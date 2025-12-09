Бухгалтерский и налоговый учет криптовалюты: полное руководство для бухгалтера 

Мы рассмотрим изменения, внесенные законом № 418-ФЗ, правила отражения операций в бухгалтерском учете, особенности определения налоговой базы по налогу на прибыль и порядок заполнения налоговой отчетности.
Правовое определение цифровой валюты и изменения в налогообложении
Кратко о правовом определении криптовалюты: понятия цифровая валюта и майнинговая деятельность на территории РФ регулируются законом от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — закон № 259-ФЗ).
Определение цифровой валюты
Согласно пунктам 3 и 3.1 закона № 259-ФЗ: цифровой валютой признается совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной системе, которые предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве средства платежа или в качестве инвестиций, и в отношении которых отсутствует лицо, обязанное перед каждым обладателем таких электронных данных.
Налоговый статус с 01.01.2025
С 01.01.2025 цифровая валюта признается имуществом, подлежащим налогообложению.
Законом от 29.11.2024 № 418-ФЗ (далее — закон №418-ФЗ) внесены изменения в НК, согласно которым с 01.01.2025 операции, связанные с куплей-продажей цифровой валюты, облагаются налогом на прибыль организаций.
НК дополнен статьей 282.3 «Особенности определения налоговой базы по операциям с цифровой валютой», действующей с 01.01.2025.
Бухгалтерский учет операций с цифровой валютой
Для признания цифровой валюты и операций с ней в бухгалтерском учете можно руководствоваться общими правилами, закрепленными в Положении по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008).
Признание и оценка
Согласно п. 6 ПБУ 1/2008, отражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете должно базироваться на экономическом содержании.
С учетом положений МСФО (IAS) 2 «Запасы» и при соблюдении условий ФСБУ 5/2019, цифровая валюта, предназначенная для продажи в ходе обычной коммерческой деятельности организации, может быть признана в составе запасов.
Выбранный порядок учета криптовалюты нужно закрепить в учетной политике (пп. (а) п. 6 МСФО (IAS) 2, п.п. 4, 7.1 ПБУ 1/2008).
Рекомендации по счетам и проводкам
Для удобства учета предлагается:
Создать отдельный субсчет к счету 41 «Товары» — «Цифровая валюта».
Создать отдельную номенклатурную группу для обособленного учета по выручке от продажи цифровой валюты, например, «Выручка от продажи цифровой валюты (без НДС)».
Хозяйственная операция
Дебет
Кредит
Примечание
Приобретение цифровой валюты
41 «Цифровая валюта»
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
Единица измерения — «ед.», код по ОКЕИ - 642
Отражение выручки от продажи
62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
90.01 «Выручка» (номенклатурная группа)
Доход определяется исходя из фактической цены реализации
Списание стоимости выбывшей валюты
90.02 «Себестоимость продаж»
41 «Цифровая валюта»
Методом ФИФО или по стоимости единицы
Порядок налогового учета цифровой валюты с 01.01.2025 (ОСН)
Налоговая база при продаже (безвозмездной передаче) цифровой валюты рассчитывается в соответствии со статьей 282.3 НК.
Определение дохода (п. 3, 4 ст. 282.3 НК)
Доход от реализации (продажа): фактическая цена реализации, но не ниже рыночной котировки такой цифровой валюты, уменьшенной на 20%.
При безвозмездной передаче: в качестве дохода учитывается ее рыночная котировка на дату передачи.
Определение расхода (п. 4 ст. 282.3 НК)
Для целей налогообложения реализации криптовалюты необходимо закрепить в учетной политике метод списания на расходы стоимости криптовалюты:
1. По стоимости первой по времени приобретения (ФИФО).
2. По стоимости единицы.
Стоимость приобретенной валюты: цена ее приобретения, но не выше рыночной котировки цифровой валюты, увеличенной на 20%.
Затраты на реализацию: учитываются документально подтвержденные расходы, связанные с продажей (безвозмездной передачей) цифровой валюты.
Учет убытков
На убытки от операций с цифровой валютой прошлых налоговых периодов можно уменьшить налоговую базу текущего периода по операциям с криптовалютой, рассчитанную отдельно. При этом действуют общие ограничения на учет убытков (п. 7 ст. 282.3 НК).
Налоговая декларация и НДС
Налог на прибыль организаций
При купле-продаже цифровой валюты декларацию по налогу на прибыль заполняйте с учетом следующих особенностей (письмо ФНС № СД-4-3/14625@ от 25.12.2024):
Доходы от продажи (включая доходы при безвозмездной передаче) — строка 014 приложения № 1 к листу 02.
Расходы (стоимость криптовалюты, а также затраты на ее реализацию) — строка 060 приложения № 2 к листу 02.
Декларация по НДС
Операции с криптовалютой (купле-продаже) не облагаются НДС (пп. 28 п. 2 ст. 146 НК).
Организация обязана вести раздельный учет по НДС.
Заполняется Раздел 7 декларации по коду:
1010840 — Операции по реализации цифровой валюты (п. 2 пп. 28 ст. 146 НК).
Ограничения для спецрежимов
Относительно особенностей учета операций по осуществлению купли–продажи цифровой валюты и ее реализации АО «Интелион Дата» сообщает следующее:
1. УСН (Упрощенная система налогообложения):
Индивидуальные предприниматели, осуществляющие майнинг криптовалюты, не вправе применять УСН (пп. 23 п. 3 ст. 346.12 НК).
Купля-продажа разрешена.
При применении УСН с объектом «доходы минус расходы» можно учесть в расходах стоимость реализованной криптовалюты. По общему правилу она равна цене ее приобретения, но не может быть учтена выше ее рыночной котировки на дату ее приобретения, увеличенной на 20%. Если стоимость криптовалюты больше, чем доход от ее реализации, то в расходах учитывается цена реализации. Убыток от реализации криптовалюты в рамках УСН не учитывается (пп. 2 п. 2 ст. 346.17 НК).
2. НПД (Налог на профессиональный доход, самозанятые лица): при применении НПД нельзя заниматься майнингом криптовалюты, а также ее куплей-продажей (п. 9 ч. 2 ст. 4 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ). Это нарушение условий применения данного спецрежима.
3. ИП на АУСН (Автоматизированная упрощенная система налогообложения): при применении АУСН нельзя заниматься майнингом криптовалюты, а также ее куплей-продажей (п. 35 ч. 2 ст. 3 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ). Это нарушение условий применения данного спецрежима.
4. ИП на ПСН (Патентная система налогообложения): в отношении деятельности по майнингу и купле-продаже криптовалюты ПСН не применяется (пп. 9 п. 6 ст. 346.43 НК).
Чек-лист для бухгалтера по учету цифровой валюты на ОСН (с 01.01.2025)
Для корректного отражения операций с цифровой валютой убедитесь, что выполнены следующие ключевые шаги:
Учетная политика БУ: закрепить признание цифровой валюты в составе запасов (счет 41).
Учетная политика НУ: утвердить метод списания стоимости выбывшей валюты для налога на прибыль (ФИФО или по стоимости единицы).
Доход НУ: рассчитывать доход от реализации по фактической цене, но не ниже рыночной котировки, уменьшенной на 20% (п. 3 ст. 282.3 НК).
Расход НУ: стоимость реализованной валюты учитывать по цене приобретения, но не выше рыночной котировки, увеличенной на 20% (п. 4 ст. 282.3 НК).
Раздельный учет НДС: вести раздельный учет, так как реализация цифровой валюты не облагается НДС.
Декларация по НДС: заполнить Раздел 7 с кодом операции 1010840.
Декларация по прибыли: отразить доходы в строке 014 (Прил. № 1 к Листу 02), расходы — в строке 060 (Прил. № 2 к Листу 02).
