Уведомление о предпринимательской деятельности с 1 сентября 2025

Главное об изменениях от 01.09.2025
С 1 сентября 2025 года вступит в силу постановление Правительства от 27 мая 2025 года № 725, которым утверждены новые правила формирования и ведения Единого реестра уведомлений о начале отдельных видов предпринимательской деятельности. Соответственно, прежний документ от 16.07.2009 № 584 потеряет актуальность.
Первое на что, стоит обратить внимание: список ОКВЭДов, требующих обязательного уведомления контролирующих органов, значительно сокращен, ровно на треть. В новом постановлении их 60!
Цель создания Единого реестра уведомлений — снизить административную нагрузку на бизнес, сохранив при этом контроль государства над теми сферами, где есть риски для безопасности и здоровья населения, санитарии и охраны окружающей среды.
Например, в список по-прежнему входят:
предоставление бытовых услуг;
организация общественного питания (рестораны, кафе);
розничная торговля (за исключением товаров с ограниченным оборотом по закону);
оптовая торговля (с ограничениями);
производство хлеба, хлебобулочных изделий, молочной продукции, масложировой продукции, сахара и некоторых других продуктов.
Для этих видов деятельности с 1 сентября 2025 года уведомление о начале деятельности подавать не нужно. Хотя при этом для них все еще могут требоваться другие разрешения и сертификаты, например, по санитарным нормам.
Пример. Если вы вдруг решите открыть ресторан, то для него уведомление становится обязательным, так как организация общественного питания входит в список контролируемых видов деятельности.
Когда и в какие сроки нужно подать уведомление о предпринимательской деятельности
Уведомить госорганы о начале своей коммерческой деятельности должны все юрлица и ИП, независимо от организационно-правовой формы, если они начинают вести бизнес в определенной сфере и основной ОКВЭД входит в утвержденный государством перечень. Самозанятых кстати это не касается, они не обязаны ставить государство в известность о старте.
Документ следует заполнить (об унифицированной форме поговорим ниже) и направить в уполномоченные органы государственного контроля и надзора. Чаще всего получателем является территориальный орган Роспотребнадзора, в отдельных случаях это может быть также Роструд, Ространснадзор, МЧС и другие органы.
Важно подать уведомление до начала фактической деятельности, то есть до того, как вы начали работать: принимать клиентов, оказывать услуги, подписывать договоры с контрагентами. На практике это обычно происходит в тот небольшой период (2–3 дня), когда бизнес уже зарегистрировался в налоговой, сведения внесены в ЕГРЮЛ, но реальный запуск пока не состоялся.
После уведомления о предпринимательской деятельности — предприниматели обязаны подать уведомление и в Роскомнадзор!
С 30.05.2025 года Роскомнадзор потребовал обязательной регистрации всех организаций и ИП для законной обработки персональных данных. Если этого не сделать — последует штраф 300 000 рублей, просто за отсутствие регистрации. А за ряд иных нарушений нового законодательства о персональных данных — санкции могут доходить до 18 000 000 рублей.
Если вы намерены нанимать сотрудников, открывать зарплатный проект, вести контактную базу, создавать сайт и делать иные вещи, которые подразумевают работу с персональными данными — вы обязаны пройти регистрацию в Роскомнадзоре.
Чтобы выплачивать зарплату сотрудникам и работать с клиентами, не нарушая требования законодательства о персональных данных, нужно подать уведомление в Роскомнадзор, а также разработать и внедрить в работу обязательные документы, среди которых Политика обработки персональных данных и ЛНА.
Где взять и как заполнить бланк уведомления о предпринимательской деятельности
Новое постановление Правительства от 27.05.2025 № 725 утверждает также форму уведомления о начале предпринимательской деятельности (Приложение №2).
Заполнение документа не займет много времени, руководителю бизнеса нужно внести:
Наименование уполномоченного органа государственного контроля (надзора), в который направляется сообщение.
Информацию о месте осуществления деятельности.
Данные о юрлице или ИП (наименование / ФИО, ИНН, ОГРН / ОГРНИП, адрес, контактный телефон, email).
Виды деятельности — код ОКВЭД и описание.
Дату начала осуществления деятельности.
В конце заявитель подтверждает, что «соблюдены все установленные требования федеральных, региональных и муниципальных нормативных актов, касающиеся выбранной деятельности, а также соответствие условий, помещений, оборудования и работников этим требованиям».
Далее заполненное уведомление следует направить в электронном виде через Единый портал госуслуг или региональный сервис (ч. 5 ст. 8 закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ) с помощью квалифицированной электронной подписи руководителя.
Специальные правила отправки действуют только для тех случаев, когда уполномоченными органами выступают Федеральная служба безопасности (ФСБ) или Служба внешней разведки (СВР).
После подачи электронного документа вам сразу придет подтверждение принятия. Через 10 календарных дней сведения будут внесены в Единый реестр уведомлений и опубликованы на официальном сайте Роспотребнадзора. Кстати «выжидать» эти десять дней необязательно, можно приступать к работе сразу, как только получите подтверждение в принятии уведомления.
Обратите внимание, что если компания ведет работу в нескольких местах (например, открыто две и более торговые точки на одно юридическое лицо), то уведомить госорган нужно относительно каждой локации отдельно.
Что будет, если уведомление не подать вовремя
Ответственность за несвоевременную подачу уведомления, равно как и за ошибки в оформлении, наступает по ст. 19.7.5-1 КоАП. Штрафы с 27 июня 2025 года по указанной статье увеличены почти в два раза.
Вот каковы они с учетом последних изменений (закон от 28.12.2024 № 516-ФЗ).
Состав правонарушения
Штраф для ИП и должностных лиц
Штраф для компании
Непредставление уведомления о начале предпринимательской деятельности
От 7 000 до 12 000 руб.
От 24 000 до 48 000 руб.
Уведомление подано с ошибками или недостоверной информацией (намеренно или по ошибке)
От 5 000 до 10 000 руб.
Повторно: 15 000 — 25 000 руб.
От 20 000 до 30 000 руб.
Повторно: 50 000 – 60 000 руб.
Обратите внимание, что и работа без подачи уведомления теперь считается отдельным проступком и переходит в категорию длящихся. Помимо штрафов, за ведение деятельности без извещения госорганов могут последовать внеплановые проверки, а при серьезных нарушениях — приостановка деятельности до устранения замечаний.
Важным изменением для бизнеса стало также увеличение срока давности привлечения к ответственности по статье 19.7.5-1 КоАП. Теперь контролирующие органы могут проверить и наложить штраф за нарушение правил уведомления о начале предпринимательской деятельности в течение года с момента такого нарушения, а не в течение трех месяцев, как было ранее.
Что еще важно знать перед стартом нового дела
