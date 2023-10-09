Отчетность и налоги в октябре 2023 года: напоминаем, что нужно сдать и оплатить

Октябрь — первый месяц четвёртого квартала. А это значит, что бизнесу сдавать много отчётности за 9 месяцев и производить оплаты за третий квартал. Обо всём по порядку — в нашей статье.

С 1 по 16 октября

15 число месяца — последний срок для уплаты страховых взносов на травматизм. Но в октябре этот день выпадает на воскресенье, поэтому уплатить страховые взносы за сентябрь нужно до 16 октября.

С 1 по 20 октября

Компаниям и ИП на ОСНО нужно сдать единую упрощенную налоговую декларацию за 9 месяцев 2023 года, если не вели деятельность.

С 1 по 25 октября

До 25 числа нужно сдать:

С 1 по 30 октября

Последний день уплаты налогов — 28 число месяца. Но в октябре это суббота, поэтому переносится на 30 октября.

Не позднее 30 числа надо уплатить:

Аванс по налогу на прибыль за октябрь (тем, кто на ОСНО и уплачивает ежемесячные авансовые платежи с доплатой по результатам года).

Страховые взносы (СФР и ФОМС) за сентябрь.

Налог на прибыль за сентябрь (бизнесу на ОСНО, если налог платят ежемесячно по фактической прибыли).

Первую часть НДС за 3 квартал.

Авансовый платеж по НДФЛ с доходов ИП за 9 месяцев.

Налог на прибыль за 3 квартал (бизнесу на ОСНО, если налог платят ежеквартально).

Налог на прибыль за октябрь и доплату за 2 квартал (бизнесу на ОСНО, если платят ежемесячные авансовые платежи с доплатой по результатам квартала).

Аванс по УСН за 9 месяцев.

НДФЛ, удержанный с 23 сентября по 22 октября.

Аванс по налогу на имущество организаций за 3 квартал.

Аванс по транспортному налогу за 3 квартал.

Аванс по земельному налогу за 3 квартал.

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