Взять кредит и объявить себя банкротом: какие последствия вас ждут

Почему попытки обмануть систему не работают

Банкротство — серьезная процедура, требующая веских оснований и доказательств. Скрыть что-либо невозможно. Если в заявлении указать об отсутствии дохода и имущества, а потом выяснится наличие квартир, машины и хорошей прибыли — это обернется обвинениями в преднамеренном или фиктивном банкротстве.

Финансовый управляющий тщательно проанализирует все счета, запросит информацию в Росреестре, ГИБДД, налоговой службе, изучит сделки за последние 3 года. Обмануть суд не получится — это только приведет к потере времени, денег и получению статуса недобросовестного банкрота.

Пример: Иван взял в двух банках кредиты по 2 миллиона рублей каждый, затем подал на банкротство, планируя ничего не платить. Он подделал справки о болезни, указал в заявлении об отсутствии имущества, но при этом заранее переписал все на родственников — автомобиль продал брату, квартиру «подарил» родителям.

При банкротстве проверяются все сделки с имуществом. Наибольшие подозрения вызывают операции с участием родственников, продажи по заниженным ценам, ситуации когда с выручки не закрывались существующие долги.

Финансовый управляющий и банки оспорили сделки Ивана. Имущество вернули для продажи на торгах, деньги выплатили кредиторам. Кроме того, выяснилось, что кредиты изначально брались без намерения их возвращать.

Результат: долги не списали, имущество продали, плюс судебные расходы и штрафы за попытку мошенничества.