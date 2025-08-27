Уведомление о предпринимательской деятельности с 1 сентября 2025

Главное об изменениях от 01.09.2025

С 1 сентября 2025 года вступит в силу постановление Правительства от 27 мая 2025 года № 725, которым утверждены новые правила формирования и ведения Единого реестра уведомлений о начале отдельных видов предпринимательской деятельности. Соответственно, прежний документ от 16.07.2009 № 584 потеряет актуальность.

Первое на что, стоит обратить внимание: список ОКВЭДов, требующих обязательного уведомления контролирующих органов, значительно сокращен, ровно на треть. В новом постановлении их 60!

Цель создания Единого реестра уведомлений — снизить административную нагрузку на бизнес, сохранив при этом контроль государства над теми сферами, где есть риски для безопасности и здоровья населения, санитарии и охраны окружающей среды.

Например, в список по-прежнему входят:

предоставление бытовых услуг;

организация общественного питания (рестораны, кафе);

розничная торговля (за исключением товаров с ограниченным оборотом по закону);

оптовая торговля (с ограничениями);

производство хлеба, хлебобулочных изделий, молочной продукции, масложировой продукции, сахара и некоторых других продуктов.

Для этих видов деятельности с 1 сентября 2025 года уведомление о начале деятельности подавать не нужно. Хотя при этом для них все еще могут требоваться другие разрешения и сертификаты, например, по санитарным нормам.

Пример. Если вы вдруг решите открыть ресторан, то для него уведомление становится обязательным, так как организация общественного питания входит в список контролируемых видов деятельности.