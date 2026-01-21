Cursor купить подписку: рабочие сервисы для оплаты в 2026 году

На практике тем, кто ищет, как оплатить Cursor AI в России, приходится использовать альтернативные способы. В 2026 году одним из популярных решений стал сервис Exnode , который помогает оплачивать зарубежные цифровые продукты. Через подобные платформы пользователи находят рабочий вариант, как оплатить Курсор из России или купить подписку Cursor Pro без риска отказа в платеже и блокировки аккаунта.

Сервисы, где можно купить подписку Cursor в России в 2025 году

Если вы ищете, как на Cursor купить подписку в России в 2025 году, самым надежным вариантом остаются специализированные сервисы, которые работают с зарубежными подписками и адаптированы под пользователей из РФ. Они позволяют разобраться, как купить Cursor в России, даже если официальная оплата недоступна. Ниже — популярные платформы, через которые Cursor подписка оформляется безопасно и тогда можно получить доступ к AI-функциям.

1. inOplata — популярный сервис для оплаты Cursor через Telegram-чат

inOplata — один из самых удобных вариантов для тех, кто ищет, как оплатить Курсор из России. Сервис подойдет пользователям, которым важно получить помощь на всех этапах оформления и без лишних рисков купить подписку Cursor Pro. Взаимодействие происходит через Telegram-чат с персональным менеджером, который объясняет процесс и сопровождает до активации, чтобы Cursor AI подписка оформилась без проблем. Почему это безопасно: Telegram используется только для общения с менеджером. Сама оплата проходит через защищенные платежные шлюзы, данные карт не передаются в чат и не сохраняются сервисом. Это делает inOplata удобным вариантом для тех, кто разбирается, как оплатить Cursor AI в России. Способы оплаты: СБП, МИР, Visa, Mastercard. Валюты: RUB, USD.

2. GGsel — маркетплейс где можно купить Cursor с выбором продавцов

GGsel — крупный маркетплейс цифровых товаров, через который пользователи часто решают, как купить Cursor в России без посредников в виде менеджеров. На платформе можно выбрать продавца по рейтингу, отзывам и цене. Особенность сервиса: покупка происходит напрямую у продавцов внутри площадки. Система рейтингов и отзывов помогает выбрать надежное предложение, а сделки проходят через встроенный механизм защиты покупателя. Способы оплаты: СБП, МИР, Visa. Валюты: RUB, USD.

3. Shopy — универсальный сервис, где можно купить подписку Cursor Ai