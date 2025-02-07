Согласие на обработку персональных данных для сайта — 2025

На сайтах данные пользователей собирают через специальную форму. Например, человек указывает свое имя и телефон, чтобы менеджер компании с ним связался и рассказал об услуге.

Рядом с такой формой должна быть возможность выразить согласие на обработку ПД. Обычно это «галка» или «флажок». Пользователь ставит отметку в окошке или двигает специальный тумблер, подтверждая, что не против предоставить сведения о себе.

Важный элемент всего этого процесса — текст, который предупреждает о сборе данных. Например, при совершении какого-либо действия на сайте пользователь видит на экране надпись: «Нажимая кнопку [...], я соглашаюсь на обработку моих персональных данных в соотв. с ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ на условиях и для целей, определенных политикой конфиденциальности». Пользователь соглашается, проставляя «галку» в соответствующем окошке или нажимая кнопку «Согласен».

Согласие владельца данных — это не просто две строчки текста, под которыми он ставит отметку. Нужно подготовить текст и дать на него ссылку, чтобы пользователь мог его изучить.

В согласии указывают:

название компании или ФИО ИП (оператора ПД — владельца сайта);

цель сбора данных;

перечень ПД, в отношении которых пользователь выражает согласие на обработку и использование;

способы обработки данных;

наименование третьих лиц, которые вправе использовать эти данные;

срок действия согласия;

способ, которым владелец ПД может отозвать согласие.

Если ИП или компания обрабатывает данные пользователей без их согласия, ей грозят штрафы по ч. 2 и 2.1 ст. 13.11 КоАП: организации — до 700 тыс. рублей. А при повторном нарушении — до 1 млн руб. на ИП; до 1,5 млн руб. — на организацию.