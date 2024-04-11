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Трудовое право

Как избежать переквалификации договора с самозанятым в трудовой

ФНС пристально следит за бизнесом, который сотрудничает с самозанятыми. У многих заказчиков есть искушение не платить налоги и страховые взносы, экономя собственные средства, при этом вынуждая фрилансеров трудиться как наемные работники — с четким графиком, приездами в офис и строго определенным вознаграждением.
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Как избежать переквалификации договора с самозанятым в трудовой
Иллюстрация: СберКорус

В статье расскажем, как правильно сотрудничать с самозанятыми, в каких случаях есть смысл их привлекать, а когда лучше все же устроить исполнителя в штат. 

Чего нужно избегать в формулировках в договорах с самозанятыми

Чтобы избежать признания договора с самозанятым трудовым, необходимо тщательно прописывать условия и избегать спорных формулировок. Помним, что с фрилансерами мы заключаем договоры ГПХ. 

Какие формулировки недопустимы в договорах с самозанятыми?

1. Не описывать трудовые функций. Например, если вы сотрудничаете с фрилансером-бухгалтером, не нужно в соглашении указывать, что он «обязан вести учет первичных документов» или «денежно измерять объекты бухгалтерского учета и группировать факты хозяйственной жизни».

Упомянутые выше функции — это процесс, который больше свойственен для труда наемного работника.

Для самозанятого нужно указать конкретный результат, которого стороны хотят добиться от сотрудничества.

Для бухгалтера можно использовать следующие формулировки: «Заполнение декларации по УСН за 2024 год» или «Составление отчетности на сотрудников компании Х в течение I полугодия 2024 года». 

2. Не называть самозанятого работником. В противном случае можно будет сразу решить, что договор трудовой. Необходимо использовать формулировки «исполнитель», «подрядчик», «автор» и т.д. 

3. Не предоставлять социальных гарантий. Наличие больничных/декретных, оплачиваемых отпусков — это признаки трудовых контрактов. 

4. Не использовать слова «зарплата» и «премия». Иначе договоры с самозанятыми признают трудовыми. Корректнее использовать фразы «вознаграждение за оказанные услуги» или «оплата выполненных работ». 

5. Не устанавливать график работы. Заказчику важно достичь результата, а не следить за тем, чтобы фрилансер был в офисе с 9 утра до 6 вечера. Однако можно прописать период оказания услуг — например, с 1 по 31 марта 2024 года. 

6. Не устанавливать фиксированное вознаграждение и точные сроки выплат. Самозанятым платят за тот объем работ, который они выполнили, и в сроки, когда они их закончили. Поэтому в один месяц оплата может составлять 10 000 руб., а в другой — 60 000 руб. Или же выплаты могут быть не периодичными. Например, в марте фрилансеру заплатили дважды, а следующая оплата поступила через 3 месяца, потому что не было нужды в его услугах, или потому что исполнитель долго работал над проектом. 

7. Не использовать понятия «выговор» или «увольнение». Если самозанятый нарушает обязательства, то с него можно взыскать неустойку или штрафы. А вместо увольнения корректно использовать понятие «расторжение договора». 

Скачайте наш чек-лист, чтобы обезопасить себя при сотрудничестве с самозанятыми и избавить себя от проблем с налоговой. 

Когда лучше нанимать сотрудника в штат

Лучше оформить трудовой договор, если у вас есть постоянный пул работ, и вам необходимо присутствие специалиста «под рукой». Например, если вы — пекарня, и вам нужно постоянно пополнять прилавки выпечкой.

Конечно, можно сотрудничать с разными пекарями и кондитерами, запрашивая у них «100 буханок белого хлеба» или «50 пирожков с капустой», однако поставщики зачастую работают с разными клиентами. Есть риск, что они физически не будут что-то успевать, ведь самозанятым запрещено нанимать сотрудников. И даже прописанные штрафы и неустойки не спасут положение.

А если вам нужна услуга пекаря на раз, например, помочь накрыть стол на корпоратив, то тогда договор с самозанятым вам подойдет. 

Судебная практика о трудовых отношениях с самозанятыми

Расскажем о нескольких случаях из судебной практики и напомним, о чем нельзя забывать нанимателю.

Случай № 1. Перевозка хлебобулочных изделий

Хлебокомбинат нанял водителя, чтобы развозить хлебобулочные изделия. Поскольку гражданин более не имел заказчиков и стабильно помогал комбинату в развозке его продукции, ФНС сочла, что предприятие скрывает за договором с самозанятым трудовые отношения. В качестве аргументов налоговая служба привела следующие:

  • систематичность оказания одних и тех же услуг;

  • отсутствие в договоре конкретного результата оказания услуг;

  • график работы;

  • фиксированная оплата. 

Арбитражный суд изучил доводы сторон и не признал договор трудовым, поскольку:

  • опрос самозанятого показал, что он не знает, кто его руководитель, поскольку в качестве контрагента он называл только хлебокомбинат;

  • анализ чеков фрилансера показал, что он занимался доставками грузов и сборкой мебели для других заказчиков;

  • в договоре предусмотрено, что самозанятый перевозит хлебобулочные изделия на своем транспорте, лично проводит его техобслуживание, сам закупает горюче-смазочные материалы, ему не положены отпуска и больничные, ему не оформляют путевые листы и не проводят предрейсовые осмотры;

  • оплата самозанятому считалась исходя из километража, а не строго 2 раза в месяц, как зарплата.

В связи с этим суд отказался признавать договор между самозанятым и хлебокомбинатом трудовым. Доводы суда первой инстанции поддержала апелляция, сейчас дело передано в кассационную инстанцию. 

Дело № А66-4125/2023.

Случай № 2. Наем фитнес-тренеров

К фитнес-центру, нанимающему тренеров-самозанятых, суд не был так снисходителен. Организация нанимала спортсменов по договору оказания услуг, хотя конечного результата в их деятельности не было. Фактически тренеры работали в центре, но не получали никаких социальных гарантий.

Опрос сотрудников показал, что они считают себя трудоустроенными в фитнес-центре. 

Суд согласился с доводами ФНС и обязал компенсировать недоимки по НДФЛ, страховые взносы, уплатить пени и штрафы.

Дело № А04-2860/2023.

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