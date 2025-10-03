Осенняя распродажа Стим: как купить лучшие игры на скидках

Какие игры уже на скидках на осенней распродаже Steam 2025: ТОП 10

Распродажа игр Стим — это список тайтлов, которые получают максимальные скидки. В этом году Valve подготовила действительно впечатляющую подборку: от культовой классики до свежих хитов, о которых еще недавно говорили все. Осенняя распродажа Стим 2025 — шанс собрать коллекцию по минимальной цене.

Вот игры, на которые точно стоит обратить внимание:

1. Sons Of The Forest — 1100 руб 363 руб (- 63%) хоррор-выживание в густом лесу, полном мутантов и тайн. Нужно строить укрытия, искать еду и разгадывать мрачную историю острова.

2. Rust — 1399 руб 699 руб (- 50%) многопользовательская песочница, где каждый сам за себя. Собирай ресурсы, строй базы и выживай, отбиваясь от других игроков.

3. Baldur's Gate 3 — 1999 руб 1499 руб (- 25%) эпическая ролевая игра по D&D. Свобода выбора, глубокая история и боевка с тактическими элементами пошаговой стратегии.

4. Warhammer 40,000: Space Marine 2 – Standard Edition — 3199 руб 1599 руб (-50%) продолжение культового экшена. Ты — космический десантник, сражающийся с роями тиранидов в мрачной вселенной Warhammer.

5. PEAK — 359 руб 287 руб (-20%) динамичный шутер с упором на реакцию и скорость. Минималистичный стиль и высокий порог навыка для любителей челленджа.

6. No Man's Sky — 1900 руб 760 руб (- 60%) исследование процедурно сгенерированных планет. Тысячи миров, торговля, крафт и космические полеты в бескрайней вселенной.

7. Ready Or Not — 2240 руб 1120 руб (- 50%) тактический шутер про спецназ. Реалистичные операции, работа в команде и напряженные миссии против вооруженных преступников.

8. Detroit: Become Human — 1300 руб 390 руб (- 70%) интерактивная драма о будущем, где андроиды обретают свободу. Решения игрока меняют ход истории и судьбы героев.

9. R.E.P.O. — 385 руб 269 руб (- 30%) необычная смесь экшена и исследования. Атмосферная игра с элементами головоломок, где важно продумывать каждый шаг.

10. Euro Truck Simulator 2 — 1249 руб 312 руб (- 75%) симулятор дальнобойщика. Строй свою транспортную империю и колесишь по Европе, доставляя грузы и наслаждаясь дорогами.