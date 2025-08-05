Документы для работы с персональными данными. Обязательный список оператора ПДН
Поэтому каждый случай необходимо разбирать со специалистами в индивидуальном порядке.
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Обязательный список документов оператора персональных данных (для организаций и ИП):
Акт о выявлении нарушений в сфере защиты персональных данных.
Акт об уничтожении машинных носителей персональных данных.
Акт об уничтожении персональных данных.
Акт определения необходимого уровня защищенности информационной системы персональных данных.
Акт оценки вреда, который может быть причинен субъекту персональных данных.
Базовая модель угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных.
Журнал сдачи и приема под охрану помещений.
Журнал учета лиц, допущенных к работе с персональными данными в информационных системах.
Журнал учета машинных носителей персональных данных.
Журнал учета мероприятий по контролю выполнения требований по обеспечению безопасности ПДн при их обработке в ИСПДн.
Журнал учета нештатных ситуаций, фактов вскрытия и опечатывания АРМ выполнения профилактических работ.
Журнал учета обращений субъектов ПДн.
Журнал учета процедур резервного копирования.
Журнал учета средств защиты информации.
Журнал учета прохождения первичного инструктажа работниками, допущенными к работе с персональными данными.
Заявление о предоставлении выписки из реестра операторов.
Инструкция администратора информационной безопасности.
Инструкция ответственного за организацию обработки персональных данных.
Инструкция по применению антивирусных средств защиты.
Инструкция по работе с машинными носителями, содержащими персональные данные.
Инструкция по учету лиц, допущенных к работе с персональными данными.
Инструкция по физической охране и контролю доступа в помещения.
Инструкция работников обслуживающих информационные системы персональных данных.
Инструкция по проведению инструктажа работников, допущенных к работе с персональными данными.
Лист ознакомления.
Матрица доступа к ИСПДн.
Обязательство о неразглашении персональных данных работников.
Отзыв согласия на обработку персональных данных.
Отказ от согласия на обработку персональных данных.
План контроля выполнения требований по обеспечению безопасности ПДн при их обработке в ИСПДн.
Политика конфиденциальности персональных данных пользователей сайта.
Политика оператора в отношении обработки персональных данных.
Положение о комиссии по обеспечению безопасности персональных данных.
Положение о парольной защите при обработке персональных данных.
Положение о порядке уничтожения персональных данных.
Положение об обработке персональных данных.
Положение об организации видеонаблюдения.
Положение об ответственности работников, допущенных к обработке персональных данных.
Правила выявления инцидентов информационной безопасности информационных систем персональных данных.
Правила оборудования помещений используемых для обработки персональных данных.
Правила оценки вреда, который может быть причинен субъекту персональных данных.
Правила рассмотрения обращений субъектов персональных данных.
Приказ о назначении администратора информационной безопасности.
Приказ о назначении ответственного за организацию обработки персональных данных.
Приказ о создании комиссии по уничтожению персональных данных.
Приказ об утверждении комиссии по обеспечению безопасности персональных данных.
Приказ об утверждении локальных нормативных актов.
Приказ об утверждении перечня должностей работников, доступ которых к персональным данным, обрабатываемым в ИСПДн, необходим для выполнения трудовых обязанностей.
Приказ об утверждении политики оператора в отношении обработки персональных данных.
Протокол заседания комиссии по обеспечению безопасности персональных данных.
Регламент резервного копирования и восстановления информации в ИСПДн.
Согласие на обработку персональных данных.
Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего.
Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения.
Согласие на передачу персональных данных работника третьей стороне.
Согласие на получение персональных данных от третьих лиц.
Согласие сотрудника на осуществление видеонаблюдения на рабочем месте.
Уведомление о намерении осуществлять обработку персональных данных.
Уведомление о прекращении обработки персональных данных.
Уведомление об изменении сведений, содержащихся в уведомлении о намерении осуществлять обработку персональных данных.
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по подготовке документов для работы с персональными данными или регистрации в Роскомнадзоре
Подготовка указанных документов для оператора персональных данных, который является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем - является обязательной. В противном случае (после законодательных изменений от 30.05.2025 года) можно получить штраф от 300 000 до 18 000 000 рублей по статье 13.11 КоАП. Новый пакет требований Роскомнадзора и штрафные санкции вступают в силу уже с сентября 2025 года. Подробнее об изменениях от 01.09.2025 читайте в нашей статье.
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Комментарии5
А у Вас есть справка от всех женщин что Вы на них не были женаты? 🥵
60 позиций!!! И всё ради чего? Типа, как говорится.... что бы личные данные по незаконным направлениям не расходились!
И что? Вот если все эти документы в порядке, то все секреты на замке?
Или всё как было так и есть, но только с отдельным шкаформ с макулаторой, на которую пришлось 5 пачек бумаги купить и убить 3 картриджа?
Борьба за экологию?
Особенно убивает вот эта хрень в больницах. Особенно когда с человеком случилось что-то экстренное и ему прямо вот срочно-срочно помощь нужна.
Он корчится от боли, на глазах слёзы, кричит криком... просит помощи, он согласен на всё что угодно, только бы ему помогли... но ему сначала подсовывают кучу бумажек, что согласен что анализы возьмут, что кровь можно брать, что согласен на оперативное вмешательство, на обратотку персональных данных... чего-то ещё там он согласен....
Да он согласен! Он для этого и пришёл сюда! Или как? Есть вариант, что он ото всего отказаться может? Ну тогда зачем пришёл?
Да хоть и не экстренное... Чел идёт в больницу... ЗАЧЕМ ? Что бы с ним что-то делали, лечили одним словом. .... И тут опять стопят согласий! Апять - а можно отказаться?
Ну вот как до всего этого бреда вообще додуматься можно было?
Ну и хоть просто на предприятиях...
Пришёл работать - ну так для учёта и отчётности нужны установленные Законодательством документы! Это требование Закона такое, а не личная прихоть дира или любознательного буха.
А ты согласен, что твои данные обрабатывать будут?....
Нет, бл... ! Я хочу работать без оформления! Ну тогда иди отсюда, ибо у нас белая бухгалтерия! А без оформления через дорогу работают! Там и документы не требуют, и разрешений не требуется!
@Arhimed0, нужно притвориться, что находишься в бессознательном состоянии. Или хрипеть на вопросы.
P.S. только в кино видела, как с колес пострадавшего везут в операционную (давно шел фильм "Скорая помощь"), американский, мне запомнилось: "мы его теряем". А в жизни, это процесс. Причем не только в нашей стране. Все неспешно. Может когда кишки наружу, тогда поторопятся?
У меня впечатление, что пока не придёшь в себя и всё не подпишешь своей банковской подписью по образцам из банка, то обслуживать не будут! Хоть умри! Ибо разрешения у них нет.
Не... чесно признаться меня как-то катали. Конечно, не совсем так как в фильмах, но в некотором смысле чем-то напоминало.
Но кучей бумаг всё равно поразили. Даже такого буквоеда и любителя всяких разных бумажек, как сам. Дибилизм полнейший.
Ладно бы когда действительно какой-то есть выбор. Ну... пусть из нашего способ выплаты зарплаты, ну пусть из медицинского выбор какого-то варианта лечения при этом это выбирается из доступного для восприятия обычного человека.... . Но когда это согласие на обработку....
Ну всем нормально понятно, что при обращении ты должен представиться. И не со слов, а предоставить документ. И они тебя регистрируют, элементарно для того, что бы показать кого лечили... а не просто так спали весь день
Какое согласие? Лечите, но я не согласен - так можно из логики этих законотворцев?