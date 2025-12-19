USDT: главный налоговый вопрос 2025 года — почему сделки с Tether не облагаются НДС по закону

Стейблкоины в российском законодательстве: правовой вакуум
В настоящее время в законодательстве отсутствует однозначное регулирование стейблкоинов как самостоятельного объекта прав. Это порождает сложности, в том числе, связанные с налогообложением операций с USDT (Tether).
С одной стороны, централизованные стейблкоины, привязанные к фиатным валютам (такие как USDT), имеют эмитента, который принимает на себя определенный объем обязательств. Наличие такого «обязанного лица» формально не позволяет в полной мере отнести USDT к цифровой валюте по нормативному определению, данному в п. 3 ст. 1 закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте...».
С другой стороны, для целей налогообложения необходимо учитывать не только формальные, но и фактические обстоятельства.
Позиция Минфина
Вопрос о том, признает ли Федеральная налоговая служба (ФНС) USDT цифровой валютой с точки зрения Налогового кодекса (НК) и облагаются ли НДС продажа или покупка USDT, был поставлен перед Министерством финансов.
Письмо Минфина № 03-07-11/93982 от 29.09.2025 г.
В своем ответе в составе данного письма Минфин уклонился от предоставления однозначного ответа. При этом ведомство указало, что, в соответствии с подп. 28 п. 2 ст. 146 НК, операции по реализации цифровой валюты не признаются объектом налогообложения НДС, но при этом понятие «цифровая валюта» Налоговым кодексом не определено.
Таким образом, позиция Минфина, сложившаяся на данный момент, не отрицает отнесения USDT именно к криптовалюте, позволяя тем самым применять льготу по НДС.
Решающее слово Верховного Суда
В условиях отсутствия нормативных актов, объясняющих правовой статус стейблкоинов, и нечеткой позиции Минфина, вступает в силу правило, согласно которому налоговые органы обязаны ориентироваться на официально опубликованные решения, постановления и информационные письма Верховного Суда.
Орган
Документ/Решение
Статус USDT/Стейблкоинов
Формально не соответствует определению «цифровая валюта» (из-за наличия эмитента).
Минфин
Не отрицает отнесение к криптовалюте, позволяя применять освобождение от НДС (подп. 28 п. 2 ст. 146 НК).
Верховный Суд
Прямо квалифицировал USDT как криптовалюту (цифровую валюту).
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда в рамках рассмотрения определения от 16.04.2024 г. № 69-КГ24-3-К7 квалифицировала USDT в качестве криптовалюты. В последующем нижестоящие суды общей юрисдикции также указывали на отнесение Tether (USDT) к цифровой криптовалюте (например, определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 04.09.2025 г. № 88-20071/2025).
Именно судебная практика формирует правила поведения участников гражданско-правовых отношений: только отнесение USDT к криптовалюте позволяет применять положения подп. 28 п. 2 ст. 146 НК об освобождении от НДС.
Что делать налогоплательщику прямо сейчас
На данный момент с учетом вышеизложенного, а также основываясь на принципе, заложенном в п. 7 ст. 3 НК (все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика), участникам оборота следует придерживаться следующей стратегии:
Относить Tether (USDT) к цифровой криптовалюте.
Применять положения подп. 28 п. 2 ст. 146 НК, освобождающие операции по реализации цифровой валюты от НДС.
Отражать в своей отчетности (в соответствии с порядком, определенном законодательством) факты обладания цифровой валютой и совершения гражданско-правовых сделок и (или) операций с ней.
Перспективы регулирования: ждем изменений в 2026 году
Ожидается, что толкование USDT в качестве цифровой валюты будет отражено в нормативных актах и соответствующих разъяснениях ведомств в ближайшее время. Однако следует отметить, что исходя из анализа законопроектов в составе налоговой реформы 2026 года, положения, регулирующие налогообложение отдельно стейблкоинов, пока отсутствуют.
Дополнительно стоит учитывать, что в случае, если в последующем на законодательном уровне будут введены нормы, ухудшающие положение налогоплательщиков, они не будут иметь обратной силы. В соответствии с п. 2 ст. 5 НК, операции и сделки, совершенные до введения в действия таких положений, не подлежат переквалификации с учетом новых нормативных актов.
Итоги
Судебная практика Верховного Суда однозначно квалифицирует стейблкоин USDT как криптовалюту (цифровую валюту). На основании этого и принципа толкования неясности законодательства в пользу налогоплательщика, операции по реализации USDT в настоящее время освобождаются от обложения НДС (подп. 28 п. 2 ст. 146 НК). Участникам оборота необходимо отражать владение и операции с USDT в своей отчетности в соответствии с текущим законодательством.
