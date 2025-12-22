Как платить с iPhone в 2025–2026 году: надежная оплата Apple Pay в России

Вопрос «можно ли платить айфоном» в 2025-2026 году снова оказался в фокусе внимания — и не случайно. Формально Apple Pay в России по-прежнему недоступен, но сам iPhone давно перестал быть «просто смартфоном». За последние два года изменились способы оплаты, поведение пользователей и сценарии использования устройств, из-за чего тема платежей с iPhone вновь стала актуальной как для повседневных покупок, так и для поездок за границу.

Коротко ситуация выглядит так: Apple Pay не работает, однако iPhone все еще можно использовать для оплаты — но другими способами. В 2024–2025 годах на рынке появились альтернативные решения, изменились правила работы банковских приложений, а за пределами России iPhone по-прежнему остается полноценным платежным инструментом. Все это создает путаницу: одни уверены, что платить айфоном нельзя совсем, другие — что ограничения легко обходятся.