Как ИП передавать данные в Роскомнадзор в 2025 году

Для регистрации в РНК предпринимателю нужно отправить уведомление об обработке персональных данных. Для этого заполняется заявление по форме, установленной приказом Роскомнадзора от 21.08.2023 № 180. Предоставить информацию можно несколькими способами:

Отправить по почте России.

Через сайт ведомства — РНК. Заявление подписывается усиленной электронной подписью (КЭП).

Воспользоваться порталом «Госуслуги». Для этого нужна подтвержденная учетная запись.

Важно! Предпринимателю нужно как можно быстрее зарегистрироваться в Роскомнадзоре. Наиболее часто проверки в этой области осуществляются именно с целью подтверждения уведомления ведомства.

Передаются данные один раз. Но если произошли изменения в представленных данных, утечка или предприниматель перестал обрабатывать их, тогда нужно сообщить Роскомнадзору.

Обратите внимание! В случае утечки персональных данных нужно в течение суток проинформировать ведомство, а также установить причины и последствия происшествия. В течение 72 часов требуется представить в Роскомнадзор результаты внутреннего расследования.