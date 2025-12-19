USDT: главный налоговый вопрос 2025 года — почему сделки с Tether не облагаются НДС по закону

В настоящее время в законодательстве отсутствует однозначное регулирование стейблкоинов как самостоятельного объекта прав. Это порождает сложности, в том числе, связанные с налогообложением операций с USDT (Tether).

С одной стороны, централизованные стейблкоины, привязанные к фиатным валютам (такие как USDT), имеют эмитента, который принимает на себя определенный объем обязательств. Наличие такого «обязанного лица» формально не позволяет в полной мере отнести USDT к цифровой валюте по нормативному определению, данному в п. 3 ст. 1 закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте...».

С другой стороны, для целей налогообложения необходимо учитывать не только формальные, но и фактические обстоятельства.