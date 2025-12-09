Бухгалтерский и налоговый учет криптовалюты: полное руководство для бухгалтера 

Налоговая декларация и НДС

Налог на прибыль организаций

Расходы (стоимость криптовалюты, а также затраты на ее реализацию) — строка 060 приложения № 2 к листу 02.

Доходы от продажи (включая доходы при безвозмездной передаче) — строка 014 приложения № 1 к листу 02.

При купле-продаже цифровой валюты декларацию по налогу на прибыль заполняйте с учетом следующих особенностей ( письмо ФНС № СД-4-3/14625@ от 25.12.2024 ):

Декларация по НДС

Ограничения для спецрежимов

Относительно особенностей учета операций по осуществлению купли–продажи цифровой валюты и ее реализации АО «Интелион Дата» сообщает следующее:

1. УСН (Упрощенная система налогообложения):

Индивидуальные предприниматели, осуществляющие майнинг криптовалюты, не вправе применять УСН (пп. 23 п. 3 ст. 346.12 НК).

Купля-продажа разрешена.

При применении УСН с объектом «доходы минус расходы» можно учесть в расходах стоимость реализованной криптовалюты. По общему правилу она равна цене ее приобретения, но не может быть учтена выше ее рыночной котировки на дату ее приобретения, увеличенной на 20%. Если стоимость криптовалюты больше, чем доход от ее реализации, то в расходах учитывается цена реализации. Убыток от реализации криптовалюты в рамках УСН не учитывается (пп. 2 п. 2 ст. 346.17 НК).

2. НПД (Налог на профессиональный доход, самозанятые лица): при применении НПД нельзя заниматься майнингом криптовалюты, а также ее куплей-продажей (п. 9 ч. 2 ст. 4 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ). Это нарушение условий применения данного спецрежима.

3. ИП на АУСН (Автоматизированная упрощенная система налогообложения): при применении АУСН нельзя заниматься майнингом криптовалюты, а также ее куплей-продажей (п. 35 ч. 2 ст. 3 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ). Это нарушение условий применения данного спецрежима.

4. ИП на ПСН (Патентная система налогообложения): в отношении деятельности по майнингу и купле-продаже криптовалюты ПСН не применяется (пп. 9 п. 6 ст. 346.43 НК).