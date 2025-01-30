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Как ИП передавать данные в Роскомнадзор в 2025 году

Роскомнадзор контролирует работу операторов с персональными данными, чтобы информация не попала к злоумышленникам. Неправильное обращение с персданными может повлечь серьезные штрафы. Разберем, как предпринимателям предоставлять персональные данные в Роскомнадзор и для чего это нужно. 

Зачем передавать персональные данные в Роскомнадзор

ИП, как и ООО, считаются операторами персональных данных. Закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ обязывает операторов предоставить уведомление об обработке персданных в Роскомнадзор (РКН).

Следовательно, ИП должен пройти регистрацию в РКН и строго выполнять все нормы законодательства независимо от объема своей деятельности. Требования по соблюдение обработки персональных данных одинаковы как для организаций, так и для предпринимателей.

Персональные данные защищены законодательством. Операторам запрещено раскрывать такую информацию или передавать ее другим лицам без согласия. Роскомнадзор осуществляет контроль за предотвращением утечек данных и корректной их обработкой, поэтому если ИП нанимает сотрудников, то перед этим он должен уведомить ведомство о намерении обрабатывать данные. Кроме найма сотрудников, многие предприниматели продают товары онлайн, а покупка и доставка товара без информации о покупателе невозможна — нужно указывать ФИО, номер телефона, адрес. Это тоже персональные данные. 

Некоторые предприниматели имеют право на освобождение от регистрации в РКН. Эти исключения касаются ИП, которые не нанимают работников и не занимаются сбором личной информации клиентов. Например, если швея самостоятельно изготавливает одежду и продает на рынке, она не является оператором персданных.

Документы для работы с персональными данными

Для начала предпринимателю нужно разработать внутренние документы по работе с персональными данными. К основным локальным документам относятся:

  • Политика об обработке персональных данных — документ, в котором прописывают, как работать с личными данными работников и клиентов. 

  • Положение о персональных данных — определяет правила обработки, а также права и обязанности как работодателя, так и работников в области защиты личной информации. 

  • Локальные акты, касающиеся обработки персональных данных — устанавливают методы и сроки обработки, хранения, способы уничтожения. А также описывают порядок предотвращения нарушений в процессе обработки данных. 

Документы для Роскомнадзора

В законе № 152-ФЗ прописаны документы, которые нужно подавать в РКН. В перечень документов входит 60 видов. Для каждого оператора список может быть разный. Он зависит от вида деятельности, цели сбора персональных данных, вида обработки и передачи. К основным документам относятся:

  • политика обработки персональных данных;

  • согласие физлиц на обработку и хранение личных данных;

  • руководство для сотрудников, имеющих доступ к персональным данным.

Регистрация в реестре Роскомнадзора для работы с персональными данными

На Роскомнадзор не распространяются «надзорные каникулы», поэтому он может провести внеплановую проверку вне зависимости от возраста и размера организации

Регистрация ИП в Роскомнадзоре

Для регистрации в РНК предпринимателю нужно отправить уведомление об обработке персональных данных. Для этого заполняется заявление по форме, установленной приказом Роскомнадзора от 21.08.2023 № 180. Предоставить информацию можно несколькими способами:

  • Отправить по почте России.

  • Через сайт ведомства — РНК. Заявление подписывается усиленной электронной подписью (КЭП).

  • Воспользоваться порталом «Госуслуги». Для этого нужна подтвержденная учетная запись.

Важно! Предпринимателю нужно как можно быстрее зарегистрироваться в Роскомнадзоре. Наиболее часто проверки в этой области осуществляются именно с целью подтверждения уведомления ведомства.

Передаются данные один раз. Но если произошли изменения в представленных данных, утечка или предприниматель перестал обрабатывать их, тогда нужно сообщить Роскомнадзору. 

Обратите внимание! В случае утечки персональных данных нужно в течение суток проинформировать ведомство, а также установить причины и последствия происшествия. В течение 72 часов требуется представить в Роскомнадзор результаты внутреннего расследования.

На сайте «Роском Онлайн» предприниматель может быстро зарегистрироваться в Роскомнадзоре. Также там собраны все документы, которые нужно предоставить для обработки персданных. Если возникнуть сложности, то бесплатная консультация юриста поможет решить все вопросы. 

Защита персональных данных

После подготовки необходимых документов и отправки уведомления в Роскомнадзор предпринимателю следует установить и поддерживать процедуры защиты личных данных своих сотрудников и клиентов. Это нужно для предотвращения несанкционированного доступа, потерь и утечек (ст. 19 закона № 152-ФЗ). Меры защиты включают в себя: 

  • Организационные действия — ограничить доступ к персональными данным для сотрудников, которые с ними не работаю.

  • Технические меры — использование шифрующих технологий, антивирусных программ, создание резервных копий. 

Соглашение с контрагентами

При продаже товаров, предприниматели часто обращаются к третьим лицам. Например, курьер доставляет товар. Следовательно, личные данные клиента передаются курьеру. В таких случаях предпринимателю нужно заключить соглашения о том, что контрагенты обязуются соблюдать нормы законодательства. В документе следует указать обязательства сторон, описать способы обработки, установить запрет на передачу информации другим лицам и оговорить ответственность за утечку данных.

Если предприниматель использует электронные инструменты, такие как облачные хранилища, CRM-системы, сервисы email-рассылок, важно помнить, что они должны выполнять требования российского законодательства. Например, одним из условий для таких сервисов является необходимость размещения серверов на территории России (п. 5 ст. 18 закона № 152-ФЗ).

Предприниматель должен постоянно контролировать соблюдение мер по защите персональных данных, чтобы избежать нарушений.

Ответственность за нарушение

Виды нарушений указаны в ст. 13.11 КоАП. К ним относятся: обработка персональных данных без уведомления Роскомнадзора, неправильное хранение, отсутствие документов и прочие. За все нарушения полагается штраф%:

  • если персональные данные обрабатываются без уведомления Роскомнадзора — до 100 тыс. руб.

  • если персональные данные не защищены на материальных носителях — до 40 тыс. руб. 

Максимальная сумма штрафа может доходить до 18 млн руб. 

Чтобы узнать, как избежать нарушений в сфере персональных данных, правильно работать с данными сотрудников и клиентов, какие документы для этого понадобятся, регистрируйтесь на портале «Роском Онлайн». На сайте доступен чек-лист обязательных действий для соблюдения закона № 152-ФЗ, полная информация по работе с персональными данными и все требуемые документы.

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На Роскомнадзор не распространяются «надзорные каникулы», поэтому он может провести внеплановую проверку вне зависимости от возраста и размера организации

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