Топ вопросов и ответов по налогообложению криптовалюты в 2026 году: памятка для бухгалтера

Какие налоги платят физические лица, самозанятые, ИП и компании при операциях с криптовалютой?

Налогообложение операций с криптовалютой зависит от статуса налогоплательщика. Для физлиц, самозанятых, предпринимателей и организаций действуют разные правила и ставки — в них не всегда просто разобраться бухгалтеру без опыта.

Физические лица. Доход от майнинга криптовалюты облагается НДФЛ по прогрессивной шкале. Налоговая ставка зависит от совокупного дохода за календарный год:

Совокупный доход за год Ставка НДФЛ До 2 400 000 рублей 13% От 2 400 000 до 5 000 000 рублей 15% От 5 000 000 до 20 000 000 рублей 18% От 20 000 000 до 50 000 000 рублей 20% Свыше 50 000 000 рублей 22%

Если годовой доход превышает 2 400 000 рублей, налог считается поэтапно. Сначала применяется ставка 13% к сумме 2 400 000 рублей, а затем повышенная ставка — к части дохода сверх этого лимита (п. 1.1 ст. 224 НК).

Доход от обмена или продажи криптовалюты облагается по прогрессивной ставке 13 и 15%.

Самозанятые. Доходы от операций с криптовалютой не признаются профессиональным доходом. Самозанятый не вправе включать такие поступления в налоговую базу по НПД.

Кроме того, самозанятые не могут заниматься майнингом и учитывать доходы от этой деятельности в рамках НПД (пп. 9 ст. 4 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ).

Индивидуальные предприниматели. ИП на УСН обязаны учитывать доход от продажи криптовалюты в составе доходов от предпринимательской деятельности:

при объекте «Доходы» применяется ставка 6%;

при объекте «Доходы минус расходы» — ставка 15%.

Майнингом криптовалюты ИП на УСН заниматься запрещено.

ИП на ОСНО с доходов от криптовалюты, полученной в результате майнинга, уплачивают НДФЛ по прогрессивной шкале от 13% до 22% в зависимости от размера годового дохода. К доходам от продажи крипты применяется прогрессивная ставка НДФЛ 13 и 15%.

Юридические лица. Организации на ОСНО включают доходы от продажи криптовалюты в налоговую базу по налогу на прибыль. Общая ставка налога составляет 25%.

Доходы от майнинга криптовалюты признаются внереализационными доходами. Они отражаются на дату, когда у организации возникает право распоряжаться добытой цифровой валютой.

Налоговая база при майнинге определяется исходя из рыночной котировки цифровой валюты на дату фактического получения права распоряжаться активом. Расходы, связанные с майнингом (оборудование, электроэнергия, аренда, обслуживание инфраструктуры), признаются косвенными расходами независимо от их состава.

Дополнительно важно учитывать, что:

переоценка цифровой валюты у юрлиц не проводится;

курсовые разницы по криптовалюте не формируются.

Доходы от майнинга облагаются налогом на прибыль по ставке 25%.