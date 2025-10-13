Публикации в Федресурсе: сообщения о каких событиях обязаны публиковать организации и ИП в Едином федеральном реестре?

1. Обязательные публикации в Федресурсе

Публикация сообщений в Федресурсе является обязанностью всех организаций и ИП, вне зависимости от организационно-правовой формы, размера, принадлежности к государственному или частному сектору. Обязанность зависит только от факта наступления конкретного события в жизни организации или ИП, среди которых:

Получение лицензии. Переоформление (продление), приостановка, аннулирование, возобновление и любое иное изменение статуса лицензии. Проведение обязательного аудита (сведения о котором размещаются в рамках сообщения о финансовой отчетности). Вступление в СРО и выход из СРО. Реорганизация (некоторые формы реорганизации требуют публикации дважды за процедуру). Ликвидация организации. Уменьшение уставного капитала. Прекращение деятельности ИП. Сведения о стоимости чистых активов для АО (в случае ПАО или при количестве акционеров более 500 — публикация стоимости чистых активов происходит ежеквартально). Намерение кредитора заявить о банкротстве должника. Намерение должника завить о своем банкротстве. Недостаточность имущества или отрицательные чистые активы. Сведение о заключении, изменении или прекращении договора залога на движимое имущество.

Указанные сведения являются наиболее частыми в деятельности организаций и ИП, полный же список обязательных публикаций в Федресурсе насчитывает около 80 событий.

Если вы хотите узнать весь список обязательных сообщений, а также сроки и порядок их публикации в Федресурсе для организаций и ИП — скачайте Методическое пособие от специалистов сервиса Федресурс Онлайн. В Методическом материале вы также сможете узнать, правовые нормы устанавливающие обязанности, сроки и порядок по каждой публикации в Федресурсе, а также санкции за их несоблюдение.