Публикации в Федресурсе: сообщения о каких событиях обязаны публиковать организации и ИП в Едином федеральном реестре?

1. Обязательные публикации в Федресурсе
Публикация сообщений в Федресурсе является обязанностью всех организаций и ИП, вне зависимости от организационно-правовой формы, размера, принадлежности к государственному или частному сектору. Обязанность зависит только от факта наступления конкретного события в жизни организации или ИП, среди которых:
Получение лицензии.
Переоформление (продление), приостановка, аннулирование, возобновление и любое иное изменение статуса лицензии.
Проведение обязательного аудита (сведения о котором размещаются в рамках сообщения о финансовой отчетности).
Вступление в СРО и выход из СРО.
Реорганизация (некоторые формы реорганизации требуют публикации дважды за процедуру).
Ликвидация организации.
Уменьшение уставного капитала.
Прекращение деятельности ИП.
Сведения о стоимости чистых активов для АО (в случае ПАО или при количестве акционеров более 500 — публикация стоимости чистых активов происходит ежеквартально).
Намерение кредитора заявить о банкротстве должника.
Намерение должника завить о своем банкротстве.
Недостаточность имущества или отрицательные чистые активы.
Сведение о заключении, изменении или прекращении договора залога на движимое имущество.
Указанные сведения являются наиболее частыми в деятельности организаций и ИП, полный же список обязательных публикаций в Федресурсе насчитывает около 80 событий.
Указанные сведения являются наиболее частыми в деятельности организаций и ИП, полный же список обязательных публикаций в Федресурсе насчитывает около 80 событий.
2. Сроки публикации сообщений в Федресурсе
Общий порядок и сроки публикации сообщений в Федресурсе составляет три рабочих дня с даты наступления события, сведения о котором подлежат публикации в Федресурсе. Этот срок установлен статьей 7.1 ФЗ № 129 «О государственной регистрации юридических лиц и ИП».
Важно! Чтобы не нарушить сроки, в отношении каждого события необходимо понимать: что именно является датой его наступления? Как правило, с точки зрения права, это подтверждаемая и обоснованная точка отсчета, а главное логичная. Например, в случаях получения или изменения статуса лицензии — это соответствующий документ, закрепленный за определенной датой. В случае наступления залога — дата подписания договора залога, в случае сообщения о бухгалтерской финансовой отчетности и стоимости чистых активов — это дата подписания финансового отчета руководителем организации.
В отношении некоторых событий срок и порядок публикации в Федресурсе регулируется законом, непосредственно относящимся к этому событию. Например, срок и порядок публикации в Федресурсе сообщений о банкротстве — регулируется ФЗ № 127 «О банкротстве».
3. Порядок публикации сообщений в Федресурсе
Порядок публикации сообщения в Федресурсе напрямую зависит от вида сообщения. И как правило включает его особенности и содержание. Например, в отношении некоторых форм сообщений о реорганизации публикуется два сообщения — о начале и прекращении процедуры. А в содержании сообщения обязательно нужно указывать документ-основание, адрес для предъявления требований кредиторов и реорганизуемых лиц. Аналогично и в отношении других видов сообщений — текст публикации, требования к ее содержанию будет разным и зависеть от самого события.
Порядок публикации сообщения в Федресурсе напрямую зависит от вида сообщения. И как правило включает его особенности и содержание. Например, в отношении некоторых форм сообщений о реорганизации публикуется два сообщения — о начале и прекращении процедуры. А в содержании сообщения обязательно нужно указывать документ-основание, адрес для предъявления требований кредиторов и реорганизуемых лиц. Аналогично и в отношении других видов сообщений — текст публикации, требования к ее содержанию будет разным и зависеть от самого события.
4. Способы публикации сообщения в Федресурсе
Первый способ — самостоятельный (не рекомендован для тех, кто это делает в первый раз)
Из многолетнего опыта обращения (клиентов, получивших предписание прокуратуры, отказ Арбитражного суда, предписание Росреестра или ФНС (в зависимости от вида сообщения)) — даже если вам показалось, что вы справитесь сами правильно, ничего не нарушив — вам показалось.
Сервис «Федресурс Онлайн» за 8 лет работы еще не видел организации и ИП, которые верно соблюдают эту обязанность. И это вопрос не глупости или некомпетентности специалистов, занятых этой задачей, а вопрос фокуса внимания и времени на глубокое вникание в проблему. Чтобы сделать все верно — нужно многое изучить, обязанность обманчиво выглядит простой.
Тем не менее, как это сделать самостоятельно?
С помощью электронной подписи вам нужно войти в личный кабинет на сайт официального реестра Федресурс, пополнить счет на сумму госпошлины, умноженной на количество сообщений, которые вы намерены опубликовать в реестре. Срок зачисления денег в личный кабинет Федресурса — одни полные рабочие сутки. В личном кабинете нужно выбрать вид сообщения, заполнить обязательные поля, составить текст публикации и сделать все это в установленные законом сроки. Для работы электронной подписи в Федресурсе потребуется соответствующее ПО и не старый Windows.
Второй способ — разумный
В первый раз обратитесь к специалистам, узнайте как составляется текст сообщения, получите необходимые консультации о том, какие точно данные требуют обязательные поля (в Федресурсе можно увидеть сотни примеров, где организации как коммерческие так и государственные не могли понять как им публиковать образовательную лицензию и публиковали просто точку, а потом массово получали предписание прокуратуры, в котором требуется не просто исправить нарушение, так еще и лиц ответственных за некорректную публикацию привлечь к ответственности и отчитаться об этом в Прокуратуру). Как мы и писали выше — обязанность только выглядит простой и безобидной.
Поэтому сделайте в первый раз публикацию через специалистов, а потом просто делайте по аналогии. Вы сэкономите гораздо больше, если так поступите.
Получить подробную бесплатную консультацию или опубликовать сообщение в Федресурсе можно с помощью сервиса «Федресурс Онлайн». Специалисты сервиса не только подробно вас проконсультируют, но и составят текст сообщения, ответят на все вопросы по особенностям сообщения и события, проверят вас на другие обязательные сведения, подскажут как устранить нарушения. В публикацию уже будет включена госпошлина и вам не потребуется ждать сутки, как при самостоятельном способе — сервис «Федресурс Онлайн» опубликует ваше сообщение за 30 минут.
