Отчетность и налоги в октябре 2023 года: напоминаем, что нужно сдать и оплатить

С 1 по 16 октября
15 число месяца — последний срок для уплаты страховых взносов на травматизм. Но в октябре этот день выпадает на воскресенье, поэтому уплатить страховые взносы за сентябрь нужно до 16 октября.
С 1 по 20 октября
Компаниям и ИП на ОСНО нужно сдать единую упрощенную налоговую декларацию за 9 месяцев 2023 года, если не вели деятельность.
С 1 по 25 октября
До 25 числа нужно сдать:
Декларацию по НДС за 3 квартал.
ЕФС-1 за сентябрь с актуальными сведениями о трудовой деятельности, о договорах ГПХ, взносах на накопительную часть пенсии и на травматизм за 9 месяцев.
Персонифицированные сведения о застрахованных физлицах за сентябрь.
Уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей и страховых взносов.
Декларацию по налогу на прибыль за январь-сентябрь (для бизнеса на ОСНО, если отчетность сдают ежемесячно).
Декларацию по налогу на прибыль за 9 месяцев 2023 года (для бизнеса на ОСНО, если отчётность сдают ежеквартально).
Расчет 6-НДФЛ за 9 месяцев.
Расчет по страховым взносам за 9 месяцев.
С 1 по 30 октября
Последний день уплаты налогов — 28 число месяца. Но в октябре это суббота, поэтому переносится на 30 октября.
Не позднее 30 числа надо уплатить:
Аванс по налогу на прибыль за октябрь (тем, кто на ОСНО и уплачивает ежемесячные авансовые платежи с доплатой по результатам года).
Страховые взносы (СФР и ФОМС) за сентябрь.
Налог на прибыль за сентябрь (бизнесу на ОСНО, если налог платят ежемесячно по фактической прибыли).
Первую часть НДС за 3 квартал.
Авансовый платеж по НДФЛ с доходов ИП за 9 месяцев.
Налог на прибыль за 3 квартал (бизнесу на ОСНО, если налог платят ежеквартально).
Налог на прибыль за октябрь и доплату за 2 квартал (бизнесу на ОСНО, если платят ежемесячные авансовые платежи с доплатой по результатам квартала).
Аванс по УСН за 9 месяцев.
НДФЛ, удержанный с 23 сентября по 22 октября.
Аванс по налогу на имущество организаций за 3 квартал.
Аванс по транспортному налогу за 3 квартал.
Аванс по земельному налогу за 3 квартал.
Сдавайте отчетность и уплачивайте налоги в срок, чтобы не получать штрафы. Переходите на электронную отчетность, чтобы экономить время и максимально удобно взаимодействовать с госорганами. Отчетность от СберКорус поможет отправлять отчетность быстро и контролировать сроки сдачи — подключите сервис бесплатно при открытии РКО в СберБанке.
Реклама: ООО «КОРУС КОНСАЛТИНГ СНГ», ИНН: 7801392271, erid: LjN8KYC9h
Комментарии