ЦБ разрешил криптовалюты, но с условиями: разбор новой концепции регулирования в России

Тем не менее именно такие концепции в российской практике почти всегда задают вектор будущего законодательства. Направление движения теперь более чем очевидно: криптовалюты в России не запрещаются, но встраиваются в действующую финансовую систему под жестким регуляторным контролем.

Речь идет о переходе от серой зоны к формализованному и управляемому рынку. Без революций, но и без возврата к идее тотального запрета, которую регулятор активно продвигал еще несколько лет назад.