Топ вопросов и ответов по налогообложению криптовалюты в 2026 году: памятка для бухгалтера

Самое главное:
Криптовалюта в российском праве рассматривается как имущество, а не как средство платежа.
Налогами облагаются доходы, полученные в результате операций с криптовалютными активами — например при продаже, обмене или майнинге.
Налоговая нагрузка по операциям с криптовалютой зависит от статуса налогоплательщика и выбранного налогового режима.
Доходы от операций с криптовалютой отражают в стандартных налоговых декларациях.
Пока криптовалюты просто хранятся в кошельке и не приносят реальный доход, налог платить не нужно.
Что такое криптовалюта с точки зрения законодательства?
В российском праве криптовалюта не признается деньгами или законным средством платежа. Для целей гражданского и налогового законодательства она считается имуществом.
Право владения криптовалютой подтверждается записями в информационной системе, основанной на распределенном реестре — блокчейне. Наличие такого актива не связано с банковским счетом или договором с финансовой организацией, но это не мешает учитывать этот актив как объект гражданских прав.
Можно ли использовать криптовалюту в расчетах на территории РФ и нужно ли платить налог?
Закон допускает владение, приобретение, отчуждение и хранение криптовалюты, но запрещает использовать ее в качестве средства оплаты товаров, работ или услуг в России.
Это означает, что:
криптовалюту нельзя принимать от клиентов в счет оплаты;
нельзя указывать информацию о приеме криптовалюты в рекламе или на сайте;
фактическое получение цифровых активов в рамках расчетов не делает такую операцию законной.
В то же время операции купли-продажи и обмена криптовалюты на рубли или иностранную валюту законом не запрещены.
Раз криптовалюта признается имуществом, к операциям с ней применяется общий порядок налогообложения доходов от реализации имущества.
Если в результате продажи или обмена цифровой валюты возникает положительная разница между ценой приобретения и ценой реализации, у налогоплательщика появляется доход. Такой доход подлежит налогообложению в зависимости от статуса лица — физическое лицо, ИП, организация.
Правовой статус криптовалюты и ограничения на ее использование установлены следующими актами:
Закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ определяет понятие цифровой валюты и вводит запрет на ее использование в качестве средства платежа.
Ст. 128 ГК относит цифровую валюту к объектам гражданских прав, то есть к имуществу.
Закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов…» устанавливает требования финансового мониторинга в отношении операций с цифровыми активами.
Какие налоги платят физические лица, самозанятые, ИП и компании при операциях с криптовалютой?
Налогообложение операций с криптовалютой зависит от статуса налогоплательщика. Для физлиц, самозанятых, предпринимателей и организаций действуют разные правила и ставки — в них не всегда просто разобраться бухгалтеру без опыта.
Физические лица. Доход от майнинга криптовалюты облагается НДФЛ по прогрессивной шкале. Налоговая ставка зависит от совокупного дохода за календарный год:
Совокупный доход за год
Ставка НДФЛ
До 2 400 000 рублей
13%
От 2 400 000 до 5 000 000 рублей
15%
От 5 000 000 до 20 000 000 рублей
18%
От 20 000 000 до 50 000 000 рублей
20%
Свыше 50 000 000 рублей
22%
Если годовой доход превышает 2 400 000 рублей, налог считается поэтапно. Сначала применяется ставка 13% к сумме 2 400 000 рублей, а затем повышенная ставка — к части дохода сверх этого лимита (п. 1.1 ст. 224 НК).
Доход от обмена или продажи криптовалюты облагается по прогрессивной ставке 13 и 15%.
Самозанятые. Доходы от операций с криптовалютой не признаются профессиональным доходом. Самозанятый не вправе включать такие поступления в налоговую базу по НПД.
Кроме того, самозанятые не могут заниматься майнингом и учитывать доходы от этой деятельности в рамках НПД (пп. 9 ст. 4 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ).
Индивидуальные предприниматели. ИП на УСН обязаны учитывать доход от продажи криптовалюты в составе доходов от предпринимательской деятельности:
при объекте «Доходы» применяется ставка 6%;
при объекте «Доходы минус расходы» — ставка 15%.
Майнингом криптовалюты ИП на УСН заниматься запрещено.
ИП на ОСНО с доходов от криптовалюты, полученной в результате майнинга, уплачивают НДФЛ по прогрессивной шкале от 13% до 22% в зависимости от размера годового дохода. К доходам от продажи крипты применяется прогрессивная ставка НДФЛ 13 и 15%.
Юридические лица. Организации на ОСНО включают доходы от продажи криптовалюты в налоговую базу по налогу на прибыль. Общая ставка налога составляет 25%.
Доходы от майнинга криптовалюты признаются внереализационными доходами. Они отражаются на дату, когда у организации возникает право распоряжаться добытой цифровой валютой.
Налоговая база при майнинге определяется исходя из рыночной котировки цифровой валюты на дату фактического получения права распоряжаться активом. Расходы, связанные с майнингом (оборудование, электроэнергия, аренда, обслуживание инфраструктуры), признаются косвенными расходами независимо от их состава.
Дополнительно важно учитывать, что:
переоценка цифровой валюты у юрлиц не проводится;
курсовые разницы по криптовалюте не формируются.
Доходы от майнинга облагаются налогом на прибыль по ставке 25%.
Как определить сумму налога и как его платить?
Порядок расчета налога по операциям с криптовалютой зависит от налогового режима и финансового результата сделки. Разберем на примере.
ИП Петров Н.Н. работает на УСН с объектом «Доходы минус расходы». Основной вид деятельности — онлайн-услуги. Параллельно он совершает операции с цифровыми активами как часть инвестиционной деятельности.
В начале 2026 года Петров приобрел токены на сумму 598 400 рублей. Спустя несколько месяцев он продал их за 712 900 рублей.
Финансовый результат по операции составил:
712 900 — 598 400 = 114 500 рублей.
Поскольку предприниматель применяет УСН с объектом «Доходы минус расходы», налог рассчитывается с разницы между доходом и подтвержденными расходами по ставке 15%.
Сумма налога: 114 500 × 15% = 17 175 рублей.
Эту сумму Петров включает в расчет налога по УСН и уплачивает в установленные сроки.
При таком объекте налогообложения налог нужно уплатить с финансового результата при условии, что расходы на приобретение цифровых активов документально подтверждены. А, например, для ИП и компаний на УСН с объектом «Доходы» налог рассчитывается иначе — со всей суммы поступлений от реализации, он не уменьшается на расходы.
Какие требования к отчетности действуют при операциях с криптовалютой?
Порядок отчетности зависит от статуса налогоплательщика. Ниже — основные правила, которые важно учитывать при работе с доходами от криптовалюты.
Физические лица. Физлицо обязано подать налоговую декларацию, если в течение года возник доход от операций с криптовалютой.
Отчитаться нужно, если:
криптовалюта была продана с прибылью;
цифровые активы обменяли на рубли;
средства от продажи криптовалюты были выведены на счет или карту в российском банке.
Пример. Иванов Л. Л. приобрел цифровые активы за 680 000 рублей, а затем продал их за 742 000 рублей. Доход составил 62 000 рублей. С этой суммы он уплачивает НДФЛ по ставке 13% — 8 060 рублей — и подает декларацию по форме 3-НДФЛ.
Декларацию за 2026 год необходимо представить до 30 апреля 2027 года через личный кабинет налогоплательщика. Срок уплаты налога — до 15 июля 2027 года.
К декларации прикладывают документы, подтверждающие операции: сведения о датах сделок, суммах и удержанных комиссиях.
ИП. Порядок отчетности зависит от применяемого налогового режима.
Пример. Предприниматель зарегистрирован как ИП на УСН с объектом «Доходы». В 2026 году он получил 930 000 рублей от операций с криптовалютой. Сумма налога составит: 930 000 × 6% = 55 800 рублей
Доход отражается в декларации по УСН за 2026 год, которую нужно подать до 26 апреля 2027 года (25 выпадает на выходной день).
Юрлица. Организации на ОСНО включают доходы от операций с криптовалютой в налоговую базу по налогу на прибыль и отражают финансовый результат в декларации.
Пример. Компания приобрела цифровые активы за 1 850 000 рублей, а реализовала их за 2 600 000 рублей. Прибыль составила 750 000 рублей. Налог на прибыль по ставке 25% — 187 500 рублей.
Декларация по налогу на прибыль за 2026 год в общем порядке подается до 25 марта 2027 года.
Как рассчитать налог, если было несколько операций покупки и продажи, а часть криптовалюты находится в кошельке?
Если в течение года было несколько операций с криптовалютой — покупки, частичные продажи, а часть активов осталась на кошельках, налог считают только с реализованной части. Наличие криптовалюты в собственности само по себе налоговых последствий не создает.
Для физических лиц налоговая база определяется как разница между доходами и расходами по проданной криптовалюте.
База по НДФЛ рассчитывается как доход от продажи цифровой валюты минус расходы на ее приобретение, хранение и реализацию.
Если криптовалюта была получена в результате майнинга, действует дополнительное правило. Доход от ее последующей продажи можно уменьшить на сумму дохода, с которого ранее был уплачен налог при майнинге. Это позволяет избежать двойного налогообложения.
Налог уплачивается только с положительной разницы. Если по итогам операций получен убыток, налоговая база отсутствует.
Для организаций на ОСНО налоговая база по налогу на прибыль определяется иначе, но логика та же — учитывается только реализованная криптовалюта.
База по налогу на прибыль равна: выручка от реализации цифровой валюты минус стоимость и расходы на ее реализацию.
Доходом признается фактическая цена продажи цифровой валюты, но не ниже рыночной котировки, уменьшенной на 20%.
Операции по реализации цифровой валюты не облагаются НДС, поэтому уплачивается только НДФЛ или налог на прибыль.
При большом количестве операций ключевым становится вопрос, какую именно криптовалюту считать проданной. Для этого применяется один из допустимых методов оценки:
ФИФО (first in — first out) — считается, что первыми продаются активы, купленные раньше;
по стоимости единицы — когда можно точно определить, какие именно активы реализованы.
Выбранный метод используется для определения стоимости выбывшей криптовалюты и расчета расходов.
Важно: способ списания стоимости реализованной цифровой валюты нужно закрепить в учетной политике для целей налогообложения.
Нужно ли платить налог с криптовалюты, которая хранится в кошельке?
Пока криптовалюта находится в кошельке и не реализована, налоговых обязательств не возникает. Изменение курса в этот период формирует лишь потенциальный финансовый результат, который не признается доходом для целей налогообложения.
Налог нужно платить только в момент, когда доход становится реальным — то есть при продаже или обмене цифровой валюты с получением экономической выгоды.
По этой причине:
налог с криптовалюты, которая просто хранится в кошельке, не платится;
декларация по форме 3-НДФЛ в этом случае не подается.
Но даже при отсутствии операций с криптовалютой компании обязаны представить декларацию по налогу на прибыль. Если доходов не было, подают нулевую декларацию.
Что делать, если криптовалюту продали в убыток?
Если цифровая валюта была реализована по цене ниже стоимости приобретения, налог к уплате не возникает, так как финансовый результат отрицательный.
При этом:
физическое лицо все равно обязано подать декларацию 3-НДФЛ, несмотря на отсутствие налога;
организации также отражают операцию в декларации по налогу на прибыль, если база равна нулю или образовался убыток.
Применяется ли к криптовалюте льгота за длительное владение?
НК освобождает от уплаты НДФЛ доходы от реализации имущества, которое находилось в собственности налогоплательщика не менее трех лет. Эта льгота применяется к операциям с имуществом физлиц.
Так как криптовалюта в российском праве признается имуществом и специальных исключений для нее не установлено, можно сделать вывод, что льгота за длительное владение распространяется и на цифровую валюту.
Это означает, что при продаже криптовалюты после трех лет владения доход физического лица освобожден от НДФЛ.
Но нужно учитывать, что:
указанная льгота применяется только к НДФЛ;
на налог на прибыль она не распространяется.
Для организаций и ИП на ОСНО доход от реализации цифровой валюты включается в налоговую базу независимо от срока владения активом.
Нужно ли уведомлять налоговые органы о счетах на криптобиржах и операциях по ним?
Резиденты РФ должны уведомлять налоговые органы о счетах, открытых в иностранных банках и иных финансовых организациях, которые оказывают услуги по приему, хранению, управлению или инвестированию денежных средств и финансовых активов.
Прямого указания на то, что криптовалютные биржи приравниваются к таким организациям, в законах нет. При этом сами криптоплатформы, как правило, не относятся к банкам и не передают информацию госорганам в автоматическом режиме.
Но с учетом того, как в российском праве определяются цифровые финансовые активы и операции с ними, уведомлять ФНС о наличии счетов на криптобиржах и о движении средств по ним нужно.
При этом уведомление и отчетность не нужны, если одновременно выполняются два условия:
счета открыты в государствах — членах ЕАЭС либо в странах, участвующих в международном автоматическом обмене финансовой информацией;
общий оборот по таким счетам за год не превышает 600 000 рублей.
