Закон о персональных данных: какие требования к организациям и ИП

К ПД относятся не только документы (паспорт, ИНН, СНИЛС), но и, например, фотография, изображение человека в интернете, номер телефона, адрес электронной почты и т. д.

Персональные данные — это термин, закрепленный в ст. 3 закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ . К ним относится информация любого характера о физическом лице, которая позволяет такое лицо идентифицировать. Эти данные могут не только прямо, но и косвенно касаться физлица.

Организации и ИП, которые собирают данные о своих клиентах, обязаны обеспечить безопасность этих данных и не допустить их утечки в широкое информационное поле.

Закон 152-ФЗ в первую очередь разработан для защиты людей от незаконных манипуляций с их персональными данными. Ими могут воспользоваться мошенники, которые, например, получат доступ к базе клиентов компании.

Физическому лицу приходится сообщать свои конфиденциальные данные в разных жизненных ситуациях: когда он оформляет кредит в банке, устраивает ребенка в садик, заполняет анкету в интернете для заказа услуги и др.

Как организациям и ИП работать с персональными данными

Организации должны не только знать закон 152-ФЗ, но и следить за изменениями в правовой базе, чтобы надлежащим образом использовать и хранить персональные данные физических лиц. Не только организации, но и ИП, которые работают с персональными данными физических лиц (включая своих сотрудников), должны зарегистрироваться в Роскомнадзоре как оператор персональных данных. Что должна сделать каждая организация: сформировать систему обработки, записи и хранения ПД с учетом актуальных требований законодательства;

разработать и соблюдать политику работы с персональными данными;

составить иную локальную документацию, регулирующую процесс использования ПД, которая включает в себя обработку, запись и хранение с учетом требований Роскомнадзора и 152-ФЗ;

регулярно направлять отчеты в Роскомнадзор. Любая организация несет ответственность за действия, совершаемые с персональными данными своих субъектов (клиентов, пациентов, посетителей, участников собраний, контрагентов). Это распространяется не только на внутреннюю работу юрлиц, но и взаимоотношения за ее пределами. Разберем поэтапно, как организовать работу с ПД.

Этап 1. Разработать политику обработки персональных данных

Например, при приеме на работу сотрудника организация должна действовать в соответствии с политикой обработки персональных данных. За отсутствие данного регламента предусмотрен штраф по ст. 5.27 КоАП: от 30 до 50 тыс. рублей. Регламент работы с персональными данными должен включать в себя положения о том, как они обрабатываются, хранятся и используются.

В регламенте нужно указать, какие документы, содержащие персональные данные, требуют особой защиты.

Организации вправе передавать конфиденциальную информацию внутри своего юрлица, если такая процедура указана в политике.

Нужно составить перечень лиц, которые имеют доступ к персональным данным. За несоблюдение правил политики нарушителя могут привлечь к ответственности: дисциплинарной, административной или уголовной.

Этап 2. Издать приказ о назначении ответственного лица

Ответственное лицо — это сотрудник, которого руководство наделяет правами по работе с персональными данными и управлению ими внутри организации (ч. 1 ст. 18.1, ч. 1 ст. 22.1 закона 152-ФЗ). Обычно такого сотрудника назначают из руководящего состава, например, заместителя директора или начальника службы безопасности. Выбрать могут также руководителя отдела IT, потому что он напрямую взаимодействует с конфиденциальной информацией в цифровом пространстве (автоматизированных системах).

Этап 3. Составить список лиц с правом доступа

В организациях есть сотрудники, которые по своей должности имеют дело с персональными данными. Например, специалисты HR, которые собирают резюме и контактные данные для собеседования с кандидатами. Или сотрудники бухгалтерии, которые получают копии паспорта, ИНН, СНИЛС и других документов для оформления нового сотрудника. Такие лица должны быть наделены правом доступа, а также для них нужно прописать конкретные действия, которые они вправе совершать с персональными данными в рамках своей зоны ответственности (п. 6 ст. 88 ТК). Например: бухгалтер, который оформляет больничный лист сотруднику;

секретарь, который покупает билет для работника по его паспорту, чтобы отправить в командировку. Если лицо в организации наделено правом использовать персональные данные, то с ним подписывается документ о неразглашении конфиденциальных сведений. ПД нельзя передавать третьим лицам и использовать в личных целях. Регистрация в реестре Роскомнадзора для работы с персональными данными На Роскомнадзор не распространяются «надзорные каникулы», поэтому он может провести внеплановую проверку вне зависимости от возраста и размера организации Зарегистрироваться

Этап 4. Обеспечить хранение данных

Один из способов хранения персональных данных — автоматизированные системы, которые должны защищать данные от утечки и обеспечивать их безопасность (приказ ФСТЭК от 18.02.2013 № 21). Как автоматизированные системы защищают ПД: предоставляют индивидуальный доступ отдельным сотрудникам организации только к той части цифровой базы, которая касается их функций;

применяют двухуровневый вход в систему по паролям;

регулярно обновляют пароли, например, один раз в месяц. Как обеспечить безопасность ПД при неавтоматизированной обработке: доступ к хранилищу физических носителей выдавать только уполномоченным сотрудникам, которые указаны в специальном списке;

место хранения должно находиться под сигнализацией и видеонаблюдением (при необходимости). Под защитой должна находиться любая информация о физлице: анкета, трудовая книжка, диплом, копии удостоверений, паспорта, ИНН.

Этап 5. Получить согласие на использование данных

Согласие от человека, чьи данные организация планирует обрабатывать и использовать, помогает избежать штрафов. Например, если данные физлица будут указаны на сайте компании, в социальных сетях, на визитных карточках, то лучше соблюдать осторожность и брать с человека согласие на распространение ПД.

Этап 6. Уведомить Роскомнадзор