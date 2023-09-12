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Отчетность

Сентябрь-2023: какую отчетность сдавать

Сентябрь приносит не только первую прохладу, но и массу важной бухгалтерской отчетности. Мы подготовили для вас наглядную памятку — пользуйтесь с удовольствием.
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Сентябрь-2023: какую отчетность сдавать
Иллюстрация: СберКорус

15 сентября: взносы «на травматизм»

Не позднее этой даты все организации и индивидуальные предприниматели, выплачивающие доход работникам, должны перечислить страховые взносы «на травматизм» за август.

20 сентября: отчеты и платежи для плательщиков НДС 

  • Плательщики НДС, чья сумма выручки от реализации без учета НДС составила до 2 000 000 руб. за июнь, июль и август, заявляют в ИФНС об использовании начиная с сентября права на освобождение от НДC (п. 1 ст. 145 НК).

  • Если компания уже использовала это право с сентября прошлого года по август нынешнего, она должна подать уведомление о его продлении еще на год, либо об отказе от него. 

  • Импортеры товаров из государств-членов ЕАЭС должны подать декларацию в электронном виде по косвенным налогам за август, а также уплатить НДС и акцизы (кроме акцизов по маркированным товарам) — и тоже за август.

  • Занятые в игорном бизнесе должны подать соответствующую декларацию за август — либо очно в налоговую, либо через представителя, либо по почте с описью вложения, либо в электронной форме. Важно отразить изменения количества объектов налогообложения за истекший период.

25 сентября: день основных отчетов 

К этому числу бизнесу необходимо сдать уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов. 

Также в этот день — крайний срок сдачи для: 

Если выплат в пользу физлиц не было, в строке 070 поставьте прочерк. Если вознаграждения получили 10 человек и более, персональные данные подаются через интернет.

  • информации о трудовой деятельности на сотрудников, по которым в августе были кадровые перемены (в составе ЕФС-1);

  • декларацию по налогу на добычу полезных ископаемых за август. Если среднесписочная численность персонала за предыдущий год была не больше 100 человек, вы можете выбрать, в какой форме подавать декларацию, а если этот показатель больше, то сдача будет только электронной.

  • декларации по налогу на прибыль за январь-август (касается компаний с ежемесячными авансовыми платежами по фактической прибыли);

  • декларации в связи с прекращением деятельности на УСН или на ЕСХН в августе (для компаний, принявших такие решения).

28 сентября: налоги и взносы в бюджет 

Обведите красным эту дату в календаре: этот день требует важных действий, касающихся следующих моментов:

НДФЛ и страховые взносы 

Все организации и индивидуальные предприниматели, выплачивающие доходы работникам, должны перечислить в бюджет НДФЛ за период с 23 августа по 22 сентября, а также страховые взносы за август.

НДС 

Компании, платящие НДС или выступающие в роли налоговых агентов, а также участники товарищества (простого либо инвестиционного), концессий и пр. должны уплатить 1/3 НДС за II квартал текущего года. 

УСН и ЕСХН 

  • Организации и индивидуальные предприниматели, которые приняли решение добровольно прекратить работу на УСН в августе, должны уплатить единый налог. 

  • Если фирма или ИП отказалась от ЕСХН, нужно уплатить налог в связи с прекращением деятельности в качестве сельхозпроизводителя.

Налог на прибыль 

  • Компаниям, чьи отчетные периоды по налогу на прибыль — это I квартал, 6 и 9 месяцев, должны уплатить третий ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль в III квартале текущего года.

  • Вновь созданные организации уплачивают ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль, если в августе их выручка превысила 5 млн. рублей.

  • Компании, уплачивающие ежемесячные авансовые платежи по фактической прибыли, вносят авансовый платеж за август

НПД 

Самозанятым в этот день важно уплатить налог на профессиональный доход.

Полезный совет

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