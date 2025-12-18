Как законно уволить дистанционного сотрудника и что недопустимо в КДП

На каких основаниях можно уволить дистанционного работника

Основные причины увольнения дистанционного сотрудника не отличаются от традиционных: это общие основания, предусмотренные Трудовым кодексом — по инициативе работника, по соглашению сторон или по инициативе работодателя (например, дисциплинарные основания). Однако есть особенности, связанные с форматом работы.

Прогул

Если удаленный сотрудник по графику должен время от времени присутствовать в офисе или другом согласованном месте (например, на совещаниях или согласованных встречах), его отсутствие без уважительной причины можно квалифицировать как прогул. Главное — убедиться документально, что именно такие обязательства были предусмотрены в договоре или локальных актах компании.

Важно: в отношении дистанционной работы отсутствует прямой визуальный контроль, поэтому доказательства должны быть оформлены надежно — например, фиксировать приглашение на встречу и подтверждение получения, факты неприбытия и причины отсутствия. Без такого подтверждения попытки уволить за прогул часто не проходят проверку в суде.