровья или религиозных убеждениях).
В случае предполагаемой передачи информации контрагентам — банковским учреждениям, страховым организациям, транспортным сервисам и иным подрядчикам.
Для размещения личных данных на внутренних корпоративных порталах или в средствах массовой информации.
При обработке биометрических сведений, таких как отпечатки пальцев или цифровые изображения, используемые для систем контроля доступа.
Документ может быть составлен как в традиционной бумажной форме, так и в электронном виде с применением усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП). Ключевыми правами сотрудника являются возможность отозвать свое согласие в любой момент, а также ограничение срока его действия периодом существования трудовых отношений.
Вне зависимости от наличия подписанного согласия, на работодателе лежит обязанность по обеспечению конфиденциальности всей получаемой информации и ее использованию строго в заявленных целях. Нарушение этого принципа влечет административную ответственность по ст. 13.11 КоАП.
Штрафы за утечку персональных данных и отсутствие отдельного согласия на обработку данных сотрудников
1. Штрафы за утечку персональных данных
Тип лица
Размер штрафа (руб.)
Комментарий
Юридические лица
1 000 000 — 20 000 000 (максимум — до 15–20 млн)
Значительные утечки — штрафы достигают 15 млн ₽, возможны и более высокие суммы (вплоть до 20 млн ₽ с возможным дополнительным взысканием до 3% от оборота).
Должностные лица
От 50 000 до 800 000
За утечку персональных данных и нарушение безопасности. Суммы варьируются в зависимости от тяжести нарушения
Физические лица
От 10 000 до 300 000
В зависимости от характера нарушения
2. Штрафы за отсутствие отдельного согласия на обработку персональных данных сотрудников
Тип лица
Размер штрафа (руб.)
Комментарий
Юридические лица
100 000 — 400 000
Нет отдельного согласия на обработку перс данных, ст. 13.11 и 18 ФЗ № 152-ФЗ.
Должностные лица
От 10 000 до 100 000
За непринятие мер по получению согласия, нарушение порядка учета согласий
Физические лица
От 5000 до 50 000
За некорректное раскрытие информации или отсутствие согласия
3. Дополнительные штрафы и санкции за нарушения при обработке персональных данных
Нарушение
Юридические лица (руб.)
Должностные лица (руб.)
Физические лица (руб.)
Примечание
Несоблюдение порядка уведомления Роскомнадзора о начале обработки персональных данных
От 50 000 до 200 000
От 5000 до 30 000
–
Введено с 30 мая 2025 г.
Нарушение
От 200 000 до 1 000 000
От 20 000 до 100 000
–
Включает недостоверную
Обработка
300 000 — 500 000
От 30 000 до 150 000
–
Порядок действий при выявлении компрометации (утечек) персональных данных
Обнаружение факта утечки конфиденциальной информации сотрудников создает для работодателя серьезные риски, включая финансовые санкции, репутационные потери и потенциальные судебные разбирательства. В соответствии с законом №152-ФЗ, организация обязана обеспечить защиту персональных данных и немедленно принять меры по устранению последствий инцидента.
Поэтапный план реагирования на инцидент по утечке персональных данных
1. Блокирование дальнейшей утечки. Обязательный первый шаг, соответствующий статье 21 ФЗ № 152-ФЗ.
Немедленно ограничьте доступ к информационной системе, в которой произошел инцидент.
Проведите анализ причин компрометации данных: кибератака, человеческий фактор или утрата материальных носителей.
Сформируйте комиссию для проведения внутреннего расследования.
2. Документирование обстоятельств инцидента — ключевой шаг для доказательной базы.
Составьте подробный акт о произошедшем.
Сохраните все возможные доказательства: скриншоты, системные логи, переписку.
Определите категории и объем скомпрометированной информации (паспортные данные, ИНН, контактные сведения).
3. Уведомление контролирующих органов.
Направьте официальное уведомление в Роскомнадзор в течение 72 часов с момента обнаружения инцидента
При затрагивании сведений, относящихся к государственной тайне или критической инфраструктуре, немедленно информируйте ФСБ.
4. Информирование пострадавших лиц, необходимо по ФЗ-152, что снижает штрафные риски для работодателя.
Уведомите сотрудников, чьи данные были скомпрометированы.
Предоставьте рекомендации по мерам защиты: смена учетных данных, мониторинг финансовых операций.
Обеспечьте обратную связь для пострадавших лиц и держите в курсе расследования.
5. Усиление мер защиты.
Внедрите дополнительные протоколы безопасности: двухфакторную аутентификацию, шифрование данных.
Проведите внеочередное обучение персонала правилам работы с конфиденциальной информацией.
6. Предоставление отчетности. Обязательный шаг, который снижает вероятность штрафов
В течение 30 дней направьте в Роскомнадзор результаты внутреннего расследования и перечень реализованных корректирующих мер.
Таким образом, предложенный алгоритм соответствует действующим нормам российского законодательства о защите персональных данных и указан в профессиональных методических рекомендациях. Соблюдение данного алгоритма позволяет минимизировать последствия инцидента и соответствует законодательным требованиям, снижая вероятность привлечения к административной и уголовной ответственности.
Важно: рекомендуется дополнительно проверить локальные внутренние процедуры и обновить регламенты организации, чтобы обеспечить полное соответствие формальным требованиям и срокам в случае утечек.
КЭДО в работе с персональными данными сотрудников
В КЭДО согласие сотрудников на обработку персональных данных оформляется в электронном виде с применением квалифицированной подписи, что полностью соответствует обновленным требованиям ФЗ-152.
В случае локальной установки системы КЭДО – у работодателя отсутствует необходимость получать отдельные согласия на передачу персональных данных третьим сторонам, таким как облачные провайдеры КЭДО.
Компания тем самым дополнительно защищает себя от бумажной волокиты и юридических сложностей — это ускоряет процессы КДП, поскольку вся информация хранится и обрабатывается исключительно в локальной инфраструктуре компании. Такой подход минимизирует вероятность утечек и позволяет контролировать доступ к сведениям без вовлечения внешних сторон.
Все готово для быстрого старта
Пакет необходимых ЛНА, преднастроенные заявки и маршруты согласований — мы подготовили все, чтобы вы могли сразу приступить к работе
Цифровые кадровые процессы в единой экосистеме 1С
EmplDocs — это платформа, разработанная на технологической платформе 1С и с учетом особенностей инфраструктуры предприятий российских компаний. Главным отличием системы КЭДО от других является бесшовная совместимость с 1С:ЗУП и другими компонентами 1С, что делает EmplDocs органичным продолжением всех процессов и верным выбором для организаций, использующих 1С, как основную учетную платформу.
EmplDocs подключается непосредственно из самой 1С, без лишних интеграционных процессов и сложностей. Это отличает ее от большинства других сервисов КЭДО:
Данные передаются и синхронизируются в едином информационном пространстве 1С и сервиса КЭДО без излишнего дублирования и необходимости ручной сверки.
Вся система наследует встроенную логику безопасности 1С и при этом дополнительно расширяет ее для полного соответствия современным требованиям по защите персональных данных.
EmplDocs может эксплуатироваться в защищенных и локальных средах, включая 1С:Предприятие 8.3z, что особенно важно для организаций с повышенными требованиями к безопасности, в том числе в госсекторе.
Начать дискуссию