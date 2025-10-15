Все плюсы банкротства физических лиц

Сегодня ее можно пройти двумя способами: через арбитражный суд или в упрощенном порядке через МФЦ. Оба варианта имеют свои особенности, но объединяет их главное — реальная возможность освободиться от кредитов и долговых обязательств.

Федеральный центр банкротства граждан (ФЦБГ) сопровождает клиентов на всех этапах процедуры: от анализа ситуации до полного списания долгов Отправить

Самый очевидный плюс банкротства — это полное списание долгов. Закон защищает граждан от бесконечного давления кредиторов, коллекторов и банков.

После завершения процедуры:

Кредиты и займы списываются.

Исполнительные производства закрываются.

Аресты на имущество и счета снимаются.

Это не обход закона, а его применение. Закон № 127-ФЗ прямо закрепляет право гражданина заявить о своей неплатежеспособности.